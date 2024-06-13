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女星機場耍大牌！「電梯要淨空」才搭 旅客回嗆：你誰啊

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
程瀟、吳宣儀。 圖／擷自微博
程瀟、吳宣儀。 圖／擷自微博

日前有網友在社群發文曝在機場搭電梯遇到明星，沒想到卻被保全要求出來要淨空電梯，好讓明星搭乘，網友當場不滿回嗆，雖然原PO並未說出是哪位明星，但網友們則紛紛猜測應是最近出現在機場的程瀟、吳宣儀，對此經紀公司隨即發出聲明否認。

該網友發文提到從機場航站大樓地下一樓搭電梯要到4樓，當電梯到達1樓時，門一開就見到好多人拿著手機在拍一位等電梯的女生，周圍還有保全，在電梯裡的人都嚇一跳，接著就聽到保全喊「電梯裡的人先下來」，當下大家都滿臉問號，原PO這時就出聲嗆「你誰啊你，我憑什麼下來！」一旁有人說出女生的名字，但電梯裡的人則回「誰認識你」，也沒人要走出電梯。

這篇貼文立刻引發網友熱議，大家紛紛在猜測是哪位女星，有網友推測是近來出現在機場程瀟，更有其他網友貼出一則影片，是吳宣儀在機場等電梯，身旁圍著一群粉絲在狂拍她，同時也有工作人員、保全幫忙開路，電梯一打開就出現如原PO所描述的情況，因此不少網友都直指，耍大牌的是吳宣儀。

對此，程瀟、吳宣儀的經紀公司樂華娛樂特地發出聲明指，網上「藝人搭電梯耍大牌」一事，有惡意網友在誤導是程瀟、吳宣儀，這些都是不實揣測。

程瀟。 圖／擷自微博
程瀟。 圖／擷自微博

吳宣儀。 圖／擷自微博
吳宣儀。 圖／擷自微博

樂華娛樂特地發出聲明否認程瀟、吳宣儀耍大牌。 圖／擷自微博
樂華娛樂特地發出聲明否認程瀟、吳宣儀耍大牌。 圖／擷自微博

網友發文曝機場搭電梯遇到女星，卻被保全喊先出來。 圖／擷自微博
網友發文曝機場搭電梯遇到女星，卻被保全喊先出來。 圖／擷自微博

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