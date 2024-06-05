130款百變公仔拍到瘋！ 全球最大「100%多啦A夢＆FRIENDS」登港 最高「12米哆啦A夢」免費朝聖

超可愛的哆啦A夢公仔一次拍到瘋！全球最大「100%多啦A夢＆FRIENDS」巡迴特展要登陸香港了，不僅能看見精彩的原創作品、動畫，更有全球最高「12公尺哆啦A夢」以及130款百變公仔全都在這裡，粉絲們把握機會朝聖囉！

圖／IG@doraemon100_tour

2024年適逢哆啦A夢作者藤子 F 不二雄老師誕生90週年，「100%多啦A夢＆FRIENDS」巡迴特展將自7/13～8/4於香港展出，分為免費及收費展區，共將有130座哆啦A夢公仔與粉絲見面，其中最高12米哆啦A夢開放給粉絲們近距離免費朝聖，哆啦迷千萬不可錯過！

圖／取自100%多啦A夢＆FRIENDS官網

收費展區位於K11 MUSEA 6樓，一票可玩2館，包含「100%哆啦A夢動漫藝術展覽廳」將獨家放映日本著名動畫公司「Shin-Ei Animation」為香港訂製，以「胖虎要來香港開演唱會」為主旨的原創動畫，並展出新登場特別道具「100%朋友召喚鈴」，及帶來多款周邊販售。

而「100%哆啦A夢空中樂園」將展示36個哆啦A夢立體公仔，包含了13個哆啦A夢電影造型及23個趣怪造型，有蕃薯、野狼、大雄以及哆啦A夢混合體等。

圖／取自100%多啦A夢＆FRIENDS官網

免費展區包含「100%哆啦A夢户外展區」位於星光大道及尖沙咀海旁，以全球最高達12公尺的哆啦A夢最受矚目，身旁還圍繞了34座動漫哆啦A夢以及10位經典角色的1：1公仔，以巨型漫畫式列陣，每一個哆啦都讓人好想拍！

圖／IG@doraemon100_tour

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「100%星光大道」則向香港電影致敬，哆啦A夢與好友穿上禮服，沿著星光大道陪伴13位香港電影工作者的漫畫化人形立牌，走過以哆啦A夢主題顏色的「藍」地毯。

圖／取自100%多啦A夢＆FRIENDS官網

目前已知付費區門票在Klook開始販售後，已搶先銷售一空，大家還是能把握機會到免費展區和哆啦A夢合照，或是持續關注官方後續可能有少量門票釋出。此外，慶祝首站於香港展岀，也同步推岀一系列獨家主題紀念品讓粉絲們收藏，包括全球限量500枚原木雕塑、可愛毛絨公仔、紀念畫作等周邊，搶先於7/8起於DDTStore網上發售，並於7/13開放於展覽現場開賣！

圖／取自100%多啦A夢＆FRIENDS官網

圖／取自100%多啦A夢＆FRIENDS官網

「100%多啦A夢＆FRIENDS」香港巡迴特展

．展覽時間：7/13～8/4

．官方網站：https://doraemon100.com/