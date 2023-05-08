港澳四天三夜！穿梭那些歲月偷不走的老香港情懷，37個景點走透透

跟著 白日夢情侶檔 於 2018-12-08 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 4 天，一共去了 37 個景點，其中包含 香港國際機場、富豪九龍酒店、蘭芳園 茶餐廳。

隨中國解封，早前啟動「你好，香港！」大型宣傳活動向海外及內地旅客派發50萬張免費機票

才讓我們突然想起曾經還有一個美麗的城市，乘載著我們小時候的回憶

記得Eason小時候打開電視看到的都是香港電影，不論是古惑仔系列，或是賭神系列，還是警察故事，甚至到了變形金剛這樣的大戲也都在香港取景，這些都是童年讓人看到目不轉睛的電影，即便過了很多年後，還是讓人回味無窮，只能說港片雖老但經典不敗

那時總想著有一天去香港澳門看這些明星們帥氣走過的路、及那些出現在電影裡的場景，這次就伴隨著Eason的童年重溫那些老香港的記憶

第 1 天

香港國際機場 | 1 小時

從台灣到香港只需要一個半小時，是大家常常會選擇短程出遊的好地方，因為語言相同好溝通，甚至不需要做太多的功課，就可以來一趟說走就走的旅程。而從機場到市區也有香港機場快線、巴士轉地鐵、機場巴士與包車接送四種交通方式，而我們這次選擇的是速度最快但價格也相對高一點的機場快線，對於四個人一起去的我們來說這個選擇會相對划算，因為單人是115港幣、雙人170港幣、三人230港幣、四人280港幣，而從機場到市區也僅需24分鐘就到地鐵香港站，班次也是10分鐘就一班。

富豪九龍酒店 | 1 小時

我們這次住宿選擇交通方便的尖沙咀，距離九廣東鐵尖東站或紅磡站、地下鐵路尖沙咀站都很近，也距離我們這幾天安排的景點及搭船的中環之噴射輪碼頭及天星碼頭非常近，步行即可抵達、是非常方便的住宿地點。當天入住時還遇到新人結婚，還穿著非常中國風的禮服，真的是一秒感受到是香港風情，也剛好也沾沾喜氣~

【景點資訊】

地址：香港尖東麼地道71號

電話：+852-2722-1818

蘭芳園 茶餐廳 | 1 小時

放完行李之後我們就步行到距離不遠的尖沙咀重慶大廈，在路邊就會看到往下的手扶梯，這次的目標就是位在它地下室的活方商場，我們今日在香港的第一餐就是在這裡的蘭芳園尖沙咀店，而活方商場裡都是一些販售運動鞋、服飾的小商店，蘭芳園則位於最角落的地方，不過人潮眾多所以也不算難找。店裡整體風格都是大牌檔的復古造型，座位雖然擁擠、但聽說已經比中環總店舒適了。而蘭芳園我最推的還是絲襪奶茶啦，感覺在台灣都無法喝到這樣的味道！而豬扒包、西多士也很有名，但因為我們太飢腸轆轆，所以都點了飯類或是麵類等主食。

【餐點資訊】

地址：香港尖沙咀彌敦道44號

營業時間：週一至週日 10:30-18:00

電話：+852-2316-2311

彩虹邨 | 1 小時

用餐完畢後，我們便搭乘地鐵前往下一個景點啦，一抵達彩虹站，就看到站內很應景的充滿了彩虹配色，出站後步行即可抵達彩虹邨。香港的特殊建築型態被稱為公共屋邨，是為了適應極度地狹人稠的環境而發展出來的，也被稱為公屋或邨，是一棟棟往天際線延伸而成的大樓，彩虹邨落成於1962年，因為面向維多利亞港、後倚獅子山的天然地理位置，在雨後海面折射陽光會出現半圓型彩虹而得名。而這裡的設計也曾得到香港建築師學會的銀牌獎，是許多攝影師會來取景的地點。這裡的拍攝點在邨內的籃球場，也有許多住在這裡的小朋友會在這邊玩耍，所以拍照的時候也要稍微注意周遭環境唷！籃球場四周的建築及地面都是以彩虹色為構想，實際見到是比較粉嫩的淺色。

