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地獄廚神降臨「澳門倫敦人」 帶來招牌威靈頓牛排、炸魚薯條

欣傳媒／ 欣傳媒
圖片／澳門倫敦人提供
圖片／澳門倫敦人提供

不用到歐美，就可以吃到「地獄廚神」的招牌牛排了！全世界最知名的米其林主廚之一的戈登拉姆齊（Gordon Ramsay），被金沙集團旗下的「澳門倫敦人」邀請進駐，開設以其名號命名的「戈登拉姆齊英式酒吧」，繼今年5月「澳門倫敦人」正式開幕，邀請英國足球巨星貝克漢親臨、擔任全球推廣大使，造成轟動後，此次再以亞洲唯一一間的戈登拉姆齊英式酒吧，帶來全新亮點。

不用到歐美，就可以品嘗到地獄廚神的威靈頓牛排；圖片／澳門倫敦人提供
不用到歐美，就可以品嘗到地獄廚神的威靈頓牛排；圖片／澳門倫敦人提供

地獄廚神–戈登拉姆齊受邀進駐澳門倫敦人；圖片／澳門倫敦人提供
地獄廚神–戈登拉姆齊受邀進駐澳門倫敦人；圖片／澳門倫敦人提供

戈登拉姆齊表示，非常興奮能夠開設戈登拉姆齊英式酒吧，將英倫風味帶至澳門，希望大家喜歡這次特別在澳門倫敦人帶來的多款經典英倫美食，以及他個人最喜愛的精選菜式；同時希望能以餐廳為載體，為澳門加添一抹酷不列顛尼亞（Cool Britannia）的文化氣息，期待饕客前來品嚐各式美饌，感受英式酒吧文化的魅力所在。

戈登拉姆齊英式酒吧仿照 1830年代工業革命時期的建築風格；圖片／澳門倫敦人提供
戈登拉姆齊英式酒吧仿照 1830年代工業革命時期的建築風格；圖片／澳門倫敦人提供

戈登拉姆齊英式酒吧的裝潢設計，仿照 1830年代工業革命時期的建築風格，細節豐富精緻，營造出舒適放鬆的英式小酒館氛圍。踏進餐廳，賓客的目光將被中央的大型吧台所吸引，體現英式酒吧文化的精髓。別具一格的選材為整體空間增添置身倫敦當地的真實感，並與餐廳的倫敦當代藝術品及裝飾物相映成趣。

戈登拉姆齊英式酒吧可品嘗主廚的多款廚藝成名之作，包括英式炸魚薯條；圖片／澳門倫敦人提供
戈登拉姆齊英式酒吧可品嘗主廚的多款廚藝成名之作，包括英式炸魚薯條；圖片／澳門倫敦人提供

在戈登拉姆齊英式酒吧，賓客可品嚐到Gordon Ramsay主廚的多款廚藝成名之作，包括名菜威靈頓牛排，搭配蘑菇松露醬、薯泥及紅酒，濃郁味美；英式炸魚薯條選用手釣鱈魚，裹以愛爾酒炸漿油炸，配以三製薯條及自製塔塔醬，外酥內嫩；太妃糖布丁則配搭法式酸奶油和香草冰淇淋，香甜可口。

戈登拉姆齊英式酒吧呈獻焦糖蘋果塔；圖片／澳門倫敦人提供
戈登拉姆齊英式酒吧呈獻焦糖蘋果塔；圖片／澳門倫敦人提供

其他預料大受歡迎的菜式包括慢烤五花肉，配以蘋果醋、辛辣的英式芥末和青扁豆泥；倫敦漢堡，以多汁牛肉餅、番茄蘋果甜洋蔥醬和切達起司，再配上三製薯條。此外，餐廳還供應英式周日烤肉，包括牛肝菌烤牛肉、約克郡布丁和鴨油烤馬鈴薯，僅在周日午餐時段供應。

戈登拉姆齊英式酒吧呈獻甜菜根腌鮭魚；圖片／澳門倫敦人提供
戈登拉姆齊英式酒吧呈獻甜菜根腌鮭魚；圖片／澳門倫敦人提供

另一亮點是在炭燒烤架上烹製的精選牛排，配以法式牛油、香草沙拉、炸洋蔥圈、醃製番茄，並有四種醬汁可選。牛排均源自頂級農場，以肉質細膩、密佈大理石紋、牛油和堅果味濃郁而著稱。可供選擇的牛排種類包括M6+戰斧牛排（Stockyard M6+ Tomahawk）、澳洲溫斯特霍姆菲力牛排M5+（Westholme Chateaubriand Tenderloin M5+）和大衛布萊克默爾沙朗牛排M9+（David Blackmore Striploin M9+)。

精選啤酒更是酒吧不可或缺，賓客可以在戈登拉姆齊英式酒吧裏開懷暢飲，享用8種生啤酒和16款來自世界各地及本地的瓶裝啤酒，當中4款產自英國。此外，還有手工調製雞尾酒和精選葡萄酒，所有佳釀都可與特製佐酒美食完美搭配。

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撰文／方雯玲

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澳門 倫敦 酒吧

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