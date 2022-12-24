快訊

獨／資通訊碩士畢業好「變現」？ 台大博士班新生註冊率近五年最低

「香港繽紛冬日巡禮」繽紛登場！5大聖誕打卡熱點感受港式聖誕氛圍

欣傳媒／ 欣傳媒

隨著聖誕佳節即將到來，香港街道上瀰漫濃厚的節日氣息，處處可見各式聖誕裝飾為冬日增添繽紛色彩，而香港也於12/14起取消入境旅客的「黃碼」限制，因此邀請旅客感受一年一度的「香港繽紛冬日巡禮」，這次特別打造了5個打卡點，透過一系列奪目耀眼的閃爍燈飾，一同歡度歲末佳節！

圖來源／香港旅遊發展局

香港最大戶外巨型聖誕樹 西九文化區藝術公園登場

「香港繽紛冬日巡禮」移師西九文化區後受到許多民眾好評，今年同樣於藝術公園以歐陸聖誕為主題打造繽紛聖誕小鎮。園區中超過20米的巨型聖誕樹掛滿璀璨配飾，超過6層樓的高度是全香港戶外最高的聖誕樹。小鎮四周還有造型不同的馴鹿及古典燈柱等裝飾環繞，搭配現場音樂及燈光效果，點點星光與維多利亞港美景相互輝映，彷彿置身童話故事中，無論白天或晚上欣賞都別具特色！

圖來源／香港旅遊發展局

閃閃發光的獨角獸樂園 – 海港城

大型商場海港城今年打造「旋轉獨角獸樂園」帶領大家進入夢幻世界，當漫步於海運大廈露天廣場時，將被兩旁擺放數十棵大大小小和高掛於空中的閃亮聖誕樹包圍著。樂園中的「獨角獸Merry-Go-Round」宮殿位於商場入口，整個天花佈滿數百棵有如天上星星一般的閃閃燈光 ，十分夢幻！

圖來源／海港城

利東街打造亞洲最巨型Disco鏡面球裝飾

利東街今年以「Glitz n’　Glam Party」為主題，打造亞洲最大、由超過2000塊鏡面組成的7米 Disco Ball，懸掛於林蔭步行街上空， 配合著70、80年代經典金曲，營造出復古的聖誕派對氣氛。於平安夜及元旦晚上，漫天飛雪的浪漫景致也將會限時在利東街夢幻登場。 聖誕節當晚亦可參與「Christmas Night Fever」閃亮派對，換上最亮麗的派對舞衣，隨著現場 DJ的音樂節拍，一起狂歡跳舞！

圖來源／利東街

超大型薑餅屋探險之旅 – 置地廣塲位於置地廣塲中庭的聖誕裝置，今年持續以關懷社會「Spirit of Giving」的主題帶到商場的每個角落。包含巨大的薑餅屋、飄浮在上空的熱氣球和飛船，以及眾多可愛的動物烘焙小助手，此外，Mrs Claus和薑餅人會隨時在商場驚喜現身，幸運遇到還可與他們拍照留念。

圖來源／置地廣場

璀璨燈光表演 x 歷史地標印記 – 大館

今年12月一連串聖誕活動，為中環復古新生的歷史建築群添上濃濃的佳節色彩。大館內佈滿富 有節日氣氛的裝飾及美妙動人的聖誕樂章，廣場的大型聖誕樹亦會於每晚上演璀璨的燈光表演，同時還有一系列歡樂驚喜活動，包括趣味十足的馬戲表演及音樂演出，讓你置身香港其中一個最歷史悠久的地標，體驗到不一樣的佳節時光。

圖來源／大館

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

編輯／Jimmy Lin

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/208978

香港 派對 公園

延伸閱讀

愛傳遞8年 青山國中小學子送聖誕鞋盒到家扶

淡水渡船頭鐵塔換新裝 聖誕燈飾點亮金色水岸

歡慶聖誕限時3天！7-ELEVEN門市「精品美式咖啡、特大杯美式咖啡」買1送1　拿鐵、黑糖珍珠撞奶也有優惠

影／宏佳騰智慧電車行動送Ai！百人支持聖誕公益浪心溫暖

相關新聞

「香港繽紛冬日巡禮」繽紛登場！5大聖誕打卡熱點感受港式聖誕氛圍

隨著聖誕佳節即將到來，香港街道上瀰漫濃厚的節日氣息，處處可見各式聖誕裝飾為冬日增添繽紛色彩，而香港也於12/14起取消入境旅客的「黃碼」限制，因此邀請旅客感受一年一度的「香港繽紛冬日巡禮」，這次特別打

Rain到香港過耶誕！登山頂、嘗避風塘蟹 大讚迷人夜色

香港打開旅遊大門，璀璨的耶誕燈飾正閃耀，香港旅遊發展局率先邀來國際巨星、來自韓國的Rain親臨香港歡度佳節，並擔任「香港...

召喚童年！「蠟筆小新 X 手搖」買新品送小新戒指，再咬一口「露屁屁外星人吐司」

史上最會聯名的手搖店！中國連鎖茶飲品牌「樂樂茶」繼上次與超火紅「Qoo酷兒」秒殺聯名後，本次歡慶6周年再攜手人氣卡通「蠟筆小新」，推出聯名新品「草莓麻糬生打椰」，且只要購買新品就能免費獲得蠟筆小新角色

還能這樣吃？陸綜《嗨放派2》體驗「太陽系火鍋」 網笑：一起釣毛肚

沒想到火鍋還能這樣吃！！陸綜《嗨放派2》由李榮浩、任嘉倫、魏大勛、李誕及范丞丞等5位知名藝人參與各式各樣新奇卻又沒什麼用的有趣實驗。在第二季收官的最後，讓他們5人體驗了一頓「太陽系火鍋」，透過真實比例

麥當勞新推草莓塔？陸網瘋傳「麥當勞聖誕草莓塔」，網哭「大無語」

麥當勞竟推出草莓塔？近日，「草莓塔」登上微博熱搜，不少網友紛紛曬出草莓塔照片，小紅書上也搭上風潮，開始瘋傳「麥當勞草莓塔」的宣傳海報，許多人看到便興沖沖拿著手機衝到麥當勞詢問，結果卻收到店員「沒了」的

潮玩新香港！跟隨劉克襄探索香港郊野秘境　發掘你不知道的自然山林

說到香港，多數人想到的是繁華的街景、聳天的摩天大樓，以及令人一再回味的港式美食，以上這些是多數人對香港的記憶，也是多數人遊玩香港的重點。如果今天跟你說香港的郊野與自然環境佔了整體面積的四分之三，你是否

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。