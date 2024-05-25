上海新景點！韓國品牌「NUDAKE」進駐打造可頌健身房 該吃麵包還是該健身？

來自韓國的眼鏡品牌「Gentle Monster」在去年創立的烘焙品牌「NUDAKE」，是結合藝術的麵包咖啡廳，香氣迷人又酥脆的可頌成為招牌品項。最近「NUDAKE」進駐中國上海拓店，這次門店以健身房當作主題，把運動器材和可頌和各種麵包結合，讓運動健身和讓萬惡的碳水形成強烈對比，要小心一走進去反而增加食慾、反而變成健身的最大阻礙～

圖／nu_dakeIG

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走進「NUDAKE」上海店內，店內陳設依舊走搞怪風，這回以健身房當作主題，讓麵包變成槓片、壺鈴，牛角麵包放上跑步機也變成拳套，招牌可頌則變成一座座獎盃陳列在架上，連沙發都是柔軟的山形吐司，整個空間彷彿飄著濃郁誘人的烤麵包香氣，讓人陷入不知道該放棄抵抗、吃下萬惡的碳水麵包，還是該健身的拉扯戰裡。

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才剛開幕不久的「NUDAKE」已經成為新的上海景點，店外頭總是排著百米以上的人龍等著進去打卡拍照；接下來有安排到上海的旅程的話，不妨加到旅遊清單裡，順路朝聖一下囉！

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【NUDAKE House Nowhere上海可頌健身房】

地址：上海市黃浦區淮海中路798-812號