潮玩新香港！跟隨劉克襄探索香港郊野秘境　發掘你不知道的自然山林

說到香港，多數人想到的是繁華的街景、聳天的摩天大樓，以及令人一再回味的港式美食，以上這些是多數人對香港的記憶，也是多數人遊玩香港的重點。如果今天跟你說香港的郊野與自然環境佔了整體面積的四分之三，你是否會感到意外呢？為帶你認識不一樣的香港，欣講堂舉辦「潮玩新香港」系列講座，並邀請自然生態作家劉克襄以「自然、郊野－發掘你所不知道的香港秘境」為題，帶領民眾以生態專家的眼光，望向香港這頭水泥怪獸背後的綠野與山林，感受魅力無限的香港綠意之美。

香港最高山－大帽山（圖來源／香港旅遊發展局）

長年觀察自然、研究自然的劉克襄，他的身份橫跨詩人、小說家、自然觀察者、台灣史旅行研究者，長年與自然為伍，劉克襄闖蕩香港的方式果然別樣，「到了香港，一下飛機我便往山裡直奔，在香港行山實在是享受，爬得太忘我，連飯店都特地打來電話問還有沒有要入住。」劉克襄笑道，一般遊客遊覽香港的地點不外乎油麻地、銅鑼灣、尖沙咀，但劉克襄提到香港，大東山、鳳凰山、馬鞍山、八仙嶺……，一座又一座的山頭不假思索地從劉克襄的嘴裡迸出來，不同於一般人對香港五光十色、霓虹璀璨的印象，劉克襄眼中的香港，鬱鬱蔥蔥、風光旖旎，是嶺南山水的最後一塊綠地。

香港的山與城市緊密 一下飛機就可以開始行山之旅

香港自然資源豐富，山水景緻足以讓人驚嘆「這也是香港？」從群山峻嶺、沼澤濕地、石壁海岸到綿延一片的白沙淺灘，這些都是存在於香港的風景，而且是距離城市只消一小時車程即可到達的秘境山水。

「透過香港的郊野，我看到了度量全世界的尺度。」劉克襄為他眼中的香港郊野下了註解，對於行山愛好者而言，香港可說是天堂，「香港是一座一下飛機就可以開始爬山的城市，在這裡爬山非常方便，搭個地鐵、的士或巴士就能抵達登山口，並且行山路徑規劃清楚，民眾可以根據自身的體力去挑戰相應的步道。」劉克襄說道。

在台灣，要前往離居住地最近的水庫需要多久的時間？同個問題換到香港，你相信距離地鐵灣仔站，只需要1.5小時就可抵達隱藏在港島山林中的水塘嗎？在繁華鬧市中轉個彎，或許就會發現邁向青山綠水的階梯，這正是探索香港最令人驚喜的方式。

行山、穿村、風水林 構建香港山林郊野的經典

「從地圖上看，香港就是一顆綠寶石！」劉克襄表示，曾著有「四分之三的香港：行山‧穿村‧遇見風水林」一書帶領民眾認識香港郊野，劉克襄認為在香港能夠看見最純粹的嶺南山水，而書名提到的「行山、穿村、風水林」，正是香港郊野最大的特點。所謂「穿村」，指的是沿著行山徑在山林中穿梭前行，不時會穿越由舊磚瓦舍組成的古村聚落，這些聚落大多擁有動輒百年以上的歷史，是早期居民為躲避海盜，由沿海搬遷至山區，隨著都市發展，村落的人口又陸續回到城市中，造就了一座座遍布於群山之中、帶著斑駁色彩的無人村莊。

「風水林」則是嶺南山水最具特色的人文地景，早期先民們從華南地區搬遷至香港新界區域，挑選的居住地大多選擇面向溪流、背靠山巒，除了利於務農、養魚等生產作業，也有冬暖夏涼、抵禦強風等原因，更有「枕山環水」的風水命理，而這一片「風水林」也成為了村落與山林共存的綠帶，劉克襄說道「嶺南山水的精華就是風水林，也是里山地景的最佳寫照。」

