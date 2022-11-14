無可取代！美麗中華經典巡禮，沿著黃河暢遊神州大陸

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圖：文化和旅遊部／來源
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氣勢磅礴的壺口瀑布。　圖：ShutterStock／來源
氣勢磅礴的壺口瀑布。　圖：ShutterStock／來源

【旅奇傳媒/編輯部】 講到最能代表中華文化的河流，黃河絕對是能代表九州大陸的母河。黃河的長度僅次於長江，流經青海、內蒙古、甘肅、寧夏、陝西、山西、河南、山東等九個省份，末尾於山東注入渤海，中游會經過黃土高原，從支流進入大量泥沙，讓河水顯得較為混濁。黃河流域同樣身為中華門族的主要發源地，影響著歷史上重要的經濟與文化發展。

長達幾千公里的黃河沿線當中，座落許多知名旅遊勝地，無論是壯觀的自然風光、或是各種文化遺跡，豐富多元的景觀為黃河旅遊提供了精彩資源，以下由海旅會推薦黃河沿線區域的必遊景點，感受難以被取代的黃河精彩之旅。

甘肅－景泰黃河石林

位於甘肅景泰縣東南方，景泰黃河石林景區緊鄰黃河，以壯觀曲折的大峽谷景觀聞名。走在千峰萬壑的石林，周遭黃色沙岩質地的高聳石林讓整片視野顯得浩瀚、蒼涼，遊客可以選擇搭乘驢車觀賞沿途景觀，或是乘坐特色的交通工具－羊皮筏子，將空氣灌入用羊皮製作的囊包，可以漂浮於河水之上來移動，享受隨之漂流的愜意，是從古代沿襲至今的擺渡交通工具。

▲景泰黃河石林規模宏大雄偉。　圖：文化和旅遊部／來源
▲景泰黃河石林規模宏大雄偉。　圖：文化和旅遊部／來源
　

山西－壺口瀑布

壺口瀑布，是黃河沿途中最為知名的瀑布，呈現浩浩湯湯的震撼景觀。由於黃河流到這一帶時，遇到夾峙的兩岸，黃河水聚攏在狹窄的峽谷之中，大量水流奔騰而出，濺起滔滔巨浪，從遠處就能聽到湍流的水聲。瀑布以黃河為界，以西屬於陝西宜川縣，以東則為山西吉縣，山西部分尤其知名，是黃河旅遊當中的經典必遊之處，最推薦夏末初秋時前往觀賞，會是整年度黃河水量最大的時節。

▲壺口瀑布為世界上最大的黃色瀑布。　圖：文化和旅遊部／來源
▲壺口瀑布為世界上最大的黃色瀑布。　圖：文化和旅遊部／來源
　

寧夏－中華黃河樓

座落於寧夏青銅峽市的中華黃河樓，是一處以黃河文化為主題的塔樓市仿古建築，整體由主樓、角樓、牌樓、12生肖圖騰柱、鎮河鐵牛等附屬建築和雕塑共同組成；規劃了歷史文化展覽館、黃河寧夏歷史展覽館、黃河印象展覽館、黃河文化演藝廳，全方面展示了黃河流域的中華文明歷史，想要深入了解相關黃河歷史的遊客，下次遊覽寧夏時不妨將這裡納入行程之中。

▲中華黃河樓整體恢宏大氣。　圖：文化和旅遊部／來源
▲中華黃河樓整體恢宏大氣。　圖：文化和旅遊部／來源
　

河南－濟源黃河三峽景區

景區位於河南洛陽市與濟源市的邊界，座落於小浪底大壩上游二十公里處，沿岸鬼斧神工的峽谷山壁與寬闊河流是景區的特色風景。景區由孤山峽、龍鳳峽和八里峽等景點組成，可以選擇乘坐遊船，欣賞峽谷兩岸的壯美風光，整座景區峽谷幽深，擁有大陸北方少見的山水奇觀，絕對能遊客一飽眼福。

▲濟源黃河三峽景區是河南十大必遊景區之一。　圖：文化和旅遊部／來源
▲濟源黃河三峽景區是河南十大必遊景區之一。　圖：文化和旅遊部／來源
　

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