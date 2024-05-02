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與外媒描述相反 新華社：五一假期昨14萬人次陸客入境香港

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
香港維多利亞港昨晚煙火匯演。 新華社
香港維多利亞港昨晚煙火匯演。 新華社

大陸五一長假對香港是否有所助益，在外媒描述底下這次五一假期香港顯得死氣沈沈，但大陸官媒新華社卻報導，1日的香港維多利亞港人頭攢動，來自各地的旅客奔赴一場浪漫璀璨的海上煙火表演。報導稱，香港特區政府入境事務處預計，4月30日至5月5日約有590萬人次經各海、陸、空管站進出香港，其中超過80萬人次將為內陸旅客。而截至1日下午4時，約44萬人次出入境，其中大陸旅客入境約14萬人次。

路透社昨報導，對於港入境處預估的近六百萬入境人次，香港商家卻一點也不期待，許多商家還以「死氣沉沉」來形容香港購物區，不僅逛街的人少，街上到處掛「出租」告示。並稱昔日摩肩擦踵的旺角、尖沙咀等熱門購物區遲遲未見人潮回歸，外來遊客不增反減，復甦之路看不見未來

不過，新華社昨深夜報導，昨在維港歷時10分鐘的表演燃起香港假期旅遊新熱潮，為「五一」假期的序幕。報導稱，晚上8時，帶有「HK」字樣以及「笑臉」形狀的煙火以星空為幕，散發出耀眼的光芒。整場煙火與維港夜景交相輝映，搭配「幻彩詠香江」燈光音樂匯演，綏爛的燈光與音樂、煙火融為一體，市民和旅客紛紛舉起手機，定格美麗的瞬間，共賞這場視覺盛宴。

報導稱，儘管當日陰雨綿綿，仍有許多市民和旅客在煙火表演三個小時前到附近尋找合適的觀看位置。來自廣東的盧小姐表示，「這個假期我會在香港停留4天，整個行程最期待的就是今天的煙火。」

香港業界認為，煙火表演有助於帶動食肆生意和人流。為了配合煙火表演，維港兩岸的海景餐廳推出「五一煙火套餐」，也有遊船公司推出海上自助晚餐及煙火表演套票。香港特區立法會議員張宇人表示，相信煙火表演可以讓維港兩岸的餐廳受惠，生意好於往年。

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