【景點資訊】

地址：黃大仙區彩虹紫葳路15號

1881 Heritage | 1 小時

1881 Heritage自1880年代起至1996年是香港水警總部，現在被改建為酒店、餐廳及商店都有的複合式商場，最吸引人的是它維多利亞式的外觀，超級適合來拍美照的！而商場裡面也有展覽廳介紹建築物的歷史沿革，另外一個值得造訪的則是時間球塔，當年曾經為來到維多利亞港的船隻提供報時，以讓船隻調整航海天文鐘，非常具歷史意義價值！

【景點資訊】

地址：香港尖沙咀廣東道2A號

營業時間：週一至週日 07:00-00:00

電話：+852-2926-8000

德發牛丸粉面 | 1 小時

走完白天的行程後，又開啟吃吃喝喝模式啦！熱愛港片的Eason對撒尿牛丸、爆漿牛丸這類的食物特別興致勃勃，所以特別找了這樣一家巷弄內美食，它位在海防道的橋下市場裡，要花一點耐心尋找才會看到店面，而這裡也有許多香港傳統小吃店面，如果對於這樣市場內的環境可以忍受的話，很適合在這裡體驗最道地的美食。德發的菜單很簡單，牛丸、牛什、牛腩以及淨、河粉、米粉、麵的排列組合，也可以選擇雙拼，價位都一樣。牛什也就是我們台灣說的牛雜，裡面各種口感都有，但Jennifer實在分不出來哪個是什麼部位，不過可以吃出來的是東西都非常新鮮！另外當然也吃了招牌的牛肉丸啦！咬起來非常Q彈多汁，會吃到滿滿的牛肉味，感覺真材實料、沒有加過多的澱粉充數，湯頭也非常清甜，充滿牛的精華，是很簡單也很美味的一家小店。

【餐點資訊】

地址：尖沙咀海防道390號熟食檔19號舖

營業時間：週四至週二9:00-19:00 (週三公休)

電話：+852-2376-1179

媽咪雞蛋仔 | 20 分鐘

下一樣小吃則是Jennifer指定的，而且還要特別指名尖沙咀分店，因為是這一家分店的雞蛋仔被收錄到米其林推薦小吃中，為了體驗最真實的推薦當然要吃這一家啦！建議要來購買的人一定要預留時間、不要抓得太緊，因為所有餐點都是現點現做的，再加上現場的人潮一直很多，所以大概都要等到20-30分鐘才可以拿到餐點。一拿到手上Jennifer就迫不及待品嘗啦，畢竟食物就是要在剛做好的時候最美味嘛！口感上非常紮實，看似分量不大吃完其實會有飽足感，選擇有內餡的品項更可以吃出不同的層次感，內裡會更柔軟，調味上也不會很甜膩，吃完讓人意猶未盡又有滿滿的幸福感。

【餐點資訊】

地址：尖沙咀加拿分道8~12號地下

營業時間：週一至週日11:00-22:00

第三代肥仔小食店 | 10 分鐘

距離媽咪雞蛋仔不遠的地方還有另外一家米其林推薦，而這也是香港的傳統小吃，這家店可是從爺爺於戲院門外賣滷味開始傳至第3代，而老闆的媽媽也在旺角開設肥姐小食店，是人氣極高、大排長龍的名店。兩者相比之下，第三代肥仔小食店會稍微淡一些，也比較適合台灣人的口味。如果來了不知道怎麼點餐，可以選擇店家配好的大皇牌套餐，裡面包含大墨魚、大生腸、火雞腎3款招牌，不過不敢吃內臟的人也有其它的選項可以選擇。店家每天都會花上30至60分鐘仔細清理內臟，所以吃起來不會有什麼異味，醬料則是推薦大家選擇甜醬加辣醬，這也是許多老饕推薦的吃法唷！

