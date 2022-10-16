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解鎖美麗中華文化之謎！盤點那些必遊「中國大陸博物館」

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故宮博物院，收藏了皇室珍寶的巨大寶庫，詳細記載明清宮廷歷史。　圖：ShutterStock／來源
故宮博物院，收藏了皇室珍寶的巨大寶庫，詳細記載明清宮廷歷史。　圖：ShutterStock／來源

 【旅奇傳媒/編輯部】 縱橫了歷史數千年，中華文化以黃河流域中原地區發跡，經過長時間的演變、族群之間的衝突與融合，形成現今底蘊深厚的中華文化；對比整個世界文明史來看，中華民族所創造的文化具有其獨特的傳統、價值體系，以及高明的理念智慧，在遼闊的地域之中，連綿不斷的歷史故事在這片土地精彩上演，想要一窺其中的歷史知識奧妙，探遊博物館就成為了絕佳理解的旅遊方式，以下由海旅會推薦必遊的大陸博物館，可以先重點性的遊覽指標性必逛的博物館，館藏的珍稀鎮館之寶，絕對足夠讓遊客過目難忘。

北京－故宮博物院

故宮博物院，原為明清兩代皇宮紫禁城，不僅建築本身就是活歷史，其中更著蘊含豐富的宮廷藏品，是大陸最大的綜合性博物館，擁有廣達23萬平方公尺的古代宮殿建築群，以及院藏超過186萬件的文物，文物體系完備，主要以明清宮廷文物類藏品、古建類藏品、圖書類藏品為主，1987年被聯合國教科文組織列入《世界遺產名錄》之中。其中鎮院之寶《清明上河圖》，集中展現了宋代汴京郊區與城內汴河兩岸的繁榮景象，是故宮書畫的必看代表作品，金甌永固杯則為故宮宮廷文物的代表作，為皇帝每年元旦舉行開筆儀式專用的酒杯，採用了內庫黃金、珍珠、寶石等珍稀材料，酒杯做工精細，被清代皇帝視為祖傳的珍寶之一。

▲故宮博物院太和門，紫禁城內最大的宮門。　圖：故宮博物院官網／來源
▲故宮博物院太和門，紫禁城內最大的宮門。　圖：故宮博物院官網／來源

▲北京故宮博物院院藏之乾隆六十二年的金甌永固杯。　圖：故宮博物院官網／來源
▲北京故宮博物院院藏之乾隆六十二年的金甌永固杯。　圖：故宮博物院官網／來源

北京－國家博物館

國家博物館館藏超過140萬件的文物，包含了古代文物、近現代文物、圖書古籍、藝術品等多樣種類，主要將展覽分為基本陳列、專題展覽、臨時展覽等三大系列，專題展覽以館藏文物為基礎，涵蓋古代青銅器、玉器、佛造像、瓷器、現代經典美術作品等，是收藏中華文物最豐富的博物館之一。鎮館之寶：后母戊鼎、人面魚紋陶盆、四羊方尊、鸛魚石斧圖彩繪陶缸，館藏眾多珍貴歷史價值的文物，是中華最高的歷史文化藝術殿堂。

▲國家博物館為世界上單體建築面積最大的博物館。　圖：國家博物館官方微博／來源
▲國家博物館為世界上單體建築面積最大的博物館。　圖：國家博物館官方微博／來源

▲館藏圖書善本古籍24萬餘件。　圖：國家博物館官方微博／來源
▲館藏圖書善本古籍24萬餘件。　圖：國家博物館官方微博／來源

陝西西安－秦始皇帝陵博物院

秦始皇帝陵博物院以秦始皇兵馬俑博物館為基礎，加上秦始皇帝陵遺址公園一起構成一座大型遺址博物院，其中秦始皇兵馬俑博物館座落了經典壯觀的兵馬俑坑，共有一、二、三號兵馬俑坑讓民眾參觀，內有與真實人物、馬匹比例相似的陶俑、陶馬將近八千件，排列整齊的兵馬俑規模宏大，展示了史詩級的壯闊場景，絕對是深入了解中華歷史文化必看的博物院。由於目前博物院暫停開放，未來要參訪須先注意官網公告事項，才不會白走一趟。

▲秦始皇帝陵博物院外觀。　圖：秦始皇帝陵博物院官方微博／來源
▲秦始皇帝陵博物院外觀。　圖：秦始皇帝陵博物院官方微博／來源

▲壯觀的兵馬俑坑場景。　圖：秦始皇帝陵博物院官方微博／來源
▲壯觀的兵馬俑坑場景。　圖：秦始皇帝陵博物院官方微博／來源

博物館不僅承擔了保護文物、更是傳承文明的重要殿堂，除了這次介紹的經典必遊博物館之外，還有許多藏有豐厚文物的博物館等著大家探索！想知道更多大陸景點資訊，可以查詢海峽兩岸旅遊交流協會網站雲遊大陸，精采旅遊視野。

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