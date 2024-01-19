除夕出國免請假！雄獅推首爾滑雪吃團圓飯、香港春節自由行2萬有找

農曆新年假期即將到來，今年年假只有7天，亞洲地區的旅遊相當受歡迎，雄獅旅遊特別推出「把握新年出國最後優惠」活動，春節出國最低價香港自由行三天兩夜只要13,299元起、首爾四日遊18,888元起，免兩萬就可飛出國體驗異國過年氛圍！

想在國外慶祝農曆新年，雄獅旅遊特別推薦除夕出發免請假，到首爾滑雪，特別安排韓式烤肉新春團圓飯，再加贈登機箱，過年出發只要18,888元起。或是2/6出發請2休5，首爾滑雪五日只要21,388元起。

除夕出發免請假！首爾滑雪兼韓式烤肉新春團圓飯，再贈登機箱，四日只要18,888元起。圖片來源｜雄獅旅遊提供

而國人最受喜愛的日本，特殊遊程推薦「日本冬季限定夢幻合掌村點燈」，除了入住村內民宿，還安排知名攝影達人哈米貓等人帶路指導，6日82,900元起。

過年前往日本合掌村點燈，入住村內古蹟民宿，更安排知名攝影達人哈米貓陪同指導。圖片來源｜雄獅旅遊提供

前往東南亞避冬來個溫暖假期，推薦長灘島享受雙SPA、出海浮潛23,900元起；泰國找長頸鹿拍網美照來場親子遊，全程入住五星酒店，請1休5五日54,800元起。

前往東南亞避冬來個溫暖假期，推薦長灘島享受雙SPA、出海浮潛23,900元起。圖片來源｜雄獅旅遊提供

春節前往泰國與長頸鹿來張網美照遊，全程入住五星酒店，請1休5五日54,800元起。圖片來源｜雄獅旅遊提供

有較長假期的旅客，則推薦荷德比法四國遊船還能賞凡爾賽宮10日84,900元起。

年節有長假期的旅客，推薦荷德比法四國遊船，還能賞凡爾賽宮10日87,900元起。圖片來源｜雄獅旅遊提供

若不出國、想留在台灣，推薦到宜蘭礁溪礁聖母山莊賞秘境一日遊1,388元起，或選擇環島搭藍皮再去台南安平燈會，五日免請假36,900元起。

by 林芳如

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