3月到香港歡慶女神節～5大玩法報你知，3天自由行萬元有找

現代女性多身兼家庭主婦與上班族的雙重身分，而三月女神節降臨時，在這個專屬女性的獨特時刻，就該將工作、家庭按下暫停鍵，享受自己做主的美好時光，說到說走就走的小旅行，距離台灣約1.5個小時就能抵達的香港可說是十分推薦的地點，只要三天小放風，不論是到IG熱點美照連拍、暫離體重機美食吃吃吃，晚上再與好姊妹於高空酒吧微醺小酌眺望璀璨維港夜景，一趟香港行短暫偷閒時刻，就能讓旅行的夢幻清單一次滿足，重新獲得滿滿能量！

西九文化區是香港最新的文化藝術園區，有許多展覽與活動盛大登場；圖來源／西九文化區管理局

For女神們的五大港味體驗：

來到全新的「西九文化區」 化身文藝美少女

香港全新的藝文特區─西九文化區是來到香港不可錯過的新亮點，到亞洲首間全球性當代視覺文化博物館M+打卡，遊覽香港故宮文化博物館、藝術公園、戲曲中心等，M+更舉辦了日本藝術大師草間彌生的重磅回顧展！而藝術愛好者還能參加三月登場的巴賽爾藝術展香港展會，氣質立刻一秒升級！又或者前往藏身於天后廟內的「油麻地書院」探訪古廟中的復古情懷，讓時間如同倒轉，體驗剎那時空交錯之感。

三月即將登場的巴賽爾藝術展是亞洲藝術界的一大盛典；圖來源／香港旅遊發展局

《繁花 山茶花》以多媒體藝術展現，成為一大打卡熱點；圖來源／ART MUSEUM

體重先別管 一日五餐吃到爽

來到香港除了經典茶餐廳、粥粉麵飯等港式美食，兼具美味的打卡餐廳更是姊妹出遊必選。中西複合式火鍋店「香江花月」，從一進門就能感受到濃厚的50年代情懷，細品店內復古陳列以及teamLad風格的氣泡時光隧道，令人彷彿置身於電影場景般夢幻。大安茶冰廳則是結合歷史懷舊冰室和新潮元素的茶餐廳，環境保留傳統港式冰室風格，加了新意的茶餐廳美味更是時髦又復古。

大安茶冰廳是結合了復古懷舊與新潮的茶餐廳；圖來源／香港旅遊發展局

香港也有山海好風光 到郊區森呼吸

香港郊區與市中心近在咫尺，彈指之間就能享受戶外放空！麥理浩徑萬宜水庫的六角形火山岩柱群入選為首百個國際地質科學聯合會地質遺產地，可以近距離親炙令人讚嘆的大自然鬼斧神工；離島長洲有著滿滿的懷舊魅力以及新穎時尚的文青風潮，可以騎上單⾞穿梭巷弄、品嚐在地美食、欣賞療癒夢幻海景，絕對是女神們度假放空的好去處。

離島長州是個適合放鬆、度假的小島，還有豐富海產可以享受；圖來源／香港旅遊發展局

維港的天際線美到犯規 高空微醺夜有夠享受

香港夜景聞名全球，是遊客們不可錯過的打卡行程之一，與朋友放鬆微醺又能與燦爛美景相伴的高空酒吧近年更是閨蜜談心事的熱門首選！坐落於中環H Queen’s頂樓的Plume是家擁有法式休閒小酒館風格的露天酒吧，最適合和閨蜜喝杯調酒，徜徉迷人的中環景致之中；香港半島酒店28樓的Felix坐擁維港絕美景色，女神們可以使用「香港好禮」在這兌換免費迎賓飲品，在璀燦的維港夜色下享受美妙的夜晚。

酒吧「Plume」的露臺可以一覽香港天際線的絕美風光；；圖來源／Plume

IG美拍景點不錯過 與閨蜜拍下網美大片

難得出遊，當然要與閨蜜用光手機記憶體，大拍美照洗版社群。來自韓國超人氣的沉浸式數位藝術美術館ARTE MUSEUM以「永恆的自然」為主題打造四大空間，以奪目的光影效果，結合音效與香味分別呈現出各種自然場景，讓觀眾體驗多重感官的展覽；佔地廣闊的炮台山「東岸公園主題區」，以第一條於維港內正式向大眾開放並能360度飽覽維港風光的防波堤聞名，來到這裡一定要和閨蜜在最新熱門主題燈箱裝置「Victoria Harbour」拍下網美大片，成為假期中最亮眼的社群女王！

以絢麗燈箱打造的維多利亞港英文字體是一大打卡勝地；圖來源／香港旅遊發展局

而目前正好碰上上盛大的「Hello Hong Kong」全球宣傳活動，全港逾16,000間商店，攜手提供連串精彩獎賞，向旅客獻上心意，當中包括至少100萬份「香港有禮」—旅客消費優惠券。訪港旅客憑券可以免費在參與的酒吧、餐廳和酒店享用迎賓飲品，或於交通工具、餐飲、零售、商號及景點兌換獎賞。香港知名藝人郭富城、鄭秀文和陳慧琳，也拍攝一系列充滿動感的短片，向身處世界各地的旅客問好，展示香港標誌性和嶄新的旅遊特色和活力。

圖來源／香港旅遊發展局

此外，國泰航空與六家旅行社合作推出優惠三天自由行女神節專屬方案，兩人成行，每人只要NT$9,999(未稅)起。其中，雄獅旅遊則有時尚復古的上環九如坊蘭桂坊精品酒店可以選擇，並加贈每日早餐、女神們最愛法式三層下午茶、在BreeZe Lounge全天享用小食、茶和咖啡並在Happy Hour暢飲特選葡萄酒！女神們，好好到香港度個兼具藝文、美食、自然與購物的小假期吧！

相關遊程請見：女神FUN開玩！潮玩新香港 - 雄獅旅遊

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編輯／Jimmy Lin

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