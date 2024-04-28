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漫威熱潮不減！「香港迪士尼樂園」全新漫威英雄世界引爆熱潮

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／香港迪士尼樂園官網
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漫威粉絲看過來！香港迪士尼樂園將於即日起起至6月10日推出「全新漫威英雄世界」！為粉絲們帶來一場前所未有的奇幻體驗。像是日間表演「超能覺醒：史達科技展保衛戰」將回歸，讓遊客在明日世界中與鋼鐵人、蜘蛛人等超級英雄並肩作戰，擊退邪惡勢力。此外，首次登場的夜間無人機表演「超能覺醒：空中反擊戰」也將帶來震撼的視覺盛宴，讓遊客沉浸在漫威宇宙的無限魅力之中。

圖／香港迪士尼樂園官網
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主推「超能覺醒：史達科技展保衛戰」將帶領遊客進入明日世界的戰場，與超級英雄們並肩作戰，捍衛和平。夜間無人機表演「超能覺醒：空中反擊戰」則以震撼的視覺效果呈現，遊客將在明日世界的上空，與鋼鐵人、索爾等英雄共同對抗九頭蛇集團，展開一場空中反擊戰。此外，還可以與漫威超級英雄近距離互動，感受身臨其境的戰鬥場面。

圖／香港迪士尼樂園官網
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想要收集周邊趁現在！遊客還能參觀史達科技旗艦店與科技館禮品店，探索各種漫威主題商品。而在美食方面，火箭餐廳的鐵甲奇俠漢堡套餐、量子熱狗等特製美食也將滿足遊客的味蕾。

圖／香港迪士尼樂園官網
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香港迪士尼樂園的全新漫威英雄世界將帶來一場充滿樂趣和刺激的冒險，讓粉絲們盡情沉浸在漫威宇宙的奇幻之中，近期有到香港旅遊的讀者可以去玩玩看囉！

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