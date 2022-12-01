雪花飄飄！踏上美麗中華雪白之旅，趕赴雪白盛宴

白雪覆蓋的紫禁城，增添更多古典美。 圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著時序入冬，中國大陸多個城市迎來白雪靄靄景致，雖然氣候嚴寒，但銀裝素裹的美景讓人彷彿走進童話世界，冰天雪地中的晶瑩剔透，鬆鬆軟軟的奶油雪鄉，或凜冬白雪飄落的古典美故宮，甚或是白雪如玉、雲海如畫的廬山真貌，各有各的美，邀您一起徜徉詩情畫意的冬日情境，趕赴雪白盛宴。

▲黑龍江夢幻雪鄉。 圖：shutterstock／來源

東北雪鄉 夢幻絕美

中國冰雪故鄉在東北，有藝術雪雕、有冷冽樹冰、有絢爛冰燈，更多人則喜愛黑龍江雪鄉景區的夢幻，就像奶油泡泡般的覆蓋整個屋頂與步道，正因為此地雪量豐富、雪質優良，還有長達7個月的降雪期，才能有這樣層層疊疊宛如魔術師揮灑的創作。雪鄉景區原名「雙峰林場」，就坐落在長白山脈張廣才嶺西南坡進入冬季後，在暖濕氣流與冷空氣交織下，成就了「夏無三日晴，冬雪漫林間」的寧靜美，就像一朵朵白雲的雪彷彿有了靈魂一般，神韻飄揚栩栩如生。

▲中國新疆，冬季的自然風光。 圖：shutterstock／來源

西北冬雪 美哉新疆

廣裘的新疆，進入冬季同款雪茫茫一片，不管是喀納斯湖、那拉提大草原，西北地區的冬天與東北有不同的美，新疆的雪與黑龍江的雪，又好像有了不同情韻，唯一相同的是景色都如童話世界一樣寂靜，而天空藍的出彩、大地雪白如鏡，遠方的雪山與草原連成一片，胡楊樹隨風搖曳，樺樹林冰晶閃耀，猶如走進大門敞開的畫作裡。

▲四川黃龍風景區。 圖：shutterstock／來源

四川黃龍 銀妝映青藍

位於阿壩藏族羌族自治州松潘縣境内的黃龍風景區與九寨溝毗鄰，四大景色：彩池、雪山、峡谷、森林著稱，因為3000公尺以上的海拔，讓黃龍的冬季增添更多傳說與想像空間，當大雪降臨後，銀妝之美搭配黃龍溝內的「人間瑤池」，雪裝瑤池會隨光影及日光的照射角，變幻出五彩色，閃耀奪目，讓人捨不得離開。

▲著名旅遊勝地廬山冬季景觀。 圖：shutterstock／來源

雪後廬山 冬韻媚人

「不識廬山真面目，只緣身在此山中」夏天的廬山清新沁涼，而冬季的廬山搭配雪景更似夢幻，積雪、霧凇、雨凇、冰瀑、雪地，迷迷濛濛宛如夢境。每年12月上旬至隔年3月中旬，讓廬山有長達三個月冰雪期，幸運的話遇上冰雕玉砌的湖面，潔白得像童話世界，還能看到湖畔松樹傲立雪中，有各種樣態引人想像，冬遊廬山看冰雪山水畫，美景更勝。

▲四川省阿壩州冬季海螺溝風景區。 圖：shutterstock／來源

四川阿壩 冬雪海螺溝

四川有許多美景，像是九寨溝、峨眉山、四姑娘山、木格措......，而進入冬季的風景區，也如入夢幻仙境，尤其山巒與樹林間凍成冰柱的瀑布，藍色湖面的結晶冰層，奇妙的冰花紋路，就像小說場景一般，處於四川省甘孜藏族自治州的瀘定、康定、九龍和雅安市的石棉4縣交界區的海螺溝風景區，除了是風景名勝區、國家級自然保護區、國家地質公園、森林公園外，更是冰川森林公園，一年四季美景紛呈，而冬遊海螺溝除了看紅石灘、雪景、雪山、原始森林，還可以一邊泡溫泉一邊賞雪，感受獨特的冰火相融。

▲江南水鄉名鎮烏鎮冬日雪夜。 圖：shutterstock／來源

烏鎮披白雪 水鄉美不勝收

來到有故事的江南小鎮，本就是刻意放緩了步調，而幸運的遊人遊歷江南，若能遇上冬雪之時，將是一場浪漫的旅途！朦朧白雪為烏鎮添加更多歷史情韻與山水畫之美，不管是行走在青石板路上，或搭乘小漫遊，看著沿途被雪覆蓋的白牆黑瓦，臨窗水閣、清風吹拂，雪鄉情韻不言而喻，不管是輕啜暖酒、大啖火鍋，三五好友共譜雪意江南回憶，入夜後找個民宿過一晚，屋內溫暖自在，屋外細雪紛飛，內心卻格外安適，烏鎮的魅力讓人捨不得離開。

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