紫薯旋風！麥當勞甜品站限定2款絕美「紫薯味霜淇淋」，香甜紫薯＋蛋捲冰淇淋，視覺與味覺的神仙組合

【旅奇傳媒/編輯部】秋季是許多旅人特別喜愛的季節，這時節的天氣不會太乾燥或是濕潤，走在戶外時的溫度特別舒適，沿途的景緻更是被秋葉妝點成不同的樣貌；每到9、10月份，大陸由北而南依序展開美麗的金秋畫卷，

2022-10-07 16:00