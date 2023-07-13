Elsa粉絲尖叫！ 全球首座「冰雪奇緣主題園區」11月香港迪士尼開幕 經典場景搶先看
Elsa粉絲尖叫了！香港迪士尼樂園度假區帶來最新好消息，全球首個以電影《冰雪奇緣》為主題的園區「魔雪奇緣世界」，將於11月正式盛大開幕，重現了多個電影中的知名場景，包含艾莎(Elsa)的冰雪皇宮、艾莎演唱名曲《Let it go》的北山、艾倫戴爾王國中的鐘樓等。
香港迪士尼指出，「魔雪奇緣世界」加入許多挪威的大自然元素，像是冰川、峽灣、小屋等，彷彿走進北歐建築中，以及逼真還原《冰雪奇緣》的童話世界，園區主題圍繞著「夏雪節」慶典，讓遊客深刻感受到艾倫戴爾傳統氣息與氛圍，還會有首個以《冰雪奇緣》為主題的雲霄飛車。
必訪景點還有「北山」及「鐘樓」，其中「北山」是艾莎女王在《冰雪奇緣》首次展現冰雪魔法的地方，也成為魔雪奇緣世界主題園區的最高點，而艾莎的冰雪皇宮亦座落在此；「鐘樓」則是艾倫戴爾王國的主要地標之一，鐘樓上的安娜與艾莎木雕裝飾紀念了姊妹之情，每個小時也能聽見鐘樓響起電影內耳熟能詳的旋律鐘聲。
除了香港迪士尼有新園區進駐，日本東京迪士尼海洋預計將於2024年開設新的園區Fantasy Spring（魔幻之泉），並將以冰雪奇緣、魔髮奇緣跟彼得潘為主題。
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