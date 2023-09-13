來香港不可錯過的10大超人氣行程攻略，你想要的歷史、自然與美食一次擁有！

融合東西方文化的香港充滿了無盡的驚喜和刺激，每位來到香港的旅人都能在其中尋找到屬於自己的獨特體驗。無論是街頭巷尾的美食、歷史悠久的古蹟，還是舒適宜人的自然風光，香港都能夠滿足您對自由行的所有期望。今天的香港自由行攻略就要帶你探索香港最經典的美食，品味那令人垂涎欲滴的道地滋味；帶您遊覽香港最著名的景點，同時感受這個城市的歷史和自然魅力，尋找那些隱藏在繁忙街頭和霓虹燈海中的寶藏。

香港自由行攻略

昂坪360

圖片來源/ IG@jeannie_lam_

香港的高空纜車昂坪360，搭乘處就為在離香港機場不遠的東涌地鐵站附近，非常適合做為來到香港的第一站。搭上昂坪360的透明纜車前往昂坪，讓你能夠在旅程中欣賞到絕美的全景。當你慢慢上升時，你會看到廣闊的海洋、蔚藍的天空和郁郁蔥蔥的山脈。這是一個絕佳的機會，讓你沉浸在自然的美麗中，並享受難得的寧靜和放鬆。到了昂坪後，這裡有各種各樣的景點和活動，讓你盡情探索和體驗。其中最著名的景點便是昂坪的天壇大佛，這是一尊巨大的青銅佛像，高達34米。來到佛像前，不只能感受到寧靜氛圍，還能夠遠眺大嶼山的美景。

【昂坪360（東涌纜車站）】

地址：香港東涌達東路東涌纜車站

大館

圖片來源/ @ReadyGo

2018年整修後正式開幕的大館，就位在香港熱鬧的中環市區。這裡原本是香港警察總部、中區警署以及監獄，這幾棟擁有悠久的歷史的「中區警署建築群」成為了結合文化、歷史與藝術的新地標。大館的建築風格結合了中西方的元素，展現出獨特的魅力。進入大館的大門，你會被迎接著保存完好的歷史建築、古老的監獄牢房和中庭的美麗庭園所吸引。大館也不定期舉辦各式展覽與文化活動。不論你是藝術愛好者、歷史迷還是尋求獨特體驗的旅人，大館絕對是一個值得一訪的地方。

【大館】

地址：香港中環荷李活道10號

開放時間：每日 8:00-23:00

尖沙咀天星碼頭

圖片來源/ IG@yun.wander

來到香港一定要到維多利亞港欣賞香港夜景，這裡有著壯觀的天際線和迷人的夜景。而尖沙咀的天星馬頭就是最適合欣賞香港夜景的地方之一。每當夜幕降臨，對面的高樓大廈和燈光在港口的反射下，營造出一幅夢幻般的景象。這裡的夜景被譽為世界之最，令人著迷。除了單純在港邊欣賞壯麗夜景外，更推薦你參加搭船遊覽的活動，有些遊船除了提供專業導覽外，還有舒適的用餐體驗，帶你用不一樣的角度感受到維多利亞港夜晚的魅力和活力。無論你是不是第一次來香港，維多利亞港的美麗都值得你一再停留。

【尖沙咀天星碼頭】

地址：香港尖沙咀天星碼頭

太平山

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另一個欣賞香港夜景的必遊景點便是香港島的最高峰「太平山」。這裡以其壯觀的全景視野而聞名於世。當你登上山頂，視線便會被迷人的香港天際線和維多利亞港的美景吸引。前往太平山除了搭乘巴士或步行外，更推薦你搭乘山頂纜車。纜車的起點位於中環，將帶你沿著陡峭的山坡緩緩上升，旅程中，可以欣賞到沿途的風景變化與香港城市景色。到了山頂除了美景外，還有購物商店和娛樂設施，以及遠足徑讓你可以隨心選擇探索太平山的不同方式。

【太平山】

地址：香港香港島中西區太平山

彩虹邨

圖片來源/ IG@lianchangme

喜歡打卡熱門景點的話，來到香港一定要到繽紛的彩虹邨拍一張。這裡是香港九龍區的最受歡迎的打卡點之一，地鐵站彩虹站也是因為這個地方而命名。彩虹邨是香港最早期的公共屋邨之一，這個社區由一系列彩色的大樓組成，每一層樓都有不同的顏色，形成了一道令人印象深刻的彩虹色彩牆，再加上色彩同樣繽紛鮮豔的天台籃球場，使這裡成為攝影愛好者的熱門拍攝地。來到香港不妨到彩虹邨，拍拍美照外，也能更貼近當地居民的生活圈。

