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澳門必吃美食！台山街市「堅記豬腳薑」豬腳皮Q軟嫩，酸甜帶辣超入味，出國美食清單先收

跟著踢小米吃喝玩樂趣／ 文、圖／踢小米

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小米已經三年沒有回澳門了，這次回來除了陪伴家人以外，當然要發揮吃貨精神，來介紹澳門美食給大家。

小米要介紹的是擁有30幾年歷史的「堅記 馳名台山豬腳薑」。其實豬腳薑起源於廣東，是坐月子女人會吃的補身食品之一，就像是台灣女性坐月子會吃雞湯、魚湯補身一樣。豬腳薑在澳門也會作為禮品，送給親朋好友一起分享寶寶來臨的喜訊。因為實在太好吃了，後來演變為街頭小吃

堅記豬腳薑位置及停車方式

堅記豬腳薑位於台山街市市政綜合大樓一樓，附近有停車格，對開車的朋友來說很方便。遊客可以坐澳門巴士M10路線至台山街市站下車即可抵達。

堅記豬腳薑環境介紹

還沒走到攤位就聞得到豬腳薑的濃郁香氣了，攤位是在市場最裡面，目前由第二代經營。

堅記豬腳薑菜單目錄搶先看

主要有賣豬腳、豬皮、蛋、薑和腩肉，腩肉就是比較瘦的肉。

看到濃濃的醬汁淋到豬腳上面，小米還沒吃就可以想像得到美食的滋味了。買上一大碗好好回家享受吧！

今天小米可是跟著我的親姊姊一起來吃美食喔！

堅記豬腳薑用餐心得分享

豬皮（澳門幣10元）是必點的，熬煮得有點QQ的，吸飽醬汁超好吃。

豬腳薑的口味酸V又甜，還帶點辣勁，挺開胃的！湯汁是可以直接吃的喔。

（澳門幣5元）挺大顆的，滷製入味。

蛋黃很大顆，邊吃邊沾點醬汁一起吃風味更佳喔。

滷得非常軟嫩的豬腳（澳門幣22元），帶點醋香的酸甜滋味融入在內，有滿滿的膠質口感。沒多久這滿滿一碗就被小米一個人解決了。

以上是小米的心得分享，豬腳薑是來到澳門一定要吃的美食之一。小米推薦兩家口袋名單，第一家是堅記豬腳薑，另一家是馮記三盞燈豬腳薑喔！

堅記豬腳薑

地址：澳門台山街市市政綜合大樓一樓

營業時間：10:00–18:00（週日公休）

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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