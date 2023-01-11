連吃1個月！陸男神吃黃燜雞要求多加「它」登熱搜，網被圈粉喊：流口水

吃一個月黃燜雞！因電視劇《親愛的，熱愛的》中飾演韓商言而走紅的中國演員李現與神仙姐姐劉亦菲主演的電視劇《去有風的地方》正在熱播，該劇講述兩人在純樸小鎮中彼此慰藉，開啓一段治癒身心之旅的清新暖心故事。《去有風的地方》自未開播就掀起不少討論，近日就有網友透露，演員李現在拍攝該劇期間時連吃了一個月的黃燜雞，也讓不少粉絲、劇迷跟風表示也想在雲南吃李現同款菜。

圖／李現微博

圖／翻攝自微博

而今(11)日便有一詞條衝入微博文娛熱搜前10，正是「李現吃黃燜雞要多加土豆」。原來是有網友透露《有風》劇組常到這名網友所在店裡吃飯，意外被「每次吃黃燜雞都要多放點土豆」的李現圈粉，相關內容也引起眾人討論，同時搭上熱播劇《去有風的地方》風潮而衝上熱搜。也有網友分享黃燜雞裡面的土豆確實好吃，但能讓李現連吃一個月又是多大的魔力？

圖／翻攝自微博

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此外，也有追劇的網友說到「這劇整天宣傳吃的，昨天是劉亦菲吃米線，今天是李現吃黃燜雞」，讓其他粉絲同感回應「看得我都想吃了」、「雲南美食真的多」、「口水都要流下來了」，影劇也能帶動地方觀光、美食，跟著明星旅遊吃同款。

圖／電視劇《去有風的地方》微博

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