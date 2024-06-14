香港機票買一送一、小孩不佔床免費！國泰航空搭8家旅行社推出親子自由行優惠

搭配香港機票「第二人機票免費」優惠，國泰航空與8家旅遊業者合作推出「小手牽大手，嗨玩香港三天兩夜自由行」套裝產品，兩人成行，不妨趁著暑假，規劃一趟值回票價的親子香港豐富之旅，近日香港還有超萌的LINE FRIENDS 打卡熱點、跟隨著龍舟賽事的6 月15 日海上煙火表演。

國泰航空與8家旅遊業者合作推出「小手牽大手，嗨玩香港三天兩夜自由行」套裝產品，適合親子族群規劃一場夏日之旅。圖片來源｜國泰航空

自即日起至6月30日止，國泰航空與8家旅遊業者合作推出「小手牽大手，嗨玩香港三天兩夜自由行」套裝產品，兩人成行，旅遊期間為6月11日至10月15日，機票買一送一，正適合親子族群規劃一場夏日之旅！

「小手牽大手，嗨玩香港三天兩夜自由行」套裝產品可選擇由台北或高雄出發。合作旅遊業者推出豐富的機加酒自由行優惠，精選飯店鄰近港島、九龍等交通方便的熱門景點，也可選擇入住海洋公園旁或2024年全新開幕酒店，無論家庭組成為兩人、三人、四人都可隨時出發，以優惠票價和精選親子產品暢遊香港。

這次套裝優惠行程，有小孩不佔床內容。圖片來源｜香港旅遊發展局

這次套裝優惠行程由國泰航空與雄獅旅遊、五福旅遊、可樂旅遊、吉帝旅遊、易飛網、易遊網、東南旅遊、泰元旅行社等8家旅遊業者合作推出，搭配香港機票買一送一優惠(由香港國際機場贊助送出)，機票包含每人2件23公斤的免費託運行李和免費預選座位，配合的八家合作業者更直接包裝出小孩不佔床免費的專案內容。

另外，台新銀行卡友全額使用台新信用卡於指定旅行社訂購本產品，輸入折扣碼【hkg200】即享每筆台幣200元折扣。機票名額有限，送完為止。

LINE FRIENDS 超萌打卡熱點！

角色以龍舟選手造型

6 月8 至7 月1 日香港亮點活動：LINE FRIENDS 打卡熱點！LINE FRIENDS 呈獻「LINE FRIENDS Hong Kong Summer Chill」，為粉絲帶來驚喜，以夏日旅遊及龍舟選手造型的 BROWN、CONY、SALLY、CHOCO 等一眾角色裝置，成為星光大道的打卡熱點，讓今年端午節更熱鬧精彩，同場設有LINE FRIENDS POP-UP STORE 期間限定店，多款專爲是次龍舟盛事設計，以及與本地品牌合作打造的香港限定紀念品發售。

「香港國際龍舟邀請賽」首日賽事晚上（6 月15日），於灣仔海濱上演海上煙火，晚上8 時正式表演，將出現「笑臉」及「HK」字樣，增添節日氣氛。

國泰航空與8大旅遊業者機加酒自由行優惠

雄獅旅遊

旺角睿景酒店3天2夜（兩人一室 台北出發）

．2024全新開幕酒店

．贈合味道杯麵工作坊DIY活動一次

．每房一張上網卡

．兩人同行第二人免費

．每位成人售價(未稅)TWD11,888起

五福旅遊

灣仔帝盛酒店3天2夜（三人一室/兩大一小 台北/高雄出發）

．贈送每房兩張上網卡

．贈Sooper Yoo門票一組(1大1小)

．兒童入住贈每房一套兒童沐浴用品、小熊、零食盒

．1位兒童不佔床免費

．每位成人售價(未稅)TWD11,888起

可樂旅遊

香港今旅酒店自由行3天2夜（兩人一室 台北/高雄出發）

．贈每人一張大嶼山/昂坪360標準車廂來回票

．成人每人一張電話卡

．1位兒童不佔床免費

．每位成人售價(未稅)TWD9,888起

吉帝旅遊

香港海洋公園萬豪酒店買大送小（四人一室 台北/高雄出發）

．香港海洋公園萬豪酒店2晚，免費使用客房Mini Bar一次

．含香港海洋公園門票

．2位兒童不佔床免費

．每位成人售價(未稅)TWD12,888起

易飛網

富麗敦海洋公園酒店海景房+市區酒店各一晚（三人一室/兩大一小 台北/高雄出發）

．贈海洋公園門票

．港澳上網卡一張+八達通卡(每人一張)

．贈每房一個限量摺疊旅行包

．贈12歲以下兒童每人一個兒童出遊套組

．1位兒童不佔床免費

．每位成人售價(未稅)TWD13,900起

易遊網

維港凱悅尚萃酒店香港3天2夜（四人一室 台北/高雄出發）

．無邊際泳池眺望維港

．2位兒童不佔床免費

．每位成人售價(未稅)TWD11,999起

東南旅遊

富豪香港酒店自由行三日( 三人一室/兩大一小 台北/高雄出發）

．免費機場巴士來回接送

．每房贈送一袋酒店自製曲奇餅

．每人一張八達通卡

．每房兩張上網卡

．每人一張山頂纜車來回票、凌霄閣摩天台428

．1位兒童不佔床免費

．每位成人售價(未稅)TWD11,788起

泰元旅行社

九龍海逸君綽酒店3日（四人一室 台北/高雄出發）

．贈65歲以上阿公阿嬤迪士尼門票2張

．贈每房一個旅行包

．2位兒童免費, 再免費加一沙發床

．每位成人售價(未稅)TWD11,900起

*此優惠不含機票稅金及相關附加費且須受條款與細則限制

*台新銀行指定旅行社：雄獅旅遊、東南旅遊、可樂旅遊、易遊網

活動頁面：https://cxsummerpromotion.discoverhongkong.com/tc/

欣傳媒 by方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/301411