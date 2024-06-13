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波特王大爆中國官方砸錢 邀10組台灣網紅赴陸拍旅遊片

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
圖／擷自臉書
圖／擷自臉書

之前鍾明軒到中國幾個一線城市旅遊拍片，談到「很喜歡中國這個地方」，遭到網友大酸引發熱議，12日波特王則爆出接下來會有10組台灣網紅受邀到中國旅遊拍片，背後是中國砸錢對台灣文化統戰。

波特王在社群發文大爆，7月下旬會大約有10組台灣網紅受邀到中國旅遊拍片，這是由海峽兩岸青年協會主辦，以兩岸青年文化月名義，免費招待機加酒，而這些影片內容完全不談政治，也不會放相關網站連結，讓人看不出是海青會邀約的，更指出這是中國國務院撥預算要對台灣文化統戰。

波特王更笑稱大家可以把這篇貼文當成預言，「若這局能被我說破最好，若不能就讓各位心裡都有個預期，我不是說訪中的就一定是免費去的，但確實有這回事正在進行。」

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