寵愛媽咪！ 帶媽媽香港小旅行 三天自由行含景點門票7888元起

【文・林宥銣】 香港迪士尼樂園推出65歲以上長者門票只要港幣100元。 圖／香港旅遊發展局 提供

飛行時間短、航班多的香港，不僅語言通，也不用特別燒腦安排行程，最適合在感恩的月份帶媽媽來趟說走就走的小旅行。不論是激發童心的主題樂園、美麗的大自然離島風光，或是祈福的廟宇和港式道地美食，香港旅遊發展局推薦充滿驚喜的六大行程寵愛媽咪，讓全年無休的媽媽能好好放鬆享受，感受孩子感恩的用心！

主題樂園 重溫青春

香港海洋公園開幕已超過45年，也許媽媽年輕時都曾經去過，這次何妨帶媽媽重遊記憶中的香港海洋公園，欣賞名列全球十大水族館之一的「海洋奇觀」、漫步復古港式風情的香港老大街，或安排媽媽化身護理員，與企鵝、熊貓、狐獴和海豚等人氣動物近距離互動，一起回到青春時的童心未泯；另外，再告訴大家一個隱藏優惠，香港迪士尼樂園長者門票（65歲或以上）只要港幣$100，如果媽媽滿65歲，一定要帶她去香港迪士尼樂園遊玩！

油麻地天后廟 祈求平安健康

油麻地天后廟邀媽媽貼金箔祁福，儀式感十足。 圖／香港旅遊發展局 提供

油麻地天后廟是超過百年歷史廟宇，被列為香港法定一級歷史建築物。香火鼎盛的油麻地天后廟在2021年起推出「天后聖母龍舟奉金箔祈願」服務，以港幣18元購買一片小金箔自己動手黏貼在龍舟模型上，不同的黏貼位置代表祁求學業、工作、財運等不同意涵。

昂坪360 放鬆身心超療癒

帶媽媽去大嶼山知名景點昂坪360，可選擇車廂幾乎全透明設計的全景纜車Crystal+，體驗360度無死角的飽覽山海美景的絕佳視角。抵達昂坪後可以造訪全球最高的戶外青銅坐佛天壇大佛和百年古剎寶蓮禪寺，還能夠享用特色齋菜。此外，也可前往大澳漁村感受純樸的韻味，乘船欣賞水上棚屋，享受一趟輕鬆愜意的療癒之旅。

長洲小島一日遊 離島慢活之旅

長洲不僅保留傳統漁村風貌，也有各種文青小店，讓島上充滿懷舊與創新的魅力。可散步或租腳踏車掃街平安包、大魚蛋、芒果糯米糍等街頭美食，也別忘了一探家喻戶曉、傳說中藏有海盜寶藏的張保仔洞；傍晚再到碼頭附近的海鮮酒家，邊看日落邊品嚐海鮮大餐，在寧靜的小島體驗不一樣的香港風情。

廟街美食體驗 吃遍港式美食

廟街是香港獨有的夜遊熱點，美食、購物與地道文化等多元體驗最能體驗香港情懷。除了和媽媽一起逛廟街見證媽媽多年殺價功力之外，現在五光十色的廟街已換上全新面貌，佐敦廟街牌坊入口處新增了許多個特色美食攤位及懷舊小食流動攤檔，可以一站式品嚐各種香港街頭美味，這裡還有多款有老香港及廟街元素的打卡藝術裝置，也別忘了幫媽媽拍照打卡上傳。

經典英式下午茶 充滿優雅輕奢儀式感

帶媽媽體驗星級飯店優雅輕奢午茶－嘉里酒店主題下午茶。 圖／香港旅遊發展局 提供

寵愛媽咪絕對要為媽媽安排一場精緻的英式下午茶饗宴。午後時光，置身於富麗堂皇的酒店品嚐精緻的鹹甜點，搭配多款茗茶、咖啡或香檳，還有能一邊欣賞維港的迷人景致，讓辛勞的媽媽體驗輕奢優雅如貴婦般的精緻生活，留下最美麗的回憶。

寵愛媽咪專案 香港三天自由行7,888元起

為了慶祝母親節，旅行社推出寵愛媽咪專案，東南旅遊香港3天2夜自由行，搭配觀塘悅品海景酒店並贈送昂坪360纜車來回票，每人未稅7,888元；五福旅遊的三天自由行套裝則主打銅鑼灣利景酒店四人一室並贈送香港海洋公園門票，每人未稅8,388元；可樂旅遊以輕奢體驗為賣點，主打五星的嘉里酒店並安排酒店主題下午茶，還送單程機場接送，每人未稅1萬4,999元，現在就為媽媽安排一趟母親節感恩之旅吧。













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