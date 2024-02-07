最強新春開運攻略！ 香港玄學家教你10招　打造十全十美的龍年

【旅奇傳媒/編輯部整理】適逢2024是龍年，「龍」是十二生肖最被尊崇的瑞獸，本領非凡，能飛能游能潛，所以每逢龍年都備受華人重視，亦充滿展望及動力，最適合出外遊歷，增廣見聞。想在今個龍年率先感受這份雀躍的喜氣，到訪香港就最理想不過！今次由玄學家麥玲玲師傅為大家送上「龍年最強開運攻略」，歡迎大家一齊來香港行大運，迎接十全十美的新一年！

一、祈求事業、讀書更進一步

過年來香港，少不免要去廟宇祈福開運！香港的廟宇眾多又富有歷史感，如果對事業及讀書有所求的話，首選就是上環的文武廟！文武廟是法定古蹟，廟宇雖然不算大，但名氣卻是響噹噹，而且位於遊客必到的中上環鬧市，非常方便。文武廟主要供奉文帝及武帝，打工一族想更進一步最適宜參拜文帝，也最好摸一摸神像前的「文昌筆」以求表現更出眾；營商者則適合參拜武帝，亦不妨摸摸「關帝刀」以求事事順利、步步高陞。若祈求學業猛進，則可帶備自己的文具、筆袋到文武廟「過香火」，象徵得到神明庇佑，有助提升讀書運。

▲祈求家肥屋潤、闔家平安，就要去拜會觀世音菩薩了。 圖：香港旅遊發展局／提供

二、祈求財運亨通

如果新一年想家肥屋潤、闔家平安，就要去拜會觀世音菩薩了。香港紅磡觀音廟是一級歷史建築，每逢到正月二十六更是「觀音開庫」的大日子，大量市民會在午夜起在廟外排隊祈求觀音「借庫」，好讓新一年財運亨通、事事順利，場面非常熱鬧獨特。即使遊客未能在開庫之日到訪，平日也可在此歷史悠久的觀音廟祈求健康、添丁及姻緣，心誠則靈。

▲九龍城侯王古廟，相傳祈求健康運最為靈驗。 圖：香港旅遊發展局／提供

三、祈求身體健康、事事順利

有近300年歷史的九龍城侯王古廟，相傳祈求健康運最為靈驗，除了供奉侯王，殿內亦有掌管流年的六十太歲星君，如果你正是龍年犯太歲的生肖：龍、狗、牛、兔之一，不妨跟隨傳統「安太歲」求個心安。安太歲的方法可繁可簡，基本來說先在廟外買一份「太歲衣」，再寫上自己的名字及出生年、月、日，然後向各太歲星君上香，以求新一年逢凶化吉。

▲「有求必應」的黃大仙祠。 圖：香港旅遊發展局／提供

四、祈求十全十美、樣樣俱全

想要十全十美的龍年，當然不能錯過最著名「有求必應」的黃大仙祠，年年香火鼎盛，每逢農曆年更有特色佈置。而黃大仙祠最廣為人知就是「搶上頭炷香」的風俗，每逢大年初一的子夜（即除夕凌晨）皆有大量善信到來排隊，希望爭得「頭炷香」，意思是新一年之始向神靈上的第一炷香，亦有「頭彩」或「好意頭」的寓意。其實即使未能爭到頭炷香，整個農曆新年皆特別適合到黃大仙祠上香，好讓自己沾染新春的旺氣，新一年更加萬事勝意。

▲黃大仙祠其實也有掌管姻緣的月老神像。 圖：香港旅遊發展局／提供

值得一提的是，黃大仙祠其實也有掌管姻緣的月老神像，每年吸引不少善信前往參拜，不論想脫離單身行列或加速感情運開花結果，也可帶備鮮花及生果等祭品向月老誠心許願。黃大仙祠月老神像的左右兩旁也有「金童」和「玉女」雕像，相傳月老會為適合結為夫妻的男女在腳上繫上紅線，所以參拜完畢亦可以摸摸「金童」或「玉女」的腳，祈求早日天賜良緣。

▲想好運再升級，記得要去車公廟一趟！ 圖：香港旅遊發展局／提供

五、運氣再升級

新年到訪香港想好運再升級，記得要去車公廟一趟！沙田的車公廟以「轉風車」馳名，每逢正月初三更是人頭湧湧。其實大年初二才是車公誕，但因為相傳大年初三為「赤口」，為免傷和氣不宜拜年，所以民眾就習慣改為年初三往車公廟參拜。 車公廟也有一些特定的傳統風俗，踏進廟後宜先擊鼓三下，再到廟中「轉風車」開運。若自覺上一年運勢如意，宜順時針轉動風車，保持運勢向上；若運勢未如理想，則以逆時針方向轉動風車，以求轉走「霉運」。另外臨走前也不妨跟隨傳統買一個開運風車，帶回家中後宜放在流年的九紫喜慶位（西南）或六白偏財位（東北），龍年更加時來運到！

【龍年開運小錦囊】

◆「龍年吉星方位」

・財位及喜慶位在西南，宜多用紅、綠、紫等色，並放大葉植物或聚寶盆以作催旺，有助加強正財及嫁娶添丁的運勢。

・桃花人緣位在正東，宜多用粉紅色，並放水種鮮花或粉晶提升感情運及人際關係。

・文昌位在西北，宜多用綠色或間條圖紋，並擺放四支富貴竹或文昌塔以求工作運或讀書運更上一層樓。

◆「行大運貼士」

・大年初一踏出家門後宜先向有利方向走一圈，對整年運勢有提升作用。龍年正月初一的有利方向為西南方（貴神）及東北方（喜神），可迎喜添福；忌向東南方（五鬼及死門）行走，以免影響運勢。

・正月初一的出門吉時則有三個時辰可供選擇，包括辰時（早上七時至九時）、巳時（早上九時至十一時），以及未時（下午一時至三時）。

※ 民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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