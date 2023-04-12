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不是小朋友專屬！陸麥當勞「超迷你蛋捲冰淇淋」免費送，大人也能「一招」免費領

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自小紅書@hey阿生
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麥當勞還有免費霜淇淋！近期，紅遍大陸社群小紅書的「迷你霜淇淋」原來出自麥當勞。大陸網友分享表示「平時小朋友都可以免費領」，不過也有大人到麥當勞門店詢問也要到了，因此還有網友推薦「一招」免費領，打卡超可愛「迷你蛋捲冰淇淋」。

圖／摘自小紅書@hey阿生
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其實，大陸麥當勞這款「迷你蛋捲冰淇淋」並非近期推出的新品及活動，但不知為何在最近掀起一陣熱議，也出現打卡潮。「迷你蛋捲冰淇淋」使用特製粉色迷你甜筒，擠上麥當勞招牌蛋捲冰淇淋，小巧外型超可愛，滋味也與一般大小相同，但縮小了就是特別招人喜歡。

圖／摘自小紅書@hey阿生
圖／摘自小紅書@hey阿生

「迷你蛋捲冰淇淋」原先是設計給小朋友的，而成人則在六一兒童節可以免費領取。但也有不少網友得知便抱著且試一下的心態去到門店，拿著照片去詢問店員，運氣好的話就能順利吃到。不過，也有網友表示「先買個大甜筒，再問店員有沒有迷你小甜筒，只要門店有就會大方送」，而麥當勞甜品站應也有同步跟進。下回去到大陸麥當勞，不妨問問店員試試運氣囉！

圖／摘自小紅書@hey阿生
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