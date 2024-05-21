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西洋天后蕾哈娜現身中國！本尊親做煎餅果子 網驚「竟然是真的」
23日深夜微博熱搜上出現「吃到了蕾哈娜親手攤的煎餅果子」，正當大家以為是假的，殊不知這一切都是真的，蕾哈娜近日現身上海，也親自體驗了做煎餅果子。
西洋天后蕾哈娜為了自創的美妝品牌進軍中國，前往上海進行宣傳活動，也與美妝博主拍片互動，影片中蕾哈娜親手嘗試製作煎餅果子，看起來雖然不熟練，但是做出來的成品也算有模有樣，美妝博主也嘗了蕾哈娜製作的煎餅果子，稱讚味道不錯，就是內餡太少。另外也透露蕾哈娜和她團隊人都超級好。
這則影片上線後，立刻引發網友熱議，「震驚了10分鐘，看了3個社交平台，還是不敢相信這是真蕾哈娜！」、「一聽就像假消息。 結果給我說是真的」、「看了好幾遍，以為是攤主cos，結果是真的」，還有網友笑稱「等會兒是不是要去長沙參加格萊美」應是指蕾哈娜可以去參加湖南衛視的音樂綜藝節目「歌手2024」。
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