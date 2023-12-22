慕名而來！澳門經典高CP必訪侯布雄米其林三星之旅
{圖文 / 陳舒言 - 微風國際 }
提到侯布雄，他無疑是以擁有最多米其林星級而聞名世界的法國名廚，並在亞洲、歐洲、北美洲都有設有分店。當初還在計畫港澳旅遊時，就對澳門的侯布雄米其林三星略有耳聞，這趟澳門之旅可說是僅僅就因侯布雄慕名而來。畢竟美食當前，不可辜負，我立刻上網查了些資訊，且得知並不好訂位，於是決定先訂餐廳再訂機票!
為了讓自己有寬裕的時間計劃行程，我可是兩個月前就提早預訂呢 !
今天要介紹的就是位於澳門的天巢餐廳Joël Robuchon。由於設於新葡京酒店的頂樓，須先搭乘大廳內的電梯至39樓，穿過充滿時尚感的走廊再轉乘才可抵達43樓。
一旦走出電梯，就能看到一架擁有復古歷史的演奏琴，周圍華麗的設計，陽光在象徵著”天巢”的屋頂中灑下，使人陶醉其中。
★小提醒 : 切記不可穿著拖鞋、涼鞋、短褲等非正式服裝，來到侯布雄用餐可是有dress code，否則是無法進入用餐的 !
入座後，服務人員會推著一輛麵包車一一介紹，可選擇無鹽奶油及鹹奶油來做搭配。
第一次見到這麼大排場的麵包車，實在令人興奮不已。身為鄉下俗的我還以為是選幾樣自己喜歡的麵包，結果沒想到是每個種類都有1～2份，光是吃麵包就足以填飽肚子了吧！
這次點的是 1198 MOP約是$4,700台幣的套餐，其中包括兩道前菜及一道主餐。
我首選的第一道前菜是”炸嫩煮蛋配菠菜茸”：外層香脆的麵衣與半熟的蛋黃相得益彰，而碗中的芝士醬搭配著軟嫩的蛋白也顯得非常有特色。
第二道則是來這必點之一的”法國魚子醬伴海鮮凍及椰菜花”：海鮮凍完美地呈現了這道料理的鮮鹹味，上層還放了椰菜花與奶油來中和味蕾，魚子醬的下方藏著蟹肉，點綴料理的層次口感，口味獨特！
接下來的主餐是”香烤牛柳及鴨肝配砵酒汁”：細緻的肉質，完美的生熟度，搭配濃郁的法國鴨肝，會先放入木箱煙燻過才上桌。牛肉與鴨肝質地都無可挑惕，再搭配一口砵酒汁味道更豐富~
主餐結束後就開始是甜點時間，這時服務人員又會推台甜點車來讓我們選擇喜歡的甜點，我選擇拿破崙及巧克力蛋糕，吃到這其實已經有點吃不下了，這裡完全打破了法式料理都吃不飽的傳說呢！
當我以為吃完甜點就結束時，又來了一連串的冰淇淋車、糖果車、巧克力車等等 XD
若有計畫來澳門玩真的很推薦一定要來侯布雄享用餐點，它不僅被稱為全球最便宜米其林3星高檔法國料理，且精緻的法式美食搭配著窗外360度的澳門美景，多重觀感享受，唯有體驗過才能明白它屹立不搖的地位啊！期待下次再與udn的讀者分享旅遊美食遊記囉!歡迎來我的IG與分享你的澳門秘密美食名單!
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言