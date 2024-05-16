「香港迪士尼樂園10K週末2024」即將登場！奔向全球首座及最大「冰雪奇緣」主題園區

【旅奇傳媒/編輯部報導】眾所期待的奇妙跑步盛事「香港迪士尼樂園 10K 週末 2024」將於11/2-11/3在香港迪士尼樂園度假區載譽歸來。相約親朋好友，換上一身迪士尼主題打扮，投入獨一無二的跑步體驗！踏上香港迪士尼樂園度假區的奇妙賽道，大小跑者可以穿梭不同園區，更可以在迪士尼朋友與超級英雄的打氣下完成賽事。

▲相約親朋好友，換上一身迪士尼主題打扮，投入獨一無二的跑步體驗。 圖：香港迪士尼樂園度假區／提供

▲大小跑者可以穿梭不同園區，在迪士尼朋友的打氣下完成賽事。 圖：香港迪士尼樂園度假區／提供

今年，跑者們更將首次跑入全球首個及最大型的「冰雪奇緣」主題園區魔雪奇緣世界，邊跑邊欣賞艾倫戴爾王國的北歐風情，沿途更有皇室姐妹安娜與艾莎，以及艾倫戴爾居民現身為跑者打氣，讓跑者感受獨特的運動樂趣！

▲今年跑者們更將首次跑入全球首個及最大型的「冰雪奇緣」主題園區魔雪奇緣世界。 圖：香港迪士尼樂園度假區／提供

「香港迪士尼樂園 10K 週末 2024」將有一系列不同迪士尼故事主題、適合不同年齡的路跑賽事，滿足喜愛迪士尼的大小賓客！成功報名的跑者可領取賽事限定主題選手包，當中包括印有主題圖案的T恤、運動護腕等。賽事完成後，每位跑者將在終點線獲得極具收藏價值的主題獎牌。

▲每位跑者將在終點線獲得極具收藏價值的主題獎牌（圖為冰雪奇緣探索家3公里跑主題獎牌）。 圖：香港迪士尼樂園度假區／提供

▲賽事限定主題選手包包括印有主題圖案的T恤、運動護腕等（圖為冰雪奇緣探索家3公里跑主題T恤）。 圖：香港迪士尼樂園度假區／提供

│漫威超級英雄10公里跑│

這是專為未來英雄而設的賽事，歡迎想激發自己無限潛能的跑者挑戰「漫威超級英雄10公里跑」！跑步時記得展示你最厲害的跑姿，向漫威超級英雄致敬，隨時迎接超級英雄的驚喜現身。

│皮克斯好友5公里跑│

皮克斯好友將在賽道旁為你打氣，讓跑者的每一步都能感受到友誼力量，與最愛的皮克斯好友展開一場充滿樂趣的跑步旅程！

全新│冰雪奇緣探索家3公里跑│

一家大小的跑者將會被皇室姐妹安娜與艾莎，以及艾倫戴爾居民的熱情所包圍，邊跑邊體驗前所未有的冰雪魔法！不要錯過全新冰雪奇緣主題選手包，讓冰雪魔法延續到家中！

│達菲與好友3公里跑│

和閨蜜好友一同加入「達菲與好友3公里跑」，互相見證友誼的步伐，和達菲與好友踏上一趟超萌又暖心的跑步之旅。

│米奇與好友兒童跑│

精力無窮的小小跑者手們亦可參與兒童跑，於專為小朋友精心設計的跑道及特設遊樂區，和米奇與好友體驗跑步的樂趣，讓一家大小一起齊齊置身於迪士尼魔法之中！

今年香港迪士尼樂園更特別與旅行社合作，專為台灣賓客打造路跑、樂園、酒店全包式套裝行程，身為迪士尼粉絲一定要把握機會報名！即日起可洽各大旅行社，購買以下指定「香港迪士尼樂園 10K 週末 2024 自由行3日」套裝行程，享眾多限時優惠（名額有限，售完為止）：

◆ 可樂旅遊：為冰雪迷特別推出「冰雪奇緣探索家3公里跑」專屬套裝行程，包含「冰雪奇緣探索家3公里跑」參賽資格、樂園2日門票，還可入住迪士尼探索家度假酒店2晚（2大2小，4人1室），讓你在享受完夢幻的迪士尼路跑體驗後，可回房梳妝打扮，並充分利用樂園2日門票，暢玩樂園各項娛樂表演與遊樂設施，與親朋好友一起盡情釋放活力。指定出發日2024/11/2（六），每人最低14,888元起（未稅）。

◆ 雄獅旅遊：推出超值套裝行程包含「皮克斯好友5公里跑」參賽資格、搭配樂園1日門票、迪士尼探索家度假酒店1晚（2大2小，4人1室），以及入住五星級市區酒店1晚，展開一場難忘的假期體驗。指定出發日2024/11/1（五），每人最低12,999元起（未稅）。

◆ 東南旅遊：推出專為閨蜜好友設計的「達菲與好友3公里跑」套裝行程，除了可享「達菲與好友3公里跑」參賽資格外，更包含樂園1日門票，當晚亦可入住香港迪士尼樂園主題酒店1晚（2大2小，4人1室），以及市區酒店1晚，讓你暢玩香港迪士尼樂園及市區著名景點，留下美好回憶。指定出發日2024/11/1（五）或2024/11/2（六），每人最低16,999元起（未稅）。

除了以上優惠套裝，也可到樂園官方網站報名。香港迪士尼樂園稍後將公佈更多有關報名的詳細資訊，請各大小跑者們密切留意，並做好賽前準備，換上充滿迪士尼特色的服裝及造型配件，在11/2至11/3一起加入香港迪士尼樂園跑步盛事 10K 週末2024！

▲香港迪士尼樂園跑步盛事 10K 週末 2024 即將登場。 圖：香港迪士尼樂園度假區／提供

【參加大抽獎 盡情暢玩香港迪士尼】

想不間斷玩盡樂園酒店日與夜？台灣朋友可於5/16~5/26期間到「香港迪士尼樂園」官方網站或官方Facebook（台灣）專頁參加「香港迪士尼樂園魔雪奇緣世界之旅」大抽獎，即有機會贏取香港迪士尼樂園1日標準門票2張及國賓廳「冰雪奇緣」主題套房住宿1晚，展開一趟超乎想像的行程，條款及細則可參閱官方抽獎網站。

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