頂流曬元宵上熱搜！「兔兔元宵」超應景 網友喊：誰還不是個大兒童

元宵節曬湯圓！2/5迎來元宵節，除了賞燈外，吃元宵更是不可或缺。不少人都在社群平台PO出自己吃的元宵照片，當然公眾人物也不例外，大陸頂流男星肖戰也在元宵節當日分享「兔兔元宵照」並祝大家元宵節快樂，而此篇微博吸引超過70萬則留言，甚至登上熱搜！讓粉絲們大喊「好可愛」、「誰還不是個大兒童啦」。

圖／翻攝自肖戰微博

圖／翻攝自微博

大陸頂流男星肖戰在元宵節PO出一張「兔兔元宵」的照片，而後被網搜了這款元宵，在同款元宵的販售頁面寫著「水煮兒童早餐元宵」，因而掀起一話題「肖戰吃的是兒童元宵」，還登上了微博熱搜，一日閱讀量高達1.2億。許多網友紛紛參與話題討論，表示「這是什麼絕世小可愛」、「最可愛的大人」、「兔子隊長的兔子元宵」。

「兔兔元宵」被網搜而登上微博熱搜。圖／肖戰微博

肖戰被粉絲稱作「兔子」，也在過年時發微博：攜兔子隊長前來拜年。圖／肖戰微博

延伸閱讀：

．巧克力當下酒菜！超迷你「hershey's巧克力豆」隱藏吃法一次看

．台粉瘋狂！韓星入境隨俗打卡「台灣燈會」 踩點這區拍同款