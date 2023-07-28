你相信光嗎？肯德基「奧特曼聯名款牛堡」轟動登場　奧特曼印記麵包＋聯名包裝盒必須拿下

星巴克的獵奇組合！連鎖咖啡星巴克受到全球各地人們的喜愛，時常推出季節限定新飲品，不同國家也會推出在地特色商品。而大陸星巴克更上市兩款新口味濃縮咖啡，竟然把番茄及羅勒統統加進去！滋味想像起來令人皺起眉頭

2023-07-04 15:30