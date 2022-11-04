海底撈生和牛甜點？超逼真「和牛慕斯」上桌～像到差點下鍋煮

生吃和牛塊？原來這是中國海底撈與手搖品牌「奈雪的茶」攜手合作的「和牛慕斯」，外型逼真，不仔細看真的會以為是一塊生和牛上桌，沒想到居然是酸甜可口的擬真甜點！

外型逼真的「霸氣楂楂和牛慕斯」。圖／取自中國海底撈小紅書

「中國海底撈 X 奈雪的茶」夢幻聯動推出「霸氣楂楂和牛慕斯」及「霸氣雪頂山楂草莓」2款山楂系列新品。外型超逼真的「霸氣楂楂和牛慕斯」融合酸甜山楂與奶香，口感綿密細緻，搭配麻辣火鍋也很清爽；而「霸氣雪頂山楂草莓」則是山楂果肉及新鮮草莓的搭配，酸酸甜甜，解膩必備。

外型逼真的「霸氣楂楂和牛慕斯」。圖／取自中國海底撈小紅書

圖／取自中國海底撈小紅書

霸氣雪頂山楂草莓。圖／取自中國海底撈小紅書

中國海底撈與奈雪的茶聯名消息一出，便有不少網友留言「哇哇哇！神仙CP(組合)」、「打卡吃過啦！很Nice」、「被和牛慕斯饞到了」，看來「霸氣楂楂和牛慕斯」不只有誘人的外型，連裡頭的滋味也頗受好評。

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