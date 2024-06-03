五月天阿信沒吃到烤鴨！脫口「世間沒有後悔藥」

五月天甫完成10場鳥巢演唱會，跟著100萬名觀眾再添一筆輝煌紀錄，昨晚結束之後，阿信更新小紅書，以買燒餅為題抒發心境，提到：「世間有後悔，但沒有後悔藥。」遭網友懷疑意有所指。

阿信日前在演唱會台上說「我們中國人嘛，來北京一定吃烤鴨的，還要吃什麼呢」，雖是談論朝聖美食，卻因關鍵字眼引發歌迷熱烈討論，有人心疼也有人批評。就在演唱會落幕之後，阿信發文說這趟行程沒吃烤鴨、涮羊肉，也沒吃到燒烤或麻辣，反而是休息日時意外在胡同發現了燒餅，買回飯店吃了一口驚為天人，「我瞬間明白老闆的意思，只買一個吃，就像演唱會只看一次，世間有後悔，但沒有後悔藥。為什麼我沒有聽進老闆的話？」

「我在夕陽餘暉下的胡同， 穿梭在千門萬戶的迷宮， 欣賞充滿著煙火氣的小生活。 誰的肩上沒有那麼幾斤幾兩？ 生活看似從容， 但都不容易」，阿信簡單幾個字則道出生活的無奈，疑似暗指成為夾心餅乾內餡的種種不易。