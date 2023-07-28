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你相信光嗎？肯德基「奧特曼聯名款牛堡」轟動登場　奧特曼印記麵包＋聯名包裝盒必須拿下

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自小紅書@女侠已退休
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速食界最熱血聯動！大陸肯德基將攜手超人力霸王「奧特曼」於7/29推出「光芝牛堡」，除了印有奧特之光的帥氣聯名包裝盒外，漢堡上更烙上奧特曼圖樣，搭配起司醬、厚製牛肉，好吃又好拍，粉絲看到都暴動啦！

圖／摘自小紅書@女侠已退休
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圖／摘自小紅書@女侠已退休
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你相信光嗎？大陸肯德基夢幻聯動「奧特曼」，將於7/29推出聯名新品「瀑布芝士2.0汁汁厚牛堡」，綿軟漢堡麵包中夾入流心芝士蛋芙蕾、黃金瀑布芝士醬及120g厚製牛肉餅，一口咬下超滿足，紮實肉餅配上濃郁鹹香芝士，堪稱漢堡史上最經典不敗的完美組合，麵包上還印有奧特曼專屬印記，真的太殺底片了！

圖／摘自小紅書@女侠已退休
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圖／摘自小紅書@女侠已退休
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圖／摘自小紅書@女侠已退休
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此外，就連漢堡的包裝盒也是粉絲必收，黑色包裝盒加上金色字樣與正義凜然的奧特曼，質感大升級，許多大陸網友看到直呼「居然是光之子！肯德基你太會了」、「很喜歡！錢包警告」、「小朋友愛慘了」、「這必須拿下」。

圖／摘自小紅書@女侠已退休
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圖／肯德基官方小紅書
圖／肯德基官方小紅書

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