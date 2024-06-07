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6月香港吃喝潮玩5大精彩活動！LINE FRIENDS驚喜加碼端午龍舟賽、無人機+海上煙火表演

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圖：香港旅遊發展局／提供
圖：香港旅遊發展局／提供

維港兩岸在端午節慶期間共有五大精彩活動，包括精采的香港國際龍舟邀請賽。　圖：香港旅遊發展局／提供
維港兩岸在端午節慶期間共有五大精彩活動，包括精采的香港國際龍舟邀請賽。　圖：香港旅遊發展局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】6月盛事歡樂連場！香港旅遊發展局承6月端午節慶，於維港兩岸推出五大精彩活動。6/8起，尖沙咀星光大道進駐多個消暑美食檔及 LINE FRIENDS 全新打卡熱點；6/10及6/15，灣仔分別有端午節主題無人機及海上煙火表演；6/15及6/16一連兩天，尖東海旁則有年度盛事「香港國際龍舟邀請賽」壓軸上演。

▲香港旅遊發展局於端午節慶在維港兩岸推出五大精彩活動。　圖：香港旅遊發展局／提供
▲香港旅遊發展局於端午節慶在維港兩岸推出五大精彩活動。　圖：香港旅遊發展局／提供

【亮點活動１：嚐味當夏美食街】（6/8~6/16）

▲嚐味當夏美食街。　圖：香港旅遊發展局／提供
▲嚐味當夏美食街。　圖：香港旅遊發展局／提供

踏入盛夏，一邊迎著海風，一邊享受冰爽滋味實在最好不過。6/8起，尖沙咀星光大道將有「嚐味當夏美食街」、「LINE FRIENDS Hong Kong Summer Chill」同時登場。10個攤檔為大家帶來在地特色消暑飲品和甜品，包括冰凍手工啤酒、樽裝港式奶茶、冷萃咖啡、椰子甜品、冬甩（甜甜圈）等。由日到夜，中午12時至晚上9時開放。

【亮點活動２：LINE FRIENDS 打卡熱點】（6/8~7/1）

▲「LINE FRIENDS Hong Kong Summer Chill」為粉絲帶來驚喜。　圖：香港旅遊發展局／提供
▲「LINE FRIENDS Hong Kong Summer Chill」為粉絲帶來驚喜。　圖：香港旅遊發展局／提供

LINE FRIENDS 呈獻「LINE FRIENDS Hong Kong Summer Chill」將為粉絲帶來驚喜！以夏日旅遊及龍舟選手造型的BROWN 、CONY 、SALLY、CHOCO 等一眾角色裝置，成為星光大道的打卡熱點，令今年端午節更熱鬧精彩。同場設有LINE FRIENDS POP-UP STORE 期間限定店，多款專爲是次龍舟盛事設計，以及與在地品牌合作打造的香港限定紀念品發售，切勿錯過！

【亮點活動３：端午節主題無人機表演】（6/10）

▲龍舟競渡。　圖：香港旅遊發展局／提供
▲龍舟競渡。　圖：香港旅遊發展局／提供

▲卡通粽子。　圖：香港旅遊發展局／提供
▲卡通粽子。　圖：香港旅遊發展局／提供

▲歡慶端午。　圖：香港旅遊發展局／提供
▲歡慶端午。　圖：香港旅遊發展局／提供

尖東有一站式吃喝玩樂，對岸灣仔亦有2場視覺盛宴！端午節當日 (6/10) 20:00，灣仔海濱上演以端午節慶為主題無人機表演，拼湊出端午卡通粽子、龍舟競渡等不同動態圖案。

【亮點活動４：海上煙火表演】（6/15）

▲灣仔海濱的海上煙火。　圖：香港旅遊發展局／提供
▲灣仔海濱的海上煙火。　圖：香港旅遊發展局／提供

於「香港國際龍舟邀請賽」首日賽事晚上 (6/15)，於灣仔海濱上演海上煙火。晚上8時正式表演，將出現「笑臉」及「HK」字樣，為全城增添節日氣氛，豐富旅客體驗。

無人機及海上煙火表演當晚，旅發局再度於演出前下午6時至8時在灣仔海濱免費派發雪糕，為市民旅客於炎炎夏日，送上消暑甜品。每人限取一杯，數量有限，送完即止。

【亮點活動５：香港國際龍舟邀請賽】（6/15及6/16）

▲香港國際龍舟邀請賽。　圖：香港旅遊發展局／提供
▲香港國際龍舟邀請賽。　圖：香港旅遊發展局／提供

▲香港國際龍舟邀請賽中，廣受歡迎的扮嘢大賽。　圖：香港旅遊發展局／提供
▲香港國際龍舟邀請賽中，廣受歡迎的扮嘢大賽。　圖：香港旅遊發展局／提供

▲今年香港國際龍舟邀請賽在參與國家或地區，以及龍舟隊伍數目等項目都超越2023年。　圖：香港旅遊發展局／提供
▲今年香港國際龍舟邀請賽在參與國家或地區，以及龍舟隊伍數目等項目都超越2023年。　圖：香港旅遊發展局／提供

「香港國際龍舟邀請賽」由香港旅遊發展局及中國香港龍舟總會（龍總）合辦，6/15及6/16於尖東海旁上演。今年賽事無論參與國家或地區，以及龍舟隊伍數目均超越去年。活動共設17項賽事，超過170支來自12個國家及地區的隊伍參賽，海外隊伍有來自新加坡、日本、阿拉伯聯合大公國、泰國等，而粵港澳大灣區錦標賽及18區盃亦再度舉辦，至於廣受歡迎的扮嘢大賽亦繼續上演。港台電視32亦會直播兩天賽事的準決賽、決賽及頒獎禮。若想查閱更多資訊或開始計劃下一個旅程，請瀏覽「香港旅遊發展局」官網。

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