【餐點資訊】

地址：尖沙咀厚福街3號華博商業大廈G1地舖

營業時間：週一至週日13:00-00:00

電話：+852-6255-3872

Tsim Sha Tsui Promenade | 2 小時

買完小吃後，我們便拿著滿手的食物走到尖沙咀海傍，準備欣賞維多利亞港的燈光秀，這裡被評為100個人生在世必定要來的景點之一，也被CNN評為全球最佳夜景，是來到香港一定要造訪的地方。在經過天星碼頭之後，映入眼簾的是一棟古老的鐘樓，也是尖沙咀標誌性建築之一，而鐘樓旁邊有一條樓梯可以上到觀景台，是觀賞夜景的絕佳位置，也是許多遊客會聚集的地方，每天晚上都擠滿遊客，為的就是8點整的幻彩詠香江、全長10分鐘的燈光秀，建議不要準時到不然站不到好位子，只能看到滿滿人頭。

天際100 | 1 小時

看完燈光秀之後，我們又馬不停蹄的趕往sky100，當時的營業時間比較晚、可以趕場行程，但最新查到的最後入場時間提早到20:00，就沒辦法跟我們一樣這樣安排啦！sky100顧名思義位在100樓，搭乘高速電梯只需要0秒即可以從地下直達第100層，這邊可以從無敵制高點看到香港夜景啦，而位在觀景台西面還有Café 100可以購買輕食飲料。

【景點資訊】

地址：香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場100樓

營業時間：週一至週日10:00-20:30(最後入場時間20:00)

電話：+852-2613-3888

第 2 天

鰂魚涌海山樓 | 1 小時

第二天連早飯都還沒吃就先趕景點拍照，為的就是避開人潮，海山樓因為出現在變形金剛4場景因而爆紅，成為觀光客超愛去的IG打卡景點，這裡實際是由福昌樓、益昌樓、益發樓、海山樓、海景樓，五棟大樓所組成，自1970年代建立至今已經有將近50年的歷史，是早期香港特有的住商混合式唐樓，而這裡可是擁有兩千多戶的居民，一樓還有商場、超市及理髮廳等等，自成一個生活圈。來拍照要注意音量，才不會影響到居民而被驅趕唷！

【景點資訊】

地址：香港鰂魚涌英皇道1028號

添好運 | 1 小時

拍攝完我們早已飢腸轆轆，而來香港怎麼能不吃添好運呢！當初添好運還沒來台灣，是Jennifer每次來香港都必須安排的餐廳，而很多人也說香港的跟台灣的吃起來還是不太一樣，它號稱全世界最便宜的米其林餐廳，Jennifer最推薦的是酥皮焗叉燒包跟香煎蘿蔔糕，跟台式作法完全不一樣，出餐速度也很快，只要避開用餐時間通常都不太需要等，翻桌率也很高，很推薦大家排入行程。

【餐點資訊】

地址：香港島中環港鐵中環站L1樓12A號鋪

營業時間：

電話：+852-2332-3078

香港大學 | 1 小時

香港大學歷史十分悠久，前身為香港西醫書院、於1887年建校，國父孫中山先生亦曾到此留學。香港大學正式於1911年創立，是香港歷史最悠久的大學，所以建築也非常古色古香、多被定為國定古蹟，所以我們這次也特別安排來走訪，建築風格多以紅磚、木窗等，雖然歷經百年但都保存得很好，超級適合拍復古風格的照片。

【景點資訊】

地址：香港薄扶林香港大學

文武廟 | 30 分鐘

我們這次是搭乘小輪到了中環之後，再轉乘公車才抵達了上環。上環充滿了藝術感，隨處都是販售藝術家作品的小店，路旁也常出現塗鴉，但在充滿現代感的環境裡，卻矗立了一間充滿歷史感的廟宇。文武廟建於1847至1862年間，是香港殖民管治時期其中一座最早興建的中式廟宇，而Eason最喜歡的畫面則是點燃並吊掛眾多盤香的天花板，是台灣少見的點香方式。

