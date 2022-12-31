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為新年喝采！「香港跨年倒數」活動 與全球一同迎接2023年

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圖：香港旅遊發展局／提供
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「幻彩詠香江」加強版煙火匯演。　圖：香港旅遊發展局／提供
「幻彩詠香江」加強版煙火匯演。　圖：香港旅遊發展局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2023年即將到來，香港維多利亞港夜空將化身華麗巨型舞台，並以壯闊的天際線作為背景，一連串藝文及體育表演輪番上陣，更有熱身倒數動畫帶領全球觀眾穿梭香港，一起迎接新年。當倒數時刻來臨，伴隨激動人心的配樂，以璀璨奪目的煙火光影交織匯演，讓世界感受香港的活力與魅力！

▲地標建築樓頂發放煙火（模擬圖片）。　圖：香港旅遊發展局／提供
▲地標建築樓頂發放煙火（模擬圖片）。　圖：香港旅遊發展局／提供

▲身披燈帶的天星小輪。　圖：香港旅遊發展局／提供
▲身披燈帶的天星小輪。　圖：香港旅遊發展局／提供

「香港跨年倒數」活動前15分鐘，將有國際知名鋼琴家牛牛（張勝量）、屢獲世界冠軍的香港花式跳繩會成員，以及曾於多項國際大型活動參與演出的打擊樂團「激鼓」等年輕表演者帶來充滿活力的演出，全球觀眾可以透過直播觀看，一起準備迎接新年。

倒數2分鐘時，由擊鼓、火舞、音樂演奏等交織而成熱身倒數動畫，將展示香港的動感和多姿，讓觀看直播的觀眾一同熱身，感受跨年前的澎派情緒；最後倒數30秒，灣仔香港會議展覽中心的玻璃幕牆會化身巨型倒數時鐘，引領民眾齊聲倒數，迎接眾所期待的一刻。

在進入2023年的一刻，幕牆畫面將轉為顯示「2023」字樣及15種語言的祝福，大家互相祝賀之際，宣布新的一年已經到來。歷時十分鐘的煙火匯演及多媒體光影秀會照亮天空，沿岸的大廈施放璀璨奪目的煙火，五光十色的燈光秀伴隨著音樂舞動，瞬間點亮整個海港，特別一提的是，香港知名天星小輪更會披上絢麗的燈飾參與演出，一同向全世界展現香港的蓬勃生機，並為嶄新的一年熱烈喝采！

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香港 跨年 展覽

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