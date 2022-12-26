Rain赴港過聖誕！品嘗粵菜、山頂看夜景，為聖誕村點燈

每年香港冬季的盛典－「香港繽紛冬日巡禮」已正式開跑！香港旅遊發展局特地邀請享譽國際的韓國巨星Rain親臨香港歡度佳節，並擔任「香港繽紛冬日巡禮」的「奇趣聖誕村亮燈儀式」嘉賓，除了一嚐難忘的香港地道美食，更乘坐新一代山頂纜車登上太平山飽覽香港夜景，感受香港濃厚的節日氣氛。

時隔近四年，Rain於今個聖誕再度親臨香港，並與香港旅遊發展局總幹事程鼎一先生參與「奇趣聖誕村」的亮燈儀式嘉賓，與香港市民一同迎接聖誕；圖來源／香港旅遊發展局

隨著香港的旅遊大門對外打開，香港已準備好再次迎接旅客。自2019年訪港後，Rain這次趁佳節再度來到香港，除了與粉絲見面以外，更重拾在香港的旅遊回憶及經典美食，並把握機會遊覽香港的新旅遊景點。

Rain表示：「時隔近四年，我很高興能再度訪港，並深深感受香港的熱情好客之道，更難得的是可以在充滿氣氛的聖誕佳節期間一嚐香港的地道美食和欣賞美景。」對Rain來說，香港絕對是一個美食天堂。Rain在香港的第一站就是在米其林粵菜餐廳享用點心，晚上在西九龍區漫步到地道餐廳吃「避風塘炒蟹」。

訪港首站，Rain先到米芝蓮粵菜餐廳享用點心；圖來源／香港旅遊發展局

Rain在旅程中也趁機乘搭換上新裝的第六代山頂纜車前往太平山頂，俯瞰維多利亞港的驚艷美景。再訪山頂，Rain仍然讚歎香港的迷人天際景色，也順道吃了地道小吃雞蛋仔，大飽眼福和口福。

Rain這次來港的重頭戲是獲香港旅遊發展局邀請擔任「香港繽紛冬日巡禮」的「奇趣聖誕村」嘉賓，與香港旅遊發展局總幹事程鼎一先生為聖誕小鎮亮燈，在充滿活力的西九文化區與市民一同迎接聖誕的來臨。Rain也分享了自己的遊歷香港的感受，並向香港市民送上祝福。

Rain在旅程中乘搭換上新裝的第六代山頂纜車前往太平山頂，俯瞰維多利亞港的驚艷美景；圖來源／香港旅遊發展局

Rain於太平山頂，飽覽香港迷人夜景；圖來源／香港旅遊發展局

有關「香港繽紛冬日巡禮」活動詳情，歡迎瀏覽旅發局網頁。

有關香港最新入境及抵港檢疫安排，請瀏覽：https://www.discoverhongkong.com/tc/plan/traveller-info/boarding-and-testing-arrangements-upon-arrival.html

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編輯／Jimmy Lin

欣傳媒