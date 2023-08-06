美到讓人眼冒愛心！澳門銀河「CHA BEI 茶杯」夢幻下午茶、美味正餐好吃又好拍

澳門銀河餐廳/下午茶推薦

澳門銀河酒店必吃夢幻下午茶就是這間♥CHA BEI 茶杯♥，之前BLACKPINK到澳門開演場會入住銀河時，餐廳還特別推出一款BP限定餐點。雖然我們這次造訪時已經過了期間限定的時間，不過他們家無論是用餐環境或是餐點品質都在水準之上，也難怪即使是晚餐時段用餐人潮也相當多，餐廳外的夢幻鞦韆也是必拍打卡點喔！！

CHA BEI 茶杯位於澳門銀河的精品樓層商店街。

銀河渡假村超級大，若是真的找不到也可以在路上攔截商場人員詢問一下(笑)。只要看到這可愛的茶杯裝置藝術就表示到啦！！！

CHA BEI指的就是茶杯，每隻茶杯裡都裝著一個獨一無二的故事。

精心調製的每一杯飲料，能帶你回味過往旅行途中的美好記憶，觸發你踏上未知的冒險旅程、探索新地方、迎接新體驗的渴望。

CHA BEI是一個結合旅遊、餐飲、藝術及設計靈感的空間。

在這裡不僅能夠過櫥窗看到許多美味精緻的甜點，更能看到廚師們製作餐點的身影。

明亮舒適的環境布置真的很適合女孩們來下午茶。

每個角落都非常好拍,坐在這邊用餐感覺都要輕聲細語高雅起來了呢。

晚餐時段意外發現有不少家庭客群也來用餐，可見這裡不是下午茶受歡迎，正餐時段的餐點也非常好吃喔！

之前針對BLACKPINK來澳門開演唱會推出的就是這兩款限定餐點，真的好粉紅啊，哈哈哈。

附上主打MENU給大家參考，除了甜點以外還有沙拉、義大利麵、排餐等可選擇，其他菜色請參考線上菜單。

他們家的餐點不僅外觀華麗，就連選用的食材都是上上之選，非常用心呢！

這天晚上想著還要去吃消夜，所以我們沒有點太多～不過還是不小心點了滿滿一桌，哈哈。

和風醬蘆筍沙拉MOP118

選用初夏盛產的脆嫩白蘆筍，比起綠蘆筍更加細緻清甜，繽紛的擺盤讓人食指大動，搭配藜麥、新鮮柳橙、酪梨、水煮蛋，再淋上清爽的胡麻柚子醬，爽口開胃又健康。

海膽手工幼麵MOP178

今晚姊妹們最愛就是這道。

擺盤華麗的義大利麵裹上了濃郁的日本海膽醬汁，上方還有邪惡的海膽搭配鮭魚卵，每一口都滿滿的海味，讓人回味無窮，非常推薦。

烤和牛牛排MOP268

看到和牛都會忍不住點下去，和牛烤到大約是七分熟的熟度，油脂不多但肉汁仍屬豐富，口感軟嫩肉味十足，搭配阿根廷青醬別有一番風味。

一旁還有酥炸馬鈴薯以及花椰菜等配料，也是視覺味覺都滿足的一道。

茶杯草莓戚風蛋糕MOP98

最接近BP餐點的就是這道啦！！夢幻的粉紅色棉花糖底下是女孩們最愛的草莓戚風蛋糕，清爽不膩化口度極佳，酸酸甜甜的很好吃，搭配著一旁甜滋滋的棉花糖一起入口我們都愛死啦！！！

法式千層酥MOP108

再來這道甜點也非常厲害，覺得我們好強隨便點都點到招牌，哈哈哈。酥香的千層中間是濃郁順口的卡士達醬，可以搭配一旁酸甜冰涼的覆盆子雪酪冰淇淋一起入口，不會過於甜膩非常可以。

這次造訪CHA BEI 茶杯都讓我們非常喜歡，不僅是餐廳外的打卡區美到讓人眼睛冒愛心，餐點也有一定的水準～來到澳門銀河別忘來了來這裡拍美照加享用美食喔！！

CHA BEI 茶杯

地址：Galaxy Macau 澳門銀河 1樓 1047

用餐時間：11:00~21:00

電話：+853 8883 2221

下午茶 2:30~18:00供應CHA BEI

官網：https://www.galaxymacau.com/zh-hant/dining/restaurants/chabei/

文章來源：加小菲愛碎碎唸 FB：加小菲愛碎碎唸

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