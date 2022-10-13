快訊

比分Live／U23對手離譜7失誤 中華6:2勝哥倫比亞贏下首戰

鶯歌男欲輕生被母救下 送醫途中驚吐「我掐死女友」曝情殺案

美9月CPI升勢轉強！Fed料將再升息3碼 道瓊期指跌400點

紫薯旋風！麥當勞甜品站限定2款絕美「紫薯味霜淇淋」，香甜紫薯＋蛋捲冰淇淋，視覺與味覺的神仙組合

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／取自香港麥當勞官網
圖／取自香港麥當勞官網

光看就好想吃一口！各國麥當勞皆不定時推出當地限定特色餐點，這次發現了香港麥當勞於今日上市的「紫薯系列」甜品，浪漫紫色外型讓人眼睛一亮，整個拍起來就是好有食慾，香港行踩點名單可以先＋1。

圖／取自香港麥當勞官網
圖／取自香港麥當勞官網

喜歡紫薯的朋友有口福啦！香港麥當勞於今天推出甜品站期間限定「紫薯系列」，有「紫薯味霜淇淋」及「OREO曲奇紫薯味霜淇淋」2款甜品，聽說「紫薯味霜淇淋」香甜濃郁，而「OREO曲奇紫薯味霜淇淋」則是加入巧克力曲奇碎豐富口感，2款都能改搭餅乾甜筒，拿著吃更方便。

紫薯味綜合霜淇淋。圖／取自香港麥當勞官網
紫薯味綜合霜淇淋。圖／取自香港麥當勞官網

紫薯味霜淇淋。圖／取自香港麥當勞官網
紫薯味霜淇淋。圖／取自香港麥當勞官網

OREO曲奇紫薯味霜淇淋。圖／取自香港麥當勞官網
OREO曲奇紫薯味霜淇淋。圖／取自香港麥當勞官網

延伸閱讀：

台中人吃一波！日本超夯「Cremia冰淇淋」快閃台中，吃得到「原味、巧克力、綜合」三種口味，台中人開吃別忘洗版IG

用喝的甜品超滿足！ 4家「濃郁點心款」人氣手搖飲 甲文青嚐「檸檬塔」 喫茶小鋪、珍煮丹、清原能喝到「香濃芋泥」

霜淇淋 麥當勞 香港 甜品 OREO

相關新聞

紫薯旋風！麥當勞甜品站限定2款絕美「紫薯味霜淇淋」，香甜紫薯＋蛋捲冰淇淋，視覺與味覺的神仙組合

光看就好想吃一口！各國麥當勞皆不定時推出當地限定特色餐點，這次發現了香港麥當勞於今日上市的「紫薯系列」甜品，浪漫紫色外型讓人眼睛一亮，整個拍起來就是好有食慾，香港行踩點名單可以先＋1。 喜歡紫薯

到美麗中華賞山水畫、金秋秘境！ 雲遊大陸盤點「必去秋遊景點」

【旅奇傳媒/編輯部】秋季是許多旅人特別喜愛的季節，這時節的天氣不會太乾燥或是濕潤，走在戶外時的溫度特別舒適，沿途的景緻更是被秋葉妝點成不同的樣貌；每到9、10月份，大陸由北而南依序展開美麗的金秋畫卷，

趕走秋老虎！中國CoCo浮誇系1公升「一桶奶茶」，吨吨吨熱氣全消，還有五種配料一次喝飽

好狂的「一桶奶茶」！沒想到奶茶居然能用「桶」來計算，中國CoCo新招限定「奶茶吨吨吨」，滿滿五種配料與超大容量奶茶冰沙，一桶趕走秋老虎。 中國CoCo於八月推出超級限定「奶茶吨吨吨(ㄊㄨㄣˊ

美味Double！肯德基「銷魂蛋撻」強勢回歸，奶香蛋撻＋芒果椰漿西米露，爆漿流心一口上癮

葡式蛋撻與楊枝甘露的相遇！中國肯德基於去年推出「芒芒楊枝甘露蛋撻」，口味備受大眾喜愛，今年9月敲碗成功，再次強勢回歸，一口難忘的雙重粵式經典滋味，一次滿足兩個願望。 中國肯德基重榜回歸的「芒

麥當勞爆款！甜蜜出擊「可可卡士達派、芋泥麻糬旋風」，還有名字很長但濃郁加倍的新款吉士堡

秋意濃！中國麥當勞九月新品上市，光看就讓人嘴饞，難怪成為小紅書爆款，沒想到麥當勞新品有「這些」，現在跟著UDN小編一起一探究竟吧！ 中國麥當勞推出的九月新品包含「濃濃高達起司雙層牛肉吉士堡」、「

夢幻聯動！「奈雪的茶 X 蒼蘭訣」超夯聯名「霸氣東方石榴」，限量周邊隨杯送，邊喝邊看劇，「訣」症有救了

夢幻聯動！由虞書欣、王鶴棣主演，被稱作中國仙俠劇天花板的「蒼蘭訣」，在兩岸掀起追劇風潮，強佔微博熱搜，中國茶飲品牌「奈雪的茶」也搭上這股熱潮，與「蒼蘭訣」推出聯名茶飲與限定周邊，現在連手搖都這麼「卷」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。