這杯咖啡拿下熱搜第一！「聯名新品咖啡」喝完能否開車掀熱議　業者回應了

比起星巴克更受歡迎大陸連鎖咖啡品牌「瑞幸咖啡」攜手最知名烈酒品牌「貴州茅台」推出「醬香拿鐵」掀起熱議，不光引起一波嘗鮮打卡熱潮，還直接衝上微博熱搜，瑞幸咖啡也針對熱議回應了。

圖／摘自瑞幸咖啡官方微博

瑞幸咖啡聯名「貴州茅台」新推「醬香拿鐵」，每一杯都含有貴州茅台酒，並融入金獎咖啡及白酒風味厚奶，能夠細品出「香、柔、醇」三段層次，喝得到咖啡獨特香氣、絲滑厚奶，最後濃厚酒感衝出充斥口腔。不過，由於「醬香拿鐵」中內含酒精成分，意外掀起話題，不少網友發問「我想知道，這個算酒駕嗎」、「店員讓我喝了別開車」等，而瑞幸咖啡則針對喝完能否開車做出回應，表示「醬香拿鐵酒精含量低於0.5度，但未成年人、孕婦、駕駛人員、酒精過敏者不建議飲用」。

圖／摘自微博

圖／摘自瑞幸咖啡官方微博

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