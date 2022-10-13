紫薯旋風！麥當勞甜品站限定2款絕美「紫薯味霜淇淋」，香甜紫薯＋蛋捲冰淇淋，視覺與味覺的神仙組合
光看就好想吃一口！各國麥當勞皆不定時推出當地限定特色餐點，這次發現了香港麥當勞於今日上市的「紫薯系列」甜品，浪漫紫色外型讓人眼睛一亮，整個拍起來就是好有食慾，香港行踩點名單可以先＋1。
喜歡紫薯的朋友有口福啦！香港麥當勞於今天推出甜品站期間限定「紫薯系列」，有「紫薯味霜淇淋」及「OREO曲奇紫薯味霜淇淋」2款甜品，聽說「紫薯味霜淇淋」香甜濃郁，而「OREO曲奇紫薯味霜淇淋」則是加入巧克力曲奇碎豐富口感，2款都能改搭餅乾甜筒，拿著吃更方便。
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