【景點資訊】

地址：香港島上環荷李活道124至126號

電話：+852-2540-0350

荷里活道塗鴉牆 | 30 分鐘

誠如前面所說，這裡到處都可以看到塗鴉跟壁畫，而其中特別有名的就是中環荷李活道44號和嘉咸街口的這幅啦！它是出自香港的塗鴉藝術家Alex Croft之手，大膽的使用鮮藍色背景搭配七彩繽紛的香港老房子，完美的詮釋了香港新與舊的多元文化，而這些老房子其實描繪的是已經拆除的九龍城寨，相信很多人都在港片或是港劇裡對它有印象，如此具意義的作品難怪大家爭相在此拍照留念。

都爹利街石階 | 30 分鐘

同樣也位在這一帶的、值得一訪的還有都爹利街石階，都爹利街本身是一條小街，只有一端可以通車，在與雪廠街連接之處有一條花崗石樓梯與4盞煤氣燈，煤氣燈為全香港僅餘，歷史悠久，於1979年8月15日被列為香港法定古蹟。這四盞的雙燈泡羅車士打款式的煤氣燈，雖然年份不詳但最早有記錄是1922年，而不少香港電視劇、MV和電影都會挑選這個復古風情的場景拍攝，甚至還很多新人會來拍婚紗，是超適合情侶來的景點唷！

【景點資訊】

地址：香港中環皇后大道中與雪廠街之間

Starbucks | 1 小時

而在煤氣燈旁邊還有一家很特別的星巴克，入口就位在石階中間段旁邊的小門，打開之後裡面別有洞天，此間星巴克將這冰式風格的區域稱為「冰室角落」，與香港本土的生活品牌《住好呦》一起合作，打造出香港五十至七十年代、全世界獨一無二的昔日冰室場景，有種穿越到港片裡面的感覺！而這裡除了裝潢特別之外，另一個特色就是可以吃到別家星巴克沒有的厚切牛油波蘿包、咖啡蛋塔，這麼特別還不順便來看看嗎！

【餐點資訊】

地址：香港中環都爹利街13號樂成行地庫中層

電話：+852-2523-5685

山頂纜車 | 1 小時

接近傍晚的時間，我們就準備排隊搭乘太平山的山頂纜車，因為人潮很多，所以如果是要看夕陽的話，建議要提早過來排隊，才不會趕不上。目前纜車已經在2022年8月更新、並且改成綠色的，搭乘約10分鐘即可抵達山頂，眺望世界三大夜景之一的維多利亞港夜景。另外也要特別說明，如果搭纜車下山的話，車會是倒退走的喔！如果怕不舒服或是人很多，也可以選擇搭乘巴士上下山。

【景點資訊】

地址：香港中環花園道33號

山頂纜車服務時間：07:00-22:00

班次：大約每15至20分鐘

電話：+852-2522-0922

凌霄閣摩天台428 | 2 小時

在山頂纜車的最終站即可見到凌霄閣摩天台428，它是香港最高的360度觀景台，也是俯瞰維多利亞港的最佳位置，因為高度428公尺而得其名。但特別要提醒大家的是凌霄閣上的風真的很大，如果不是夏天去的話，也要記得帶薄外套，不然溫差很大容易感冒。

【景點資訊】

地址：香港山頂道128號

營業時間：週一至週五10:00-23:00、週六至週日或國定假日8:00-23:00

電話：+852-2849-0668

第 3 天

港澳碼頭 | 30 分鐘

第三天一早我們又到了碼頭乘船，但這次是改搭噴射飛航去澳門，有許多人會跟我們一樣香港及澳門兩地一起玩，而搭乘輪船就是很方便的交通方式，大約一小時即可抵達，但因為港澳兩地分屬不同的行政區，所以搭乘是需要出示護照的。

