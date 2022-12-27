雲跨年！中國4大衛視跨年晚會陣容大公開，頂流、男神女神都在這

在家「雲跨年(線上跨年)」，中國頂流、爆火男主都在這！2022年進入倒數，也即將迎來全新的2023，每到一年的最後一天，大家紛紛依據跨年晚會的演出陣容選擇收看或是親臨現場感受跨年氣氛。

除了台灣各大城市舉辦的跨年晚會外，中國各大衛視也不遑多讓，將在12/31同步直播跨年晚會，並在近期陸續官宣出演陣容，也在微博上掀起一波波熱烈討論。以下UDN小編整理了中國4大衛視跨年晚會官宣名單，主要列出廣為人知及火紅的登場藝人，快來看看你想看的演員、歌手會登上哪家跨年舞台吧！

⬤ 東方衛視

演出藝人：王一博、任嘉倫、毛不易、趙露思、劉雨昕、虞書欣、黃明昊、程瀟、李汶翰。

圖／東方衛視跨年晚會微博

圖／東方衛視跨年晚會微博

⬤ 江蘇衛視

演出藝人：王俊凱、王源、鄧紫棋、李宇春、薛之謙、張靚穎、劉宇寧、INTO1、張韶涵、周深。

圖／江蘇衛視跨年演唱會微博

圖／江蘇衛視跨年演唱會微博

⬤ 浙江衛視

蔡徐坤、范丞丞、董思成、Angelababy、白鹿、關曉彤、李榮浩、胡彥斌、張棟樑、張碧晨。

圖／浙江衛視美好跨年夜微博

圖／浙江衛視美好跨年夜微博

⬤ 湖南衛視

楊冪、楊紫、華晨宇、王鶴棣、龔俊、王心凌、吳克群、陳立農、胡夏、于文文、檀健次、郁可唯。

圖／各藝人微博

圖／各藝人微博

延伸閱讀：

．2023全台跨年演唱會懶人包一次看！大咖歌手＋煙火秀統統都有

．聖誕跨年就決定住在這！峇嵐杉丘「歐洲童話馬車帳」讓你當貴族