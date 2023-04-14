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首度移師香港！ 2023「亞洲50最佳酒吧」7／18頒獎

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圖：香港旅遊發展局／提供
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Causeway Bay_SKYE rooftop bar and restaurant。　圖：香港旅遊發展局／提供
Causeway Bay_SKYE rooftop bar and restaurant。　圖：香港旅遊發展局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】全亞洲最優秀的調酒師與業界精英將於今年7月雲集香港，參與亞洲其中一項最具權威的雞尾酒界盛事－「亞洲50最佳酒吧」頒獎典禮。今年，這個盛事將聯合香港旅遊發展局，首度移師香港於7月18日隆重舉行。

香港旅遊發展局主席彭耀佳博士表示：「我們很高興亞洲50最佳酒吧頒獎典禮將於今年7月在香港舉行。這項亞洲飲食業界的盛事，將會繼續奠定香港成區內享受雞尾酒最佳之選。我們期望將香港繽紛多元的面貌向區內業界精英展現。」

▲上屆亞洲50最佳酒吧的優勝者 COA 是一間富有墨西哥特色的酒吧。　圖：香港旅遊發展局／提供
▲上屆亞洲50最佳酒吧的優勝者 COA 是一間富有墨西哥特色的酒吧。　圖：香港旅遊發展局／提供

亞洲50最佳酒吧的內容總監 Mark Sansom 表示：「能夠於香港舉辦今年的頒獎典禮，我們感到十分興奮。香港擁有全亞洲最活躍、最多元的酒吧文化。即使過往三年疫情令入境政策收緊，這個城市仍能以令人驚嘆的創新酒吧體驗帶領潮流。透過這件亞洲酒吧界的年度盛事，我們由衷希望世界能夠重新關注香港活色生香的夜生活，為推動旅遊業作出貢獻。」

▲於亞洲50最佳酒吧2022勇奪第三名的 Argo 位置優越，坐擁維多利亞港景緻。　圖：香港旅遊發展局／提供
▲於亞洲50最佳酒吧2022勇奪第三名的 Argo 位置優越，坐擁維多利亞港景緻。　圖：香港旅遊發展局／提供

香港是培育調酒人才以及讓業界領袖交流的理想地點。去年共有八間來自香港的酒吧成功打入亞洲50最佳酒吧2022榜單。其中兩間更入選前三名，當中以富有墨西哥特色的 COA 穩佔榜首寶座，而擅長以亞洲食材打造創意雞尾酒的Argo則勇奪第三名。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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