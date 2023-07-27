河南不只有四大古都　大自然山水畫「新鄉南太行」正是耀眼明珠

【旅奇傳媒/編輯部報導】河南是中國大陸文明發源地，中華民族的「老家」，有洛陽、開封、安陽、鄭州等古都和知名城市，享譽全球，之中的新鄉南太行旅遊度假區，位於河南省新鄉市輝縣，地處京廣高鐵、京港澳高速與太石鐵路、長濟高速交匯處，距離鄭州新鄭國際機場僅1小時車程，鄰近鄭州東、新鄉東等高鐵站，交通四通八達，是理想的山水旅遊之地。

▲ 郭亮村，是極為知名的影視拍攝地、寫生基地暨采風基地。 圖：河南新鄉南太行旅遊有限公司／提供

太行山深處的人間勝景 遇見世界奇蹟

作為太行山上一顆耀眼的「明珠」，斷層加上風水侵蝕，成就了新鄉南太行的壁立千仞、飛瀑流泉，既有北方山的雄偉，也兼容南方水的靈秀。新鄉南太行旅遊度假區總體面積1,188平方公里，涵蓋的景區包括八里溝（八里溝．天界山．九蓮山）、萬仙山、關山、秋溝、齊王寨等，之中的天界山更因險峻雄偉，而有「看過天界山，世界不看山」的讚頌之詞。此外，八里溝是國家5A級旅遊景區，萬仙山是國家4A級旅遊景區、國家攀岩公園，關山為國家地質公園。區域範圍內還擁有6處國家重點文物保護單位，以及道教聖地老爺頂、郭亮掛壁公路等景觀，山水與人文相互輝映，構成新鄉南太行的絢麗多彩。

▲石人迎客，是八里溝的著名景點。 圖：河南新鄉南太行旅遊有限公司／提供

度假區內優越的地理位置、劇烈的地質變化、豐富的物種植被、多元的民俗宗教等，為新鄉南太行提供了良好的景觀資源。規劃區域內旅遊資源單體達1,600個，遍佈8大類，31亞類，其中良級以上的旅遊資源單體占到總數的40%以上，名列河南省前茅。地理專家如此盛讚：「太行山，把最美的一段給了河南，而輝縣所處的南太行區域更是代表了其中的精華。」其中的代表景點包括郭亮影視村、郭亮掛壁公路、回龍大峽谷和世界第一的螺旋隧道等。

▲八里溝（八里溝．天界山．九蓮山）有著令人震懾的勝景 。 圖：河南新鄉南太行旅遊有限公司／提供

■ 郭亮影視村 ▲郭亮村的獨特風貌吸引藝術名家 。 圖：河南新鄉南太行旅遊有限公司／提供

郭亮村位於河南省輝縣市沙窯鄉萬仙山景區內，處於海拔1,700多公尺的懸崖之上，被譽為「中華第一影視村」。村內優美的自然風光，古樸的風俗民情，吸引了眾多的藝術名家、影視巨臂、中外遊客、美院學生。著名導演謝晉稱郭亮為「太行明珠」，著名作家張仃稱郭亮為「華夏奇觀」。郭亮村有著豐富的影視文化和攝影寫生資源，先後有《清涼寺鐘聲》、《走出地平線》、《倒楣大叔的婚事》、《舉起手來》、《戰爭角落》等60多部影視劇在此拍攝，著名影星濮存昕、郭達、倪萍、潘長江等都曾慕名到郭亮村參與影片拍攝。中央美院、廣州美院等300多所藝術院校和攝影家協會把郭亮村定為寫生基地、采風基地。

■ 郭亮掛壁公路 ▲ 郭亮掛壁公路有著「世界第九大奇蹟」等諸多美譽。 圖：河南新鄉南太行旅遊有限公司／提供

郭亮掛壁公路又叫郭亮洞，以其險峻而被稱為「絕壁長廊」，是南太行萬丈懸崖絕壁上開鑿的第一條人工隧道，是勤勞勇敢的郭亮人創造的人間奇蹟，也是一項震撼世界的工程，有著「世界第九大奇蹟」、「全球最奇特十八條公路」之一、「世界最險要十條路」之一、「太行隧道之父」等美譽。該隧道長1,250公尺，寬6公尺、高4公尺，是郭亮村民舉一村之力，在沒有任何現代化機械設備的情況下，郭亮人自行設計，自行施工，用了5年又2個月的時間，才完成這一項艱鉅的工程。

■ 回龍大峽谷 ▲紅岩絕壁的回龍大峽谷，秋日楓紅亦是一絕。 圖：河南新鄉南太行旅遊有限公司／提供

回龍大峽谷形若巨盆，貌比蒼龍。景區內，疊岩綿延了上千公尺的幽谷，橫空百里可謂氣勢恢弘；一落千丈的紅岩絕壁，蜿蜒無際可謂鬼斧神工。青山、碧水、白雲、藍天與古樹、林蔭、山風、民宅相映成趣，組成獨領太行風騷的奇特佳境。峽谷內溝壑縱橫，千尺深泓，絕壁萬丈，橫亙百里，氣勢磅礴，被譽為「太行紅岩大峽谷」，前人寫詩讚曰：「紅岩峽谷千尺泓，橫亙百里如巨盆。登臨太頂（老爺頂）俯首望，人間仙境在回龍。」

地處新鄉南太行腹地的韓口隧道被譽為「世界最長螺旋隧道」，左線長4,457公尺、右線長4,366公尺，是首個高速公路三層螺旋隧道群，也是世界最長的小半徑、大高差螺旋隧道，比現有《金氏世界紀錄》保持者延崇高速公路金家莊特長螺旋隧道還要長229公尺。

【新鄉南太行 亮點景區開啟新篇章】 ▲郭亮村崖上人家，有著樸實的本質。 圖：河南新鄉南太行旅遊有限公司／提供

巍巍新鄉南太行，當前正扛起了新鄉旅遊產業轉型升級龍頭之重任，做好文旅文創融合發展的先行者，用實際行動譜寫文旅文創融合發展的華美「新」篇章。

南太行度假區包括被譽為「北方水世界、太行山水魂」的5A八里溝景區，被譽為「中華第一影視村」、「世界奇蹟—郭亮．絕壁長廊」的萬仙山（郭亮村）景區等，還有「看過天界山，世界不看山」的天界山峻嶺，資源優質，竭誠歡迎遊客前來新鄉南太行旅遊度假區旅遊觀光、休閒度假，感悟中華文化，享受美好旅程，賞大自然饋贈的精絕山水畫卷。

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