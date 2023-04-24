收拾行囊出發！玩味初夏 遇見中國大陸最美的地方

進入五月份，迎來雪白油桐花季。 圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】順應節氣，進入穀雨，大地回春，放眼中國大陸，各處生機勃發！一年四季各有風情，晴雨冷暖，初夏卻是最美之時，盛景環繞，催促著旅人收拾行囊出發，齊來感受季節的饋贈，收納豐富視野。

▲洱海不是海，是大理白族自治州高原湖泊。 圖：shutterstock／來源

雲南大理 去有風的地方

2023熱門陸劇《去有風的地方》席捲了大批遊人到訪大理，渴望一趟真正的慢生活，沒有過多追求的舒適節奏，靜下來治癒紛擾的心。今年夏天，來大理度假嗎？陽光正好、溫度正好，風也剛好，這裡有高原風光、海濱風情、歷史文化與白族風情，遼闊的洱海剛剛好分散了人群，一點也不擁擠，隨意有個性的咖啡館、茶館或特色民宿皆能讓人悠哉度日，發個呆、玩玩貓、散步晃盪，就是舒服。還可品嚐雲南特色美食，小鍋米線、黃燜雞、燒烤，順遊大理古城、麗江古城、沙溪古城、雙廊風光，送給自己一趟在畫裡生活著的假期。

▲高山草原上盛開的格桑花。 圖：shutterstock／來源

香格里拉 小中甸花海

神聖的雪山，滿地的野花，整個夏季為雲南香格里拉書寫出繽紛詩篇，更為人間天堂的美稱多了話題，漫遊至此徜徉夢之所在，豈不滿足！進入五月後小中甸，開滿杜鵑花、格桑花與許多不知名花草圍繞，從蔚藍天空到潔白的浮雲，映著美麗花海，若幸運的趕赴大地盛宴，實屬幸福。除了小中甸花海，香格里拉熱門賞花景點還有普達措國家公園、香格里拉巴拉格宗風景名勝區、石卡雪山、屬都湖、普達措賞花海、碧沽天池賞花海......等，賞心悅目又消暑。

▲塞外江南-伊犁，天山夏塔河谷。 圖：shutterstock／來源

新疆伊犁 塞外江南

新疆之大，無須贅言，一年四季的新疆各有特色，其中最浪漫的還是伊犁的夏天，雪山、峽谷、草原、花海、湖泊、河流、民族風情，彷彿把調色盤打翻了，豪邁的潑灑在大地上。伊犁素有「塞外江南」之稱，每年的6月～10月，風光秀麗，瓜果飄香，可以欣賞美麗的自然風光，還有各式各樣新鮮水果，甜滋滋的讓人難忘。那拉提草原平均海拔在2000公尺以上，寶石藍的天空與雄壯的山頂享有「空中草原」美稱，在成群牛羊和潔白的蒙古包環繞下，展現無限草原風光，令人陶醉。

▲甘南每年6月～8月是最佳旅遊季節。 圖：shutterstock／來源

甘南藏族自治州 格桑花盛開

位於甘肅省西南部的甘南，平均海拔3000公尺，是藏傳佛教聖地，也是甘肅省的後花園，每年6月～8月是最佳旅遊季節。這兒氣候舒爽宜人，夏天草原上到處開滿了格桑花，春天綠油油，秋天是金黃色的田園風光，有湖泊、雪山、花海、寺廟與濃濃的藏區特色、熱情爽朗的藏族人，堪與西藏媲美，被稱為小西藏。

甘南地區是幸福旅遊城市之一，國際權威媒體評為「人生50大遊覽地」之一，行旅至此很難不愛上這兒，推薦必遊規模巨大的「拉卜楞寺」，一探藏傳佛教寺院群奧妙；夏季野花盛開的「桑科草原」，遼闊草原是珍貴自然旅遊景區，7～9月還有藏包接待體驗，可騎馬、觀星、品嚐糌粑、酥油茶、跳鍋莊等各種傳統民俗，很適合親子同遊。

▲山水奇秀的雁蕩山，是中國大陸十大名山之一。 圖：shutterstock／來源

浙江 花開雁蕩山

浙江雁蕩山，植被茂密，終年常綠，空氣自然清新，美景處處。到訪雁蕩山，必逛靈峰、靈岩、大龍湫景區，進入五月份正是桐花飄落的季節，漫步在林間小道上，滿地落花，猶如五月雪，當輕風乍起，潔白桐花捲起詩情畫意猶如幻境，是一年之中最美時節，在此童話幻境中，美得讓人捨不得離開。此外，大龍湫瀑布單級落差197公尺，有「天下第一瀑」美譽，在雨後山間水氣充沛，景區瀑布磅礴而下，相當消暑！

走過疫情之後，夢想的旅遊拼圖莫停下腳步，到大陸感受季節美景的包圍，暢享恣意美好時光，想知道更多大陸景點資訊，可查詢海峽兩岸旅遊交流協會網站雲遊大陸，精采旅遊視野。

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