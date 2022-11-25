超欠收「花束飲料杯」！買奶茶送迷你花束，窩心再送暖暖包
買奶茶居然還送花束！其實這是中國CoCo推出的暖心活動，凡於感恩節(11/24)當日購買巧克力系列飲品就送「迷你花束」，有噱頭又浪漫，而且還把鮮花束跟飲料杯結合，一整個超有質感，也太好拍了！
小紅書探店博主分享茶飲品牌CoCo推出的「鮮花限定禮盒」，只要在11/24感恩節當天購買2杯「巧克力系列」，就能獲得限量「迷你花束」；而自11/24起至11/27，還有消費滿額就送1個可愛「暖寶寶(暖暖包)」的活動，每個門店限量80個。只能說買手搖飲送花又送暖暖包的，真的少見又暖心。
不過，也有小紅書網友因為看見「CoCo送花」的貼文推送而立馬網上下訂，沒想到收到的包裝卻讓人失望，並沒有「迷你花束飲料杯」，而是「花束是花束、飲料是飲料」，但也表示幸好奶茶還是一樣好喝！
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