外港碼頭 | 15 分鐘

除了噴射飛航之外，也可以選擇金光飛航或是搭乘金巴往返港澳之間，都是許多人會選擇的交通方式。而澳門的主要停靠港口有位在澳門半島漁人碼頭附近的外港客運碼頭及氹仔島澳門機場附近的氹仔客運碼頭。

瑪嘉烈蛋撻店 | 10 分鐘

來澳門必須吃的兩大食物就是蛋塔跟豬扒包了，完全是沒吃過就不要說自己來過澳門的程度！而想當然爾也有不同品牌、眾多擁護者，最有名的蛋撻店就是安德魯跟瑪嘉烈了，他們本來是夫妻創業，後來離婚後各自安好、分別經營自己的品牌，這次我們兩家都有吃看看，口感吃得出不同。我們先吃的是瑪嘉烈，雖然店面位在巷弄裡、也不大間，但卻被人潮擠得水洩不通，蛋撻的外皮十分酥脆，內裡則充滿奶香味。

【餐點資訊】

地址：澳門馬統領圍66號(新葡京&議事亭前地中間)

營業時間：週一&週二&週四&週五08:30-16:30、週六及週日10:00-18:00(週三公休)

電話：+853-2871-0032

澳門主教座堂(聖母誕辰主教座堂) | 1 小時

放完行李、稍微填了一下肚子後我們便驅車前往第一個景點啦，順便說一下澳門的交通方式比較少，公車也沒有都到各個不同景點，所以我們這次是選擇自駕。主教山聖堂又稱為海崖聖母小堂、西望洋聖母堂，教堂興建於1622年、旁邊原本還設有炮台雕堡，是葡萄牙人為防禦荷蘭入侵所設立，1892年炮台廢置拆除後，教堂陸續擴建後成為今日之規模。聖堂的主體建築外觀是純樸的石頭建築，屋頂還立有聖母塑像，廣場前高台上也設置一座大理石雕刻而成雙手合十、面向大海的聖母像。另外它的位置因為位於西望洋山上，所以廣場前的視野非常良好，可以俯瞰南灣湖與澳氹大橋，還可遠眺新葡京娛樂場及永利酒店。

【景點資訊】

地址：澳門Hilltop of Penha Hill

營業時間：週一至週日9:00-17:30

Senado Square | 30 分鐘

如果看過澳門的照片，一定會在其中一張看到議事亭前地，它是俗稱「噴水池」的廣場，位居澳門半島中區，面積3,700平方公尺，是澳門四大廣場之一。這裡無論白天或是晚上都非常的熱鬧，是澳門的市中心，所以澳門有許多節日慶祝活動都會在此舉行。

義順牛奶 | 15 分鐘

Jennifer在澳門看到這家的時候超級驚喜，因為之前都是在香港吃的，完全不知道澳門也有開！他們最最最有名的甜點就是馳名雙皮燉奶，共有原味及薑汁兩種口味，也可以選擇熱的或是冰的，雖然店內也有賣其他品項，但雙皮燉奶是幾乎每個人都必點的品項。雙皮燉奶的表層吃起來有點像熱豆漿上面會凝結的那層口感，而內裡則是非常香醇濃郁的奶香，是Jennifer極力推薦的美食！

【餐點資訊】

地址：澳門亞美打利庇盧大馬路381號

營業時間：週一至週日11:00-21:00

電話：+853-2837-3104

澳門大利來記豬扒包 | 15 分鐘

豬扒包最有名的應該就是大利來記了，因為大利來記就是豬扒包的創始店，而除了原本招牌的麵包之外，也可以選擇菠蘿包或是牛角可頌夾豬排。我們這次也是選了菠蘿包夾豬排，麵包本身充滿奶油香但也很油，豬扒的醬汁有淡淡的甜味跟胡椒味，不過整體調味並不重，吃完不會覺得很鹹。

