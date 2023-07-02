集結四大夜景聖地！一覽美麗中華摩天樓夜景，登高望遠添好運

赴中國大陸的城市旅行，登高賞夜景為視覺一大享受；圖為重慶來福士廣場的璀璨夜色。 圖：Shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】在中國大陸的城市之旅，可得留點力氣到晚間，去探訪璀璨高樓的新潮夜生活，也俯瞰城市的萬家燈火。賞浪漫夜色之際，登高樓也象徵攀登巔峰，是為將來「添好運」的加分行程。

探訪建築奇蹟／北京．中央電視台總部大樓

▲中央電視台總部大樓建築結構獨特，入夜後更散發冷峻時髦的未來感。 圖：Shutterstock／來源

中央電視台總部大樓（CCTV Headquarters）位於北京朝陽區，而此區可說是北京、甚或整個中國大陸面向世界的重要門戶，具優越的地理位置、豐厚的歷史軌跡，旅遊景點包括中國國際展覽中心、國貿中心、奧林匹克公園、奧運村、北京工人體育場等等，為舉辦國際級賽事或活動之重鎮。

其中，央視大樓位於京東商業中心，建築本體曾位列十大建築奇蹟，是來到北京旅遊不可錯過的地標。由兩座高234公尺及194公尺、6度傾斜的大廈所組成的總部，為荷蘭建築師Rem Koolhaas作品，雙樓以懸臂鋼結構連接，建築內包括酒店、餐廳、電影院、展覽廳等，發展為電視文化中心的規模。網友還加碼分享最佳取景點，即是入住對面的網美酒店「新國貿酒店」，可在健身房拍攝央視大樓的壯麗建築。

漫步在雲端／上海．上海中心大廈

▲中國大陸第一高樓上海中心大廈的夜色，是旅行上海的必賞之景。 圖：Shutterstock／來源

據2023年最新統計，中國大陸第一高樓是位在上海的「上海中心大廈 （Shanghai Tower）」，僅次於杜拜哈里發塔、馬來西亞默迪卡118，為世界第三高樓，同時是世界最高綠色建築（LEED CS），樓高632公尺，坐落於浦東新區陸家嘴金融貿易區，建築內擁有全球最高的書店「朵雲書院」以及世界最高酒店「J Hotel」。

上海中心大廈與緊鄰的上海環球金融中心（樓高492公尺）、金茂大廈（樓高420公尺），構成天際線的巍峨風景，上海中心大廈的118層觀光廳「上海之巔」，更是必去景點，360度全視角俯瞰東方明珠、外灘及鄰近大樓，飽覽蘇州河與黃浦江蜿蜒景致，是無可取代的震撼夜景。

集結世界之最／廣州．廣州塔

▲廣州塔因螺旋結構而在塔身有所收束，被暱稱「小蠻腰」。 圖：Shutterstock／來源

暱稱「小蠻腰」的廣州塔（Canton Tower），又名廣州新電視塔，是一座以觀光旅遊為主，具備廣播電視、文化娛樂功能的電波塔，樓高600公尺，位於珠江南岸，與海心沙島及珠江新城隔江相望，以塔式建築物而言，高度僅次於東京晴空塔，為世界第二高塔。

廣州塔的塔身由1080個節點LED燈組成，為一大特色與優勢，可產生各種變化的動態視覺效果，目前更囊括多項世界之最，其中，「蜘蛛俠棧道」全長約1,000公尺，是全球最長的空中漫步雲梯。106樓的璇璣地中海自助旋轉餐廳，是全球最高的旋轉餐廳，可同時容納400人用餐。此外，還有世界最高的4D電影院、露天觀景台以及橫向摩天輪，搭乘摩天輪可以俯瞰廣州全景，享受世界就在腳下的遼闊。

橫躺空中的摩天樓／重慶．來福士廣場

▲宛如橫臥的摩天樓，橫跨在4座樓頂的水晶連廊為重慶來福士廣場一大特色。 圖：重慶雅詩閣來福士服務公寓／提供

由以色列裔建築師Moshe Safdie打造的「重慶來福士廣場（Raffles City Chongqing）」雖非中國大陸前十大高樓，但其「橫躺」的摩天樓仍是一大看點。重慶來福士廣場是由8棟大樓和一座5層商業裙樓組成，建築本體為弧線造型，呈現風帆的寓意，8棟摩天大樓的最前方2棟高350公尺，後方6棟高250公尺，橫跨在後面置中的4座大樓之上的，則是長300公尺的水晶連廊。

此長廊設計為空中的公共空間，包括觀景平台、空中花園，以及洲際酒店的無邊際泳池和餐飲區，其中稱為「探索輪．雲端樂園」的遊樂區，設有天空之境觀景台、橫向摩天輪、高空秋千，提供心臟大顆的遊客享受雲端的刺激體驗。而位在購物中心裙樓屋頂的「山城花園」，占地9千多坪，可以俯瞰重慶重要歷史地標朝天門廣場，以及嘉陵江和長江兩江交匯的壯麗景致。

疫情過後、登高遠眺，在旅行途中的蒐集好預兆，祈願未來幸運高飛。想知道更多大陸美食、美景資訊，可查詢「海峽兩岸旅遊交流協會」網站雲遊大陸，精采旅遊視野。

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