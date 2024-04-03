越怪越暢銷！全球首見「番茄炒蛋霜淇淋」賣光了 網傻眼：好癲

udn走跳美食／涼子是也 身為葡式蛋塔愛好者的我，難得到澳門當然一定要吃蛋塔的呀！當初在做功課的時候，查詢「澳門蛋塔」最多人提到的就是「瑪嘉烈蛋撻店」與「安德魯餅店蛋撻」，兩間蛋撻店老闆曾經

2024-04-01 16:27