【餐點資訊】

地址：澳門山治美蘭打前地22號號地下

營業時間：週一至週日10:00-19:30

聖老楞佐堂 | 30 分鐘

澳門的古蹟非常多，大多都是從當年葡萄牙人佔領澳門的時候就建造了，所以我們這趟來澳門完全就是古蹟之旅。逛完主教山聖堂後，我們朝市區的方向回去，順道也安排了澳門三大古教堂之一的聖老楞佐教堂。聖老楞佐教堂創建於16世紀中葉，華人也稱此教堂為風順堂、意謂順風順水，因為當年住在澳門的葡萄牙人多以出海經商維生，所以當然都希望每趟出海都能平安歸來。

【景點資訊】

地址：澳門風順堂街

營業時間：週一至週五7:00-18:00、週六至週日7:00-21:00

電話：+853-2857-3760

澳門旅遊塔 | 2 小時

吃飽喝足的午後，我們選擇到可以遠眺整個澳門的澳門塔參觀，這裡也是許多人會來高空彈跳(這裡稱為笨豬跳)的地方，但膽小的我們沒有勇氣參加~就乖乖在有玻璃的地方看看景色就好。澳門塔裡也有許多商店可以逛，是可以花上一整個下午時間的地方，也有許多人會在這邊從傍晚等到天黑，看看不同的光線變化、澳門在黑夜中越發金碧輝煌。澳門塔的第58樓是室內觀光層，可以把整個澳門半島、氹仔、路環盡收眼底，還有透明的強化玻璃地面，讓大家挑戰看看膽量，也可以在上頭爬行、躺下、跳來跳去拍照；59樓還有酒廊跟咖啡廳、60樓則是360度旋轉餐廳，可以在這裡邊吃點東西邊俯瞰市景。61樓則是室外冒險活動層，可以在這裡體驗太空漫步及笨豬跳，而從58樓也可以看到笨豬跳的人經過你身邊往下墜落，超級刺激。

【景點資訊】

地址：澳門觀光塔前地

營業時間：週一至週五10:00-21:00、週六至週日9:00-21:00

電話：+853-2893-3339

Fisherman's Wharf of Macau | 1 小時

趁著太陽還沒下山，我們趕到了澳門漁人碼頭拍照，這裡是澳門首座主題式設計的綜合娛樂園區，位於外港新填海區海岸，鄰近外港碼頭與金沙娛樂場，重點是不收入場費、二十四小時開放。澳門漁人碼頭共分為唐城區、東西匯聚區以及勵駿碼頭，各區涵蓋歐亞非三大陸國家的獨立主題館，全部依當地建築風格及文化特色而建。此外這裡也有眾多餐廳跟商店，不僅可以拍照、還可以用餐，是非常適合來的景點。而這裡最有名的莫過於仿古羅馬競技場的「古羅馬表演場」了，也是看到最多遊客駐足拍照的景點，雖然尺寸比不上正牌的羅馬競技場，但是過過乾癮也很快樂啦！

【景點資訊】

地址：澳門新口岸孫逸仙大馬路

澳門豐順美食小館 | 1 小時

到了晚餐時間，Jennifer的當地朋友大推一定要吃豐順美食小館的乳豬海鮮煲，對於吃貨來說怎能抵擋！雖然距離市區有一段距離，但還是無法澆熄熱情，還好食物讓Jennifer覺得沒有白跑一趟。乳豬海鮮煲的煲在廣東話裡是火鍋的意思，顧名思義是放了烤乳豬和海鮮的火鍋，是不是很難想像的一道食物！但整體味道意外得很融洽，而湯頭更是因為吸收螃蟹跟乳豬精華而非常濃郁，套餐還搭配了綠甘蔗汁跟炸雲吞，是非常當地人的吃法唷！

【餐點資訊】

地址：澳門沙梨頭海邊街62號56

營業時間：週一至週日24小時營業

電話：+853-2822-1885

路氹城馬路/巴黎人 | 30 分鐘

澳門的賭場區有幾大區塊，路氹城這區算是比較新的賭場區，著名的澳門百老匯、澳門威尼斯人、澳門百利宮、永利皇宮、巴黎人及美獅美高梅等等都在這一區，而這裡其實是全部人造的土地，是當初澳門政府填海造陸而成。這裡有幾大拍攝景點，分別是巴黎人酒店的巴黎鐵塔、美獅美高梅的特殊建築、以及新濠影匯之星8字摩天輪，晚上很適合來走走體驗一下紙醉金迷的感覺。

