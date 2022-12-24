「香港繽紛冬日巡禮」繽紛登場！5大聖誕打卡熱點感受港式聖誕氛圍

隨著聖誕佳節即將到來，香港街道上瀰漫濃厚的節日氣息，處處可見各式聖誕裝飾為冬日增添繽紛色彩，而香港也於12/14起取消入境旅客的「黃碼」限制，因此邀請旅客感受一年一度的「香港繽紛冬日巡禮」，這次特別打造了5個打卡點，透過一系列奪目耀眼的閃爍燈飾，一同歡度歲末佳節！

圖來源／香港旅遊發展局

香港最大戶外巨型聖誕樹 西九文化區藝術公園登場

「香港繽紛冬日巡禮」移師西九文化區後受到許多民眾好評，今年同樣於藝術公園以歐陸聖誕為主題打造繽紛聖誕小鎮。園區中超過20米的巨型聖誕樹掛滿璀璨配飾，超過6層樓的高度是全香港戶外最高的聖誕樹。小鎮四周還有造型不同的馴鹿及古典燈柱等裝飾環繞，搭配現場音樂及燈光效果，點點星光與維多利亞港美景相互輝映，彷彿置身童話故事中，無論白天或晚上欣賞都別具特色！

圖來源／香港旅遊發展局

閃閃發光的獨角獸樂園 – 海港城

大型商場海港城今年打造「旋轉獨角獸樂園」帶領大家進入夢幻世界，當漫步於海運大廈露天廣場時，將被兩旁擺放數十棵大大小小和高掛於空中的閃亮聖誕樹包圍著。樂園中的「獨角獸Merry-Go-Round」宮殿位於商場入口，整個天花佈滿數百棵有如天上星星一般的閃閃燈光 ，十分夢幻！

圖來源／海港城

利東街打造亞洲最巨型Disco鏡面球裝飾

利東街今年以「Glitz n’ Glam Party」為主題，打造亞洲最大、由超過2000塊鏡面組成的7米 Disco Ball，懸掛於林蔭步行街上空， 配合著70、80年代經典金曲，營造出復古的聖誕派對氣氛。於平安夜及元旦晚上，漫天飛雪的浪漫景致也將會限時在利東街夢幻登場。 聖誕節當晚亦可參與「Christmas Night Fever」閃亮派對，換上最亮麗的派對舞衣，隨著現場 DJ的音樂節拍，一起狂歡跳舞！

圖來源／利東街

超大型薑餅屋探險之旅 – 置地廣塲位於置地廣塲中庭的聖誕裝置，今年持續以關懷社會「Spirit of Giving」的主題帶到商場的每個角落。包含巨大的薑餅屋、飄浮在上空的熱氣球和飛船，以及眾多可愛的動物烘焙小助手，此外，Mrs Claus和薑餅人會隨時在商場驚喜現身，幸運遇到還可與他們拍照留念。

圖來源／置地廣場

璀璨燈光表演 x 歷史地標印記 – 大館

今年12月一連串聖誕活動，為中環復古新生的歷史建築群添上濃濃的佳節色彩。大館內佈滿富 有節日氣氛的裝飾及美妙動人的聖誕樂章，廣場的大型聖誕樹亦會於每晚上演璀璨的燈光表演，同時還有一系列歡樂驚喜活動，包括趣味十足的馬戲表演及音樂演出，讓你置身香港其中一個最歷史悠久的地標，體驗到不一樣的佳節時光。

圖來源／大館

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編輯／Jimmy Lin

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