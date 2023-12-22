慕名而來！澳門經典高CP必訪侯布雄米其林三星之旅

{圖文 / 陳舒言 - 微風國際 }

提到侯布雄，他無疑是以擁有最多米其林星級而聞名世界的法國名廚，並在亞洲、歐洲、北美洲都有設有分店。當初還在計畫港澳旅遊時，就對澳門的侯布雄米其林三星略有耳聞，這趟澳門之旅可說是僅僅就因侯布雄慕名而來。畢竟美食當前，不可辜負，我立刻上網查了些資訊，且得知並不好訂位，於是決定先訂餐廳再訂機票!

期待已久的澳門美食之旅 ，圖 / 陳舒言攝影 - 微風國際提供。

為了讓自己有寬裕的時間計劃行程，我可是兩個月前就提早預訂呢 !

今天要介紹的就是位於澳門的天巢餐廳Joël Robuchon。由於設於新葡京酒店的頂樓，須先搭乘大廳內的電梯至39樓，穿過充滿時尚感的走廊再轉乘才可抵達43樓。

穿過澳門侯布雄指標性的酒窖走廊 ，圖 / 陳舒言攝影 - 微風國際提供。

一旦走出電梯，就能看到一架擁有復古歷史的演奏琴，周圍華麗的設計，陽光在象徵著”天巢”的屋頂中灑下，使人陶醉其中。

此處的鋼琴看起來賞心悅目是眾多食記分享侯布雄的指標之一 ，圖 / 陳舒言攝影 - 微風國際提供。

★小提醒 : 切記不可穿著拖鞋、涼鞋、短褲等非正式服裝，來到侯布雄用餐可是有dress code，否則是無法進入用餐的 !

入座後，服務人員會推著一輛麵包車一一介紹，可選擇無鹽奶油及鹹奶油來做搭配。

推車上的奶油可以選擇無鹽 / 含鹽，餐車推來時、看到奶油的大小真的很驚人呢 ，圖 / 陳舒言攝影 - 微風國際提供。

琳瑯滿目的各式麵包真是令我無法選擇 ，圖 / 陳舒言攝影 - 微風國際提供。

第一次見到這麼大排場的麵包車，實在令人興奮不已。身為鄉下俗的我還以為是選幾樣自己喜歡的麵包，結果沒想到是每個種類都有1～2份，光是吃麵包就足以填飽肚子了吧！

貼心的服務人選會提供麵包籃，裡面可是每一種都有、都不用擔心無法選擇呢 ，圖 / 陳舒言攝影 - 微風國際提供。

服務人員會再選好後將奶油切成片狀放到桌上 ，圖 / 陳舒言攝影 - 微風國際提供。

這次點的是 1198 MOP約是$4,700台幣的套餐，其中包括兩道前菜及一道主餐。

我首選的第一道前菜是”炸嫩煮蛋配菠菜茸”：外層香脆的麵衣與半熟的蛋黃相得益彰，而碗中的芝士醬搭配著軟嫩的蛋白也顯得非常有特色。

第一道 : 炸嫩煮蛋配菠菜茸就讓我迫不及待了 ，圖 / 陳舒言攝影 - 微風國際提供。

第二道則是來這必點之一的”法國魚子醬伴海鮮凍及椰菜花”：海鮮凍完美地呈現了這道料理的鮮鹹味，上層還放了椰菜花與奶油來中和味蕾，魚子醬的下方藏著蟹肉，點綴料理的層次口感，口味獨特！

眾多食記分享必點的法國魚子醬伴海鮮凍及椰菜花 ，圖 / 陳舒言攝影 - 微風國際提供。

接下來的主餐是”香烤牛柳及鴨肝配砵酒汁”：細緻的肉質，完美的生熟度，搭配濃郁的法國鴨肝，會先放入木箱煙燻過才上桌。牛肉與鴨肝質地都無可挑惕，再搭配一口砵酒汁味道更豐富~

主食的香烤牛柳及鴨肝配砵酒汁味道有著絕妙的平衡 ，圖 / 陳舒言攝影 - 微風國際提供。

主餐結束後就開始是甜點時間，這時服務人員又會推台甜點車來讓我們選擇喜歡的甜點，我選擇拿破崙及巧克力蛋糕，吃到這其實已經有點吃不下了，這裡完全打破了法式料理都吃不飽的傳說呢！

選擇的拿破崙及巧克力蛋糕真的非常美味 > < ，圖 / 陳舒言攝影 - 微風國際提供。

當我以為吃完甜點就結束時，又來了一連串的冰淇淋車、糖果車、巧克力車等等 XD

若有計畫來澳門玩真的很推薦一定要來侯布雄享用餐點，它不僅被稱為全球最便宜米其林3星高檔法國料理，且精緻的法式美食搭配著窗外360度的澳門美景，多重觀感享受，唯有體驗過才能明白它屹立不搖的地位啊！期待下次再與udn的讀者分享旅遊美食遊記囉!歡迎來我的IG與分享你的澳門秘密美食名單!

期待已久的澳門美食之旅 ，圖 / 陳舒言攝影 - 微風國際提供。

這次不僅來澳門，還抽空去了香港迪士尼 ! ，圖 / 陳舒言攝影 - 微風國際提供。

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