【景點資訊】

地址：路氹填海區

第 4 天

Ruins of St. Paul | 2 小時

最後一天的早上，Eason跟Jennifer起了超級大早，為的就是補拍大三巴牌坊啦！其實前一天我們就已經有看過它了，但無奈遊客實在太多，只好安排最後一天早上來拍，它的位置距離議事亭前地並不遠，而且著名的伴手禮、小吃都在附近，所以每天這裡都是滿滿人潮。大三巴牌坊其實是聖保祿教堂的一部份、已有數百年歷史，但因為曾遭遇大火，所以只有花崗石建成的大三巴牌坊還倖免於難。「三巴」這個名字是來自於「聖保祿」的葡萄牙文，而「大」是指最大的教堂，故「大三巴」是指「最大的教堂」，最大特色是融合了歐洲文藝復興與東方建築風格，雖然建築主體是巴洛克式，但也同樣有帶有東方色彩的雕刻、如中文字及菊花圖案等等，是全世界天主教教堂獨一無二的。

戀愛巷 | 30 分鐘

而在大三巴旁邊、大三巴街和大三巴右街之間的小巷，還有另一個熱門拍照景點：戀愛巷，其實全長只有50公尺，但卻是許多婚紗取景的地點，主要是因為這裡整體建築以粉嫩的黃色與粉紅色為主，再搭配上綠窗與白框，以及由碎石鋪成的石板路，讓人不用大老遠跑去歐洲，也可以拍出歐風，而這裡也在2019年被全球票選為澳門新八景之一，命名為「愛巷傾情」。

氹仔官也街 | 1 小時

終於趕在觀光客大軍出沒之前拍攝完成，但早起也讓我們肚子超餓，當然要來澳門美食街官也街來吃飯啦，每家店都是有著幾十年歷史，感覺吃哪一家都不會踩雷，而如果伴手禮還沒買過癮，也可以在這裡通通補齊唷！而會在這裡吃飯也是因為距離威尼斯人並不遠，吃飽還可以過去逛逛。

安德魯餅店 | 15 分鐘

前面說過我們吃了瑪嘉烈，今天則是也吃看看安德魯，想品嘗看看哪一家才是我們心中最美味的澳門葡式蛋塔，最喜歡的是蛋塔店總能吃到熱騰騰剛出爐的蛋塔，總覺得比放冷之後更美味一些。安德魯相較瑪嘉烈而言，Jennifer覺得更不甜一些，但兩家的奶香味都很濃郁，選哪一家都不會難吃！

【餐點資訊】

地址：澳門官也街翡翠大廈

營業時間：週一至週日11:00-19:00

電話：+853-2822-1885

The Venetian Macao | 3 小時

我們在澳門的最後一個行程就是來有名的威尼斯人啦！還沒去過義大利威尼斯，總可以來澳門威尼斯人看看運河吧！不得不說裡面真是超級大的，非常容易迷路，而運河竟然是在酒店的二樓，也很出乎意料！而運河兩側都是精品名店街，我們很俗氣的選擇搭乘看看貢多拉船，船夫很忙又要划船、又要唱歌，雖然偏浮誇但體驗的確蠻好的～另外這裡的天花板還會透過燈光調整，變換出清晨、黃昏、雲彩的不同色彩，大家也可以抬頭注意看看唷。

【景點資訊】

地址：澳門望德聖母灣大馬路

電話：+853-2882-8877

澳門機場 | 2 小時

帶著滿手的戰利品跟疲憊的身軀，我們終於踏上歸途，澳門機場規模並不大，可以逛的店家也不多，建議如果有想買的東西要在市區或酒店的購物中心買好唷！

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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