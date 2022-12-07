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萌翻了！超人氣「短尾矮袋鼠QUOKKA」空降商場，必拍「短尾矮袋鼠雪人、大門巨型貼紙」

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／小紅書@细细一授權
圖／小紅書@细细一授權

日前，五桐號與韓國插畫家DINOTAENG攜手推出「短尾矮袋鼠QUOKKA」系列聯名，造成一股瘋搶風潮。而這個超人氣主角「短尾矮袋鼠」也空降中國杭州，舉辦暖冬首展，不僅能看到超可愛的「短尾矮袋鼠雪人」，還有許多漂亮造景可以大拍特拍，跟著「短尾矮袋鼠」過冬去！

短尾矮袋鼠QUOKKA在此歡迎大家光臨。圖／小紅書@细细一授權
短尾矮袋鼠QUOKKA在此歡迎大家光臨。圖／小紅書@细细一授權

短尾矮袋鼠QUOKKA與他的雪人。圖／小紅書@细细一授權
短尾矮袋鼠QUOKKA與他的雪人。圖／小紅書@细细一授權

韓國插畫家DINOTAENG的「短尾矮袋鼠」在中國稱作「柿子椒熊」，名字一樣很可愛。自11底起至2023/2/6，在杭州大型商業中心「杭州來福士」展開暖冬首展，在來福士四個大門就有短尾矮袋鼠QUOKKA的巨型貼紙包圍，從門外一路拍進1樓中庭展場，不少造景讓人置身暖冬氛圍。而在來福士5樓則有限定周邊販賣，可以盡情選購，感受被短尾矮袋鼠QUOKKA環繞的療癒。

杭州來福士大門就能看見短尾矮袋鼠QUOKKA的巨型貼紙。圖／小紅書@细细一授權
杭州來福士大門就能看見短尾矮袋鼠QUOKKA的巨型貼紙。圖／小紅書@细细一授權

圖／小紅書@细细一授權
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展場內造景讓人置身暖冬氛圍。圖／小紅書@细细一授權
展場內造景讓人置身暖冬氛圍。圖／小紅書@细细一授權

展場內可以看到短尾矮袋鼠QUOKKA與他的好朋友們在雪地裡的可愛日常，除了展覽、限定周邊外，12/23至12/25短尾矮袋鼠QUOKKA與他的好朋友們還會現身北岸市集，準備萌翻這個冬季～

圖／小紅書@细细一授權
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