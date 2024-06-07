奇異博士、E神也愛吃！香港6間「人氣大排檔」高CP值又美味

「大排檔」是香港飲食文化極重要的一環，儘管多數沒有華麗的裝潢，甚至只是露天小攤，但因為物美價廉、份量足、選擇豐富等優點，深受港人與觀光客的喜愛。旅遊香港，若不來頓大排檔，總令人感覺少了點精髓與靈魂。

「新肥泉海鮮大排檔」位於官涌市政大樓熟食中心内，不知道為什麼，光是名字裡的「肥」就讓人感覺東西很好吃。

熟食中心的環境或許比不上餐廳，但新肥泉整體環境仍是維持的乾淨明亮，而且還提供QRcode點餐，對觀光客相對友善。

菜單琳瑯滿目，若不知道吃什麼，只要站起來瞄幾眼隔壁桌的菜色、甚至直接開口聊幾句，很快就能獲得豐富的回饋，這也是大排檔的樂趣之一。

招牌的「肥泉小炒王」是許多饕客推薦的明星餐點，吃得到韭菜、腰果、銀魚魷魚等多種配料，更有風味鮮濃的「蝦乾」畫龍點睛，整體鑊氣足、火候好，非常適合幾個好朋友同歡共享。當天品嚐豉椒炒大蜆、椒鹽九肚魚等菜色，也都美味！

新肥泉的料理風味佳、鑊氣足，獲得許多在地客人喜愛。記者陳睿中／攝影

新肥泉位於熟食中心內，用餐氣氛輕鬆且自在。記者陳睿中／攝影

新肥泉料理選擇眾多，又以「肥泉小炒王」為招牌。記者陳睿中／攝影

位於深水埗的「愛文生」，則是許多香港人的愛店，甚至還有「沒吃過愛文生＝沒吃過香港大排檔」的說法。

抵達時，騎樓下滿滿的用餐、排隊人潮，的確顯現愛文生的超強人氣，而且餐廳的廚房就設在路邊，沖天的火焰與熱氣，令整條街道火光四射、煙霧瀰漫，相當誇張，彷彿在仙境用餐。

旺盛的火力，讓愛文生的料理鑊氣十足。黑椒薯仔牛柳粒、招牌黃金虎蝦、金牌炸大腸都是招牌菜色，不僅東西可口、有滋有味，配上街頭獨有的活力與熱情、無拘無束的用餐氛圍，也讓料理增色不少！建議多些人一起來，比較好點菜。

愛文生的料理鑊氣十足，黑椒薯仔牛柳粒、黃金虎蝦都是招牌。記者陳睿中／攝影

愛文生在當地極具人氣，經常一位難求。記者陳睿中／攝影

強烈的火光與熱氣，讓愛文生的廚房宛若另類仙境。記者陳睿中／攝影

若想感受極致的氣氛，那絕對得去灣仔的「東寶小館」！東寶小館過去在北角開店，乃是香港大排檔界的傳奇名店，甚至奇異博士Benedict Cumberbatch也是座上嘉賓，搬遷至灣仔的商業大樓內，依舊不減人氣，同樣也是吵吵鬧鬧。

東寶小館的店員，主打有型熟男路線，尤其是極極極度熱情的老闆露比，隨時都可能會來一段個人舞蹈，或是一段喝醉才適合聽的「笑話」，互動效果十足，真心建議吃飯前放下自己的偶包，才能盡興享受歡樂的氣氛！

東寶小館還以「戰鬥碗」的喝酒文化著稱，店員先以筷子花俏開酒、再讓客人舉著酒碗大口喝酒，配上high歌連發，整體氣氛絕佳，根本是來到夜店！整場是一邊吃飯、一邊喝酒，還要忙著幫隔壁桌唱歌的客人拍手、甚至加入陌生人大合唱，兩分吃、三分玩、五分喝！

「東寶沙拉骨」為東寶小館的招牌菜之一。記者陳沛林／攝影

豪邁的「戰鬥碗」是東寶小館的飲酒文化，很能炒熱氣氛。記者陳沛林／攝影

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位於廟街的「興記菜館」，在香港同樣具有指標性，店裡光是「煲仔飯」就有百餘種口味，鳳爪、滑雞、臘腸、牛肉、排骨…很適合選擇困難症患者挑戰自我。

煲仔飯上桌時，得先趁熱澆入豉汁醬，蓋上蓋子燜個一分鐘，滋味更鮮，還能吃到微焦的鍋巴，就算是街頭小吃，也是滿滿儀式感。

人氣產品「椒鹽瀨尿蝦」，因為蝦殼堅硬帶刺、不易剝取，初學者光是剝蝦就是場極限運動。但若取出蝦肉後，就能感受瀨尿蝦的鮮甜與細緻，可謂是流血又流淚後的苦盡甘來。若嫌麻煩，興記的「蠔餅」也很可口，有點類似蚵嗲，外酥內嫩，配上鹹辣又具蒜香的沾醬，很夠勁！

興記提供百餘款的煲仔飯，乃是廟街的明星店家。記者陳睿中／攝影

在興記菜館，常可見到世界各地的觀光客專程前來用餐。記者陳睿中／攝影

不易剝殼卻十分美味的「椒鹽瀨尿蝦」，也是興記的招牌料理。記者陳睿中／攝影

除了晚餐能吃大排檔，早餐與午餐也可以！

大坑的「炳記茶檔」，以滑順的奶茶聞名，被譽為「香港四大奶茶」之一，雖然看起來只是騎樓下的小攤，但店不可貌相，其實連陳奕迅也常來，還在招牌留下「沒吃過就等於沒來過大坑囉」的簽名字句。

炳記的奶茶特色在於添加在地的雙喜淡奶，茶味濃厚、質地柔滑，一口就能讓大腦醒過來，尤其熱飲又比凍飲更香，可以配砂糖也能配煉乳，各有特色，也跟台式奶茶有著明顯不同。

店裡還有火腿、餐肉、紅腸等多種口味的出前一丁公仔麵，適合追求效率的香港生活，亦有三明治、雞翅等餐點可以搭配，顯現香港中西合璧的飲食習慣。

儘管看似低調，但炳記被譽為「香港四大奶茶」之一。記者陳睿中／攝影

炳記的奶茶茶濃又滑順，還能搭配出前一丁公仔麵品嚐。記者陳睿中／攝影

陳奕迅是炳記的常客，招牌上也可看到E神的留言。記者陳睿中／攝影

價格合理的大排檔，是許多上班族解決午餐的好去處。隱身中環小巷斜坡的「水記牛腩」，開業超過一甲子，雖然看似地板斜、店舖舊，整間攤子不過三張桌子，但永遠都是大排長龍、座無虛席，有時中午開賣兩個多小時就販售一空，相當夢幻，更是許多香港饕客的私房名單。我們前往時還沒開店而且下著大雨，但就已有3組客人在排隊。

水記以牛腩、牛雜河粉聞名。湯頭順口、甘甜溫潤，不論是軟嫩的牛腩，或是腎臟、牛肺、牛腸、牛肚等牛雜，全都是認真處理且十分新鮮，讓人可以盡興享受各部位獨特的風味及口感，很適合內臟控。

若追求層次變化，水記還售有炸魚皮，浸在湯中配著滑順的河粉、再滴兩滴特製辣油，過癮！

每逢中午，水記總是座無虛席、坐滿顧客。記者陳睿中／攝影

水記以新鮮的牛腩、牛雜河粉為招牌。記者陳睿中／攝影

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康