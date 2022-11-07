遨遊美麗中華大江大海 來一場經典的長江山水之旅

風景優美的長江三峽，是中國古文化的發源地之一。 圖：ShutterStock／來源

【旅奇傳媒/編輯部】 從古至今，歷史上許多文人墨客，創作了許多與長江有關的詩詞歌賦，透過文字的無限延伸，顯現出對於長江寬闊、壯麗山水的敬佩之情。

全長6300公里的長江，是全世界的第三長河，源流起始於青海的唐古拉山，由西向東一路流經青海、西藏、四川、雲南、重慶、湖北、湖南、江西、安徽、江蘇和上海等區域，末尾在上海匯入東海；長江流域經過多個重要城市，沿途風景名勝景點更是數不勝數，既有濃厚的人文古韻遺跡，更有絕美屏息的自然山川，以下由海旅會推薦的長江途經區域的必遊景點，成為人生中不可缺少的神州大陸壯遊之旅。

青海－沱沱河長江源

位於青海格爾木市唐古喇山鎮的沱沱河，是長江源的主源，景色壯麗迷人。從冰川的融水慢慢匯聚成河流，眾多河流再次交匯後，成為廣闊河道的長江上源沱沱河，在沱沱河的周圍座落了龐大的雪山，雪峰在地平線上顯得格外壯觀，因為河流而滋養的草原遍佈大地，潔淨的藍天白雲呈現飽和鮮豔的自然色彩，共同構成了心曠神怡的絕佳美景。

▲長江上流沱沱河景色優美。 圖：文化和旅遊部／來源

四川－都江堰

都江堰無疑是中華歷史上的水利工程傑作，戰國時期秦國蜀郡太守李冰及其子率眾修建。整體由魚嘴分水堤、飛沙堰溢洪道、寶瓶口引水口三大主體工程和百丈堤、人字堤等附屬工程構成，採用無壩也能引水的形式，將澎湃洶湧的岷江區隔成外江、內江，外江負責排洪，內江的水流則分配灌溉，這樣的設計有效解決了灌溉、洩洪與排沙的問題，讓水源得以滋養川西平原，促進四川的物產豐饒，即使到了現在也仍在運作，是來四川一定要參觀的世界遺產景點。

▲世界文化遺產－都江堰。 圖：文化和旅遊部／來源

重慶／湖北－長江三峽

想要觀賞史詩般的大峽谷風景不用特地跑到美國，大陸長江三峽的巍峨山河，就足以讓人留下深刻記憶。長江三峽是瞿塘峽、巫峽和西陵峽三段峽谷的總稱，西起重慶白帝城，東至湖北南津關，全長六百三十公里，沿途上遍佈雄偉的山壁，配上碧綠的江水，風景令人讚嘆，也是全球唯一可以乘坐大型豪華遊輪遊覽的河道峽谷。

▲長江三峽所在的區域中華古文化的發源地之一。 圖：ShutterStock／來源

江蘇－太湖黿頭渚

位於江蘇無錫，黿頭渚是太湖北部的一處半島，島的輪廓形似翹首的黿而得名，這裡三面環水，島上可以遊覽江南經典、規模龐大的園林群，更有小橋流水的田園景觀，是整個太湖景區風景最美的必遊景點；四季的黿頭渚皆有其特色風景，春季賞櫻，夏季賞荷、秋季欣賞紅葉，冬季過境種類豐富的候鳥並覆蓋上潔淨白雪，無論是哪一個季節來，都能走進宛若仙境的童話世界。

▲遍佈櫻花的太湖黿頭渚。 圖：無錫太湖黿頭渚官網／來源

▲太湖黿頭渚長春橋。 圖：無錫太湖黿頭渚官網／來源

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