劉克襄表示，香港擁有三百多座山頭，但不同於台灣的高山動輒上千公尺，香港最高的山為海拔957公尺的大帽山，雖然看似高度差了一截，但香港的每一座山頭各有其姿態與風景。被稱為「亞洲第一徑」的人氣步道－龍脊，能夠眺望大浪灣、石澳與赤柱，全長8.5公里，約3至4小時可走完全程，一個下午的時間便能看見香港不一樣的山海交界景緻；代表香港從小漁村邁向國際大都會奮鬥精神的「獅子山」，如同一頭雄獅蹲伏於九龍後方山區，海拔495公尺，攻頂約1.5小時，站在峰頂即擁有一覽九龍市區的遼闊視野；位於新界西北的「雞公嶺」，高度雖只有572公尺，卻擁有宛如合歡山的大草原景致，路徑沿著層層山巒的稜線行走，不同於蜿蜒在林中的小徑，在雞公嶺隨時都是大景。

透過遠足徑看遍山川交錯的城市郊野

四分之三的香港，帶給旅人前所未有的想像，處處皆值得品味，「香港能夠保有如此純粹的山林景色，『郊野公園』的設置功不可沒！」劉克襄解釋，1976年，香港政府制定了郊野公園條例，不僅保護郊區自然環境，也提供市民親自自然、戶外學習的機會，時至今日，香港總共有24座郊野公園，占地約香港的四成土地面積，範圍包含了山嶺、水塘、海岸線與數個離島，而在郊野公園內，除了有密布的山徑供民眾探索，更設有4條長途遠足徑，分別為麥理浩徑、衛奕信徑、港島徑與鳳凰徑，適合想挑戰大縱走的旅人。

大潭郊野公園（圖來源／香港旅遊發展局）

說到長途遠足徑，「麥理浩徑」可說是香港的代表，由喜歡爬山的香港總督麥理浩命名，全長100公里，共分10段，從西貢橫跨至新界屯門，通常需要走上五天四夜，有趣的是，香港的每一條山徑都有其專屬識別標誌，而麥理浩徑的標誌正是麥理浩本人，由藝術家唐景森設計的標誌也成為了步道的意象。劉克襄也提到，無論是遠足徑這種「大步道」的概念，或是步道標誌的運用，都引領著台灣步道的演變，從臺北大縱走、樟之細路到山海圳，其概念都可以追溯至麥理浩徑；而近年重新整理的淡蘭古道，也是受麥理浩徑的步道標誌影響，劉克襄建議新北市府可以與設計師合作打造全新意象，因此便邀請入圍葛萊美獎的專輯包裝設計師－蕭青陽操刀，以「雙扇蕨」作為步道標誌意象。

劉克襄私房推薦 引領感受豐富多樣的香港自然美學

如果你對香港的綠意保有強烈的好奇心，劉克襄也特地推薦了幾處私房景點：「蚺蛇尖」是香港進階的行山路線，被稱為「香港三尖」之一，可別小瞧它僅僅海拔486公尺，這可是連資深山友都謹慎踏足的路線，劉克襄笑說「曾經帶團來爬蚺蛇尖，大家一開始都不以為意，結果撐到最後的沒剩幾個。」

位於香港新界元朗的「米埔自然保護區」不僅被譽為香港的「雀鳥天堂」，更列為「國際重要濕地」，面積達8個大安森林公園大的每年會有數以萬計水鳥遷徙至此過冬，也曾是臺北關渡自然公園參考觀摩的對象，劉克襄表示「作為城市中的沼澤溼地，米埔自然保護區不僅為野生動物保留了不受干擾的生活環境，也提升市民對於生態的認識，為喧囂的城市帶了一絲恬靜與愜意。」