【彩虹邨】

地址：九龍黃大仙區彩虹邨停車場天台

馬頭環

圖片來源/ IG@sweet.travel_hk

喜歡潛水的你，絕對不能錯過香港版的馬爾地夫「馬頭灣」。有著藍綠色的清澈海水，還有潔淨的白沙灘，這裡成為了許多潛水愛好者的必去之趣，水底能見度特爺高，看的到多樣化的珊瑚外，還有可愛的小丑魚穿梭在其中。由於馬頭灣的位置較偏僻，喜歡漫步的朋友可以搭計程車到西貢萬宜路再沿著交由步道慢慢步行過去，或是到西貢碼頭搭船前往。馬頭環的地理位置和自然風光使其成為一個理想的遠足地點，無論是想探索沙灘、潛水觀察海底世界，還是沿著海岸漫步，馬頭環都能帶給你獨特而難忘的體驗。

【馬頭灣】

地址：香港西貢市馬頭環

長洲

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想體驗不一樣的香港，那就到中環搭渡輪前往香港的離島吧！長洲是香港最熱門的離島之一，這裡保存著傳統漁村風貌，悠閒的氛圍，讓你能夠遠離塵囂的地方。除此之外，島上的美食還不少，除了有美味的大魚蛋、炸冰淇淋、芒果糯米糍等小吃外，這裡還有豐富的海鮮餐廳，可以品嚐到最新鮮、美味的海鮮佳餚，絕對會讓你的味蕾興奮不已。別錯過試試當地的炒蝦、煮蟹和烤魚，每一口都充滿了鮮甜的味道。

南丫島

圖片來源/ IG@yun.wander

南丫島，又被譽為香港的綠寶石，擁有宜人的氛圍和自然美景。想要來到這美麗的綠寶石，必須先到中環轉搭渡輪前往，可以選擇到西岸的榕樹灣或東岸的索罟灣，開始這趟行程。光是這趟船程就是一次愜意的旅程，沿途享受著湛藍的海洋和遠離喧囂的寧靜氛圍。在南丫島上，有著小村落和美麗的海灘等待著你。這個島嶼的步行徑非常適合漫遊，可以隨意探索這片天然寶地。在這裡，你可以欣賞到迷人的沙灘風光，嘆服於蔚藍海水的清涼，還可以品味到新鮮的海鮮美食。來到南丫島，也別忘了前往島上的小村落「東澳村」品嚐新鮮美味的烤魚，絕對能滿足你的味蕾。

澳洲牛奶公司

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到香港這個充滿美食的都市，當然不能少了美食行程啦！位於佐敦的「澳洲牛奶公司」是間無論觀光客還是本地人都很愛的一家香港冰室。有數十年歷史的澳洲牛奶公司，一直保持著濃厚的懷舊風格，簡單樸實的裝潢與桌椅讓你彷彿回到了過去的時光。這裡的招牌菜包括炒蛋多士、豬扒包與燉奶。這裡的炒蛋口感特別滑嫩，搭配上烤過後的土司，特別香。燉奶則是將鮮奶蒸燉後的甜品，奶香味特別濃厚，是來到這裡的必吃美食之一。

【澳洲牛奶公司】

地址：香港佐敦白加士街47號

電話：852 2730 1356

營業時間：每日 07:30–22:00

一樂燒鵝

圖片來源/ IG@hk_tasting_manual

說到港式美食，就不能不提這家連續多年獲得米其林一星推薦的一樂燒鵝。一樂燒鵝位在熱鬧的中環市區，他們以傳統的烹飪技巧和秘密的配方來烤製鵝肉，使得鵝皮香脆、肉質鮮嫩多汁。去骨後的燒鵝，品嘗起來特別過癮，外表看起來油油亮亮，吃下去卻不覺得油膩，每一口都散發著濃郁的香氣和美味，越嚼越香的滋味絕對會讓你回味無窮。除了燒鵝外，一樂的叉燒和燒肉也是特別的多汁美味，喜歡港式燒臘的你，來到香港絕對不能錯過這家美食。

【一樂燒鵝】

地址：香港中環士丹利街34-38號G/F

電話：852 2524 3882

營業時間：周一到周六10:00–20:30；周日公休

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