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陸五一黃金周景區擠爆 「人人人人你人人人人」成熱詞

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸正值「五一」黃金周，出遊需求旺盛，各地景區湧現大量人流。圖為北京故宮博物院「五一」假期人潮。（取自中國天氣網微博）
大陸正值「五一」黃金周，出遊需求旺盛，各地景區湧現大量人流。圖為北京故宮博物院「五一」假期人潮。（取自中國天氣網微博）

大陸正值「五一」黃金周5天假期，各地出遊需求旺盛，從武漢江漢路、南京玄武湖、北京天安門、西安兵馬俑、杭州靈隱寺，到上海外灘都湧現大量人流，「人人人人你人人人人」詞條3日登上微博熱搜榜，用以形容所到之處皆是「人」的景象。也有網友形容，大陸各景區的人流量看起來都像有「1億人」。

新華社報導，根據大陸交通運輸部消息，「五一」假期首日即5月1日，大陸全社會跨區域人員流動量3億1,574.2萬人次，較去年同期成長16%。

旅客出遊需求旺盛，也反映在交通運輸數據上。具體來看，公路跨區域人員流動量2億9,201萬人次，年增長17%，其中高速公路及普通國省道非營業性小客車人員出行量2億5,403萬人次，年增長18.4%，公路營業性客運量3,798萬人次，年增長8.6%。鐵路客運量2,069.3萬人次，年增長5.2%。民航客運量216萬人次，年增長2.6%。水路客運量87.94萬人次，年增長1.5%。

大陸國鐵集團表示，1日全國鐵路發送旅客2,069.3萬人次，創單日旅客發送量歷史新高，2日發送旅客1759.2萬人次。而3日鐵路客流持續維持高位運行，預計發送旅客1,615萬人次，安排加開客運列車797列。

其中，多地增開夜間高鐵，太原、成都、湖南、柳州等地協調地鐵、公車、計程車、汽車等交通樞紐，滿足旅客夜間交通接駁需求。

公路與水路部分，央視報導指出，大陸全國大部分熱門景區、大中城市週邊公路網尖峰時段車流量仍較集中。而浙江舟山、廣西北海的水上渡輪也迎來了大客流。

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