米埔自然保護區（圖來源／世界自然基金會WWF）

除了山巒與濕地，「海」也是香港郊野的一大重點，劉克襄也特別推薦位於香港西貢的「萬宜水庫」，與海相鄰的萬宜水庫除了是香港儲水量最大的水庫，其中「萬宜水庫東壩」更是列為聯合國教科文組織「世界地質公園」，在步道沿線可以看見白堊紀時火山噴發留下的六角型柱狀玄武岩，劉克襄更直言「這裡的玄武岩景觀毫不遜於澎湖！」萬宜地質步道平坦好走，在途中可以欣賞多樣的地質景觀，包括破邊洲、海蝕洞、S形岩柱等，雖然萬宜水庫的位置較遙遠，但絕對值得一訪！

萬宜地質步道的S形岩柱（圖來源／欣傳媒資料庫）

結合村落、步道 香港山徑更富人文氣息

除了一般的山徑，劉克襄更是對密布在山林中的「村徑」嚮往，以「一公尺寬的美學」為其作註解，一公尺的鄉間小路僅能容納行人與單車通行，這對於村落的開闢實屬不便，但就是這種刻意的「不便」，使得香港自然村落得以維持原始風貌，當地村民明白擴大道路會破壞環境，因此限制多餘的干擾，這份堅持十分感動。

香港新界荃灣 老圍村（圖來源／香港旅遊發展局）

另一種特色的路徑便是「文物徑」，而提到文物徑就不得不說到香港新界的特殊聚落－圍村。由於早期沿海寇患頻繁，居民為求自保，因此在房屋外圍建起石牆和瞭望塔，以保護自己的村落不受外敵的侵犯（概念類似福建的土樓），圍村保存至今，也成為了本地獨特的歷史與文化，而「文物徑」的概念便是串起行山與歷史文化，讓旅人們穿梭古往今來，一窺百年來的生活軌跡，著名的文物徑有元朗屏山文物徑、粉嶺龍躍頭文物徑、中西區山頂文物徑等。

離島也不能錯過 乘船登山是探索香港郊野推薦玩法

香港共有263個離島，而「離島登山」也是劉克襄推薦的玩法，歷史悠久的「坪洲」有不少古廟與老店，旅人也可沿著海岸線環島一圈，約6公里，體力足夠更可以登上手指山，俯瞰坪洲景色；「長洲」則可分為南北兩條行山路線，北部路線登頂北眺亭，可以眺望長洲的小鎮濱海景緻，有人稱之為「港版涵館」，南部的路線則是沿著海岸南環一圈，從小長城、五行石至張保仔洞，沿途可見不少奇岩異石，景觀獨特。無論是坪洲或是長洲，兩座離島因歷史悠久，皆自成不同於都市的生活傳統，能夠感受截然不同的港味！

坪洲（圖來源／香港旅遊發展局）

長洲（圖來源／香港旅遊發展局）

而寧靜愜意、略帶嬉皮氣質的南ㄚ島也是香港一座十分迷人的島嶼，劉克襄推薦可以乘船至南邊的索罟灣，感受傳統漁村的魅力，也可以大啖海鮮，接著沿著南丫島家樂徑怡然前行，途經天后宮、洪聖爺灣泳灘，最後抵達北邊的碼頭－榕樹灣，榕樹灣是外籍人士聚集的區域，設有商店、酒吧、咖啡館和餐廳，與索罟灣相比更顯繽紛，在乘船離開前，不妨找一間餐館或咖啡廳，愜意地度過閑靜的午後時光，感受香港舒適、悠閒的另一面。

南ㄚ島（圖來源／欣傳媒資料庫）

在講座中，劉克襄以他敏銳的作家與觀察家之眼，細數香港的自然生態之美與他迷戀的郊野路徑，劉克襄表示，在疫情之後已經3年沒有到訪香港，已經十分期待再次回味帶有濃濃港味的自然美學！

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文／Jimmy Lin

欣傳媒