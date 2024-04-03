越怪越暢銷！全球首見「番茄炒蛋霜淇淋」賣光了 網傻眼：好癲
這能吃嗎？港澳IKEA美食小站於2024愚人節推出可稱為全球首見的「番茄炒蛋霜淇淋」，新品發布當日就在網路上掀起網友熱議，紛紛表示「好癲(瘋)」、「黑暗料理」，更有人幽默說「吃過的有難了」怕是吃了會拉肚子。
太狂了！港澳IKEA把番茄炒蛋變成霜淇淋，自愚人節當日到今天推出為期三天的限定「番茄炒蛋霜淇淋」，吸引不少好奇滋味的勇者嘗鮮挑戰。小紅書上有網友分享，雞蛋部分就是雞蛋雪糕的味道，而番茄部分則是番茄汁口味，該網友最後下的結論是，「吃到最後幾口，彷彿沒那麼難以接受」，另有人表示「就像在吃冷的番茄炒蛋」，也有網友覺得需要邊吃邊帶點想像。
不過，這款「番茄炒蛋霜淇淋」顏值很高，粉粉嫩嫩的，不說還以為是草莓牛奶口味。而據網友回報，「番茄炒蛋霜淇淋」意外爆紅、人氣超高，甚至出現售罄的情況。
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