到澳門巴黎人花海打卡、喝花系列下午茶 巨型鬱金香裝置打造夢幻花園

鬱金香季節到了，你可以不需要遠到歐洲，就近在澳門度假，就可以倘佯花海打卡！澳門巴黎人近日推出巨型鬱金香藝術裝置，化身夢幻花園，由即日至5月31日，澳門金沙度假區旗下多間特色餐廳更推出一系列以花為主題的下午茶和特色佳餚，讓賓客沉醉於視覺和味覺的雙重享受。

澳門巴黎人綜合度假村推出巨型鬱金香藝術裝置，化身夢幻花園；圖片提供／澳門巴黎人

踏入澳門巴黎人大堂的圓形大廳的那一刻，宛如走進童話般的鬱金香花園。約五十朵高五公尺的巨型鬱金香矗立在海神噴泉周圍，由內地知名藝術家宣晴創作，每朵均為人工上色，以獨一無二的姿態綻放，將春意和浪漫氣息帶到澳門巴黎人。宏偉壯觀的法式建築和來來往往的遊人成為作品的一部分，與熱情綻放的花朵交織在一起，讓整個空間洋溢著春天的浪漫氛圍。

巴黎人購物中心三樓化身為奇幻花境，空中漂浮金色鬱金香矩陣；圖片提供／澳門巴黎人

巴黎人購物中心三樓則化身為奇幻花境，吸引賓客與浪漫驚喜不期而遇。漂浮在空中的金色鬱金香矩陣 - 穿越時空的鬱金香花園貫穿20公尺的香榭麗舍大街，營造虛實相交、疑幻疑真的奇妙視覺效果。黃昏時分開始，斑斕的鬱金香影像將投射於購物中心的廊道上，置身其中，猶如步入花間幻境。

此外，巴黎人購物中心三樓的凡登廣場的天幕亦會上演花漾燈光秀。天幕上，優雅的鬱金香緩緩幻變為金色，締造唯美柔情的景致。約一分鐘的天幕動畫由來自極雨林新媒體工作室的中國新銳影像設計師周林緯創作。

巨型鬱金香藝術裝置均由藝術家宣晴創作，宣晴畢業於中國美術學院雕塑系，並持有倫敦切爾西藝術學院觀念空間雙碩士學位，曾為LVMH集團合作藝術家，並與LOEWE、Jeep、Chrysler、ELLE等眾多國際品牌跨界合作。創作天幕動畫的周林緯，畢業於中國美術學院跨媒體開放媒體系，曾與多個中國知名品牌合作及參與商業創意設計，如寧波銀泰「巴黎盧浮宮」 VR虛擬美術館等。

巴黎人法式餐廳將推出「春日週末下午茶」；圖片提供／澳門巴黎人

花漾盛宴 寵愛味蕾

在鬱金香花園盡情遊玩打卡之後，一席以花為靈感的特色美饌將延續浪漫的春日旅程。澳門金沙度假區旗下特色餐廳以花為題，打造全新春日限定菜單。即日起至5月31日，巴黎人法式餐廳、巴黎軒、御蓮宮、邱吉爾餐廳、淮揚曉宴、北方鳴苑、品粵軒、醉江南、喜樂日本料理、金沙閣及高雅扒房呈現一道道賞心悅目的馥郁花饌及花系下午茶。而其中最不容錯過的當屬下列四間餐廳，以花為靈感的各式美饌以嬌艷姿態示人，在舌尖上綻放，齒頰間留香。

澳門巴黎人中菜食府御蓮宮推出春季限定菜式，香煎春筍脆米玫瑰豬肋排；圖片提供／澳門巴黎人

巴黎軒：位於巴黎鐵塔六樓的高端粵菜餐廳巴黎軒將推出一道道賞心悅目的花漾盛宴，以春季時令食材入饌，包括鴛鴦淮山炒澳洲帶子、馬蘭頭香乾石榴球伴魚子醬、香椿芽煎琵琶豆腐等。價格由澳門幣188元起（約台幣700多元）。

御蓮宮：澳門巴黎人中菜食府御蓮宮將推出春季限定菜式，時令食材搭配獨特烹飪方式令賓客感受濃濃春意。菜式包括桂花油爆加拿大龍蝦、洛神花士多啤梨鵝肝龍蝦凍、香煎春筍脆米玫瑰豬肋排、蝶豆花香蕉奶凍配金絲蝶豆花香芋卷等，價格由澳門幣78元起（約台幣2、300）。

澳門巴黎人綜合度假村靈感源自充滿魔幻奇迹、世界知名的「光之城」—巴黎。以按原建築物二份之一的比例興建的巴黎鐵塔作為地標，澳門巴黎人提供約2,500間酒店客房及套房，完備的綜合度假村設施，包括會議場地、餐廳、麗舍水療中心、Q立方王國——兒童地帶、巴黎人健身俱樂部、游泳池及設有1,200個座位的劇院。佔地30萬平方呎的巴黎人購物中心瀰漫著法國之都的氛圍，提供潮流尖端的時裝服飾選擇，穿梭於人群中的街頭藝人及默劇表演等讓遊客恍如置身巴黎的大街中。在這裡，遊客既可以漫步穿梭法式庭園、噴泉、樹籬迷宮及倒映池畔；乘坐旋轉木馬或到訪商場及法式小館等設施。

澳門巴黎人官網：https://hk.parisianmacao.com/

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撰文／方雯玲 Wenling Fang

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