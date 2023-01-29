蛋糕掀熱議！電影《無名》同款「拿破崙」爆紅訂嘸，王一博也讚好吃

票房破億電影掀熱議！大陸春節檔電影《無名》於大年初一正式上映，由梁朝偉、王一博領銜主演，上映至今票房已突破5億人民幣。除了電影內容、細節發人深省外，電影中出現的「拿破崙蛋糕」更是意外引起話題，而導演程耳與演員王一博也在宣傳活動中透露選擇這款蛋糕的原因。

大陸春節檔電影《無名》。圖／電影《無名》官方微博

電影《無名》中的拿破崙蛋糕引熱議。圖／摘自微博

大陸春節檔電影《無名》中出現一款「拿破崙蛋糕」，讓不少粉絲及網友垂涎。在電影《無名》中，「拿破崙」被作為交換情報的工具，沒想到卻引發許多觀影者的好奇，紛紛表示「想吃同款」並開始盲猜、對比各家拿破崙，而後甜品品牌「蔡嘉」出現認領。「蔡嘉」的拿破崙蛋糕也因此一砲而紅，自電影上映以來已有許多網友打卡朝聖，甚至出現訂不到的情況，即便2片要價128元人民幣(約台幣570元)，但評價確實高，包含演員王一博、王傳君也都在片場吃得很開心。

蔡嘉甜品的《無名》同款拿破崙。圖／摘自微博

而導演程耳也在電影宣傳活動中被問到選擇拿破崙的原因，他表示「因為好吃」，與電影適配度高且又好吃，並說道「除了照顧觀眾，在片場也要特別照顧演員的味覺」，而演員王一博也分享「(拿破崙)就是一個好吃的甜品，吃了之後覺得是好吃的」，難怪會掀起一波拿破崙熱潮。

電影《無名》導演程耳分享選擇拿破崙的原因。圖／摘自萬達電影小紅書

演員王一博也覺得拍攝中的拿破崙好吃。圖／摘自萬達電影小紅書

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