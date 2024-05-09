啟航不到2周…香港大灣區航空突停飛新加坡航線 業者：將協助乘客退款

香港航空公司突變陣，包括突然停飛剛啟航的航線，突然改變行李和票價規則等，有的以送機票補償，有的推88港元飛東京震撼價誘客。

近日突然變陣的航空公司，是有多個航班往來台灣與香港間的香港廉航大灣區航空、香港快運。

香港今天（9日）傳出消息，說大灣區航空將於六月暫停香港飛新加坡的航線。因大灣區航空今年初宣布開辦香港新加坡航線，4月26日才啟航新加坡，不足兩個星期即即傳出停飛航線，引人詫異。

大灣區航空回應媒體查詢時說，是經審視最新市況後基於商業考慮，決定暫停該航線，公司將聯絡受影響乘客安排改機票或退款，並豁免相關費用，而受影響的香港乘客可獲得一張免費來回旗下定期航點的機票。意思是以送票來慰客。

中國與新加坡年初宣布實施30日互免簽證安排，大灣區航空因此開辦香港新加坡航線，安排每日一班航型往返當地。目前香港國際機場每日約有14對香港新加坡航班，其中新加坡航空和同系廉航SCOOT已提供9對航班，香港國泰航空則有提供4對航班。大灣區航空相信是計數不準，經營兩周發現不未如預期，立即決定停飛。

在此序前國泰航空旗下廉航香港快運，已在去年中停辦香港新加坡航線。香港快運近日也有新鮮事，是其決定票價和行李制度，帶手提行李箱上機要買新價票或臨時補錢，同時提供較貴的有寄艙行李額度的票，這一變動可能影響客路，香港快運即時推出震撼性的航點票價。

香港快運即日起至5月16日，推出Ultra Offer全線航點震撼價，其第一擊是88港元裸票由香港飛東京成田機場，來回機票連稅1065港元仍然驚人。香港快運還有消息說，將於每天早上10時推出新一輪航點優惠。

香港的航空公司在變陣，香港航空當局也在佈局力推，香港機場已定明年9月主辦「世界航線發展大會 2025」，預期將吸引超過三千名來自各地的航空業領袖訪港》香港機場管理局方面認為，這將宣傳香港最新發展與機遇，並為香港機場開拓更多航線鋪路。

香港機場管理局首席營運總監張李佳蕙說，這項全球航空業年度盛事，有來自機場、航空公司及其他主要持份者業界領袖聚首一堂，切合香港一直致力達成鞏固作為國際航空樞紐地位的目標，期望透過今次活動開通更多航線